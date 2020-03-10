Главные новости 10 марта: падение курса гривны и новые президентские сроки Путина

Гривна резко упала по отношению к евро и доллару. Госдума России проголосовала за отмену президентских сроков Владимира Путина. Эпидемия коронавируса в мире набирает обороты. Страны ограничивают пересечение границы, а то и вообще запрещают въезд. Боевики снова цинично обстреляли украинских военных на Донбассе. Есть погибшие и раненые. Такими были главные новости вторника, 10 марта.

Важнейшие новости в Украине и мире за вторник, 10 марта:

Падение курса гривны

Актуально Гривна будет падать, – Фурса

Еще в начале 2020 года доллар минимально стоил 23,68 гривны, а за один евро нужно было выложить 26,4 – 26,5 гривны. Валюта существенно начала дорожать 25 февраля. Происходило это на фоне эпидемии коронавируса. В начале месяца как доллар, так и евро демонстрировали длительное падение с определенными колебаниями.

Теперь в обменниках предлагают курс 25 – 26 гривен за доллар (покупка – продажа). Евро, в свою очередь, вырос до более 29 гривен за единицу. Последний раз такими показателями валюта отмечалась в августе 2019 года.

Согласно официальному курсу НБУ, 10 марта американская и европейская валюты существенно подорожали. Особенно это касается последней. Так, за доллар придется выложить 24 гривны 92 копейки – это на 18 копеек больше, чем предыдущего банковского дня. Евро же вырос на 54 копейки, и теперь его цена составляет 28 гривен 23 копейки за единицу.

Интересно, что экономический эксперт Сергей Фурса прогнозирует дальнейшее падение курса гривны. По его словам, ситуация с падением цен на нефть и проблемы сотрудничества с МВФ создают значительное давление на национальную валюту.

Что известно об обвале цен на нефть?

6 марта 2020 года страны ОПЕК и Россия не смогли договориться о продлении действующего соглашения об ограничении добычи нефти. В результате в ночь на 9 марта на фондовых рынках произошел обвал – цена на нефть снизилась более чем на 30% – с 49 долларов за баррель до 32 долларов. С тех пор средняя котировка стоимости нефти составила около 36 долларов за баррель.

Как объясняют падение курса гривны в НБУ

В Нацбанке считают, что текущая ситуация на валютном рынке является скорее следствием психологических факторов. И они краткосрочные. Повлияли на ситуацию также послепраздничные дни и распространение коронавируса в мире. НБУ заверил, что имеет достаточно ресурсов для поддержки банковского рынка.

Важно! Сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 миллиарда долларов США, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года.

В НБУ добавили, что для предотвращения "раскачивания" курса будут привлекать также и международные резервы. И это уже подтверждено на практике. К примеру, на прошлой неделе Нацбанк за три дня продал 307 миллионов долларов, а 10 марта – 250 миллионов долларов.

Как коронавирус влияет на курс гривны

В НБУ отметили, что пока эпидемия коронавируса повлияла лишь ограниченно и нейтрально на экономику Украины. По их убеждению, украинский экспорт продолжает расти.

Зато некоторое снижение цен на отдельные экспортные товары компенсирует дальнейшее наращивание физических объемов поставок за рубеж. В то же время цены на импорт снижаются быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители.

Это приводит к сокращению стоимостных объемов импорта.

Новые президентские сроки Путина

Интересно Путин остается пожизненно?

Госдума России проголосовала за отмену президентских сроков Владимира Путина. Соответствующую поправку в конституцию РФ предложила рассмотреть депутат от "Единой России" Валентина Терешкова. "За" проголосовали 380 депутатов, "против" – 43.

Важно! Эта поправка дает Путину возможность остаться у власти еще на 12 лет – до 2036 года.

Отметим, что Путин приехал в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами. Он не поддержал идею исключить из конституции ограничения по президентским срокам. Однако заявил, что их можно "обнулить", если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.

Во время своего выступления перед депутатами президент РФ сказал, что России необходима сильная президентская власть.

Что известно о сроках президентства в России

Сейчас в российском законодательстве существует норма о том, что любой президент может находиться на посту не более двух сроков подряд.

Ранее Путин уже обходил этот запрет – после второго срока "временным президентом" стал экс-премьер РФ Дмитрий Медведев. Путин в то время был главой правительства. После президентства Медведева к власти вернулся Путин, а срок полномочий президента России вырос с 4 лет до 6.

Очередной второй президентский срок Путина заканчивается в 2024 году.

Что Путин ранее говорил о сменяемости власти?Ранее лидер Кремля уверял, что для России гораздо важнее обеспечить стабильность в государстве, а не сменяемость власти. В то же время он утверждал, что совершенно не устал от исполнения обязанностей президента России. Мол, он не хочет никуда идти, а любой, кто окажется на его месте, будет воспринимать это не как работу, а как судьбу.

Обратите внимание! Последние социологические исследования свидетельствуют о том, что доля тех, кто хочет, чтобы Путин остался, и тех, кто ожидает, что после четвертого срока он таки уйдет, примерно равна – 45% против 46%.

Отметим, что Владимир Путин недавно назвал возможным повторение событий Второй мировой войны в случае, если на страну кто-нибудь нападет. Так глава Кремля ответил на вопрос о возможных угрозах новой войны, которая может охватить мир.

Ранее Путин уже делал скандальные заявления относительно исторических споров о Второй мировой войне и роли России в ней. Кроме того, он оценивал и унижал роль Польши в войне.

Коронавирус в мире: страны закрывают границы

Распространение коронавируса в мире: последние новости

По состоянию на 10 марта количество больных коронавирусом выросло до 114 тысяч 452 человек . Умерли более 4 тысяч человек , выздоровели – 62 тысячи.

. , выздоровели – 62 тысячи. Коронавирус распространился на все европейские страны . Его фиксируют даже на маленьких островах. Однако лидером по количеству зараженных в Европе остается Италия.

. Его фиксируют даже на маленьких островах. Однако лидером по количеству зараженных в Европе остается Италия. В мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от заболевания. Однако Китай и Соединенные Штаты заявили, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел житель Черновцов, который путешествовал по Италии. Он получает необходимое лечение.

В то же время из-за эпидемии некоторые страны ограничивают пересечение границы, а то и вообще запрещают въезд. Авиакомпании сокращают и отменяют рейсы. А на границах действует усиленный санитарный контроль.

Италия

С 9 марта власти Италии ввели строгий карантин по всей территории страны. Въехать в страну и покинуть ее пределы можно только при наличии обоснованной потребности в этом. Авиакомпании из многих стран мира прекратили летать в Италию.

Польша

До сих пор в Польше был усиленный пограничный контроль. С 10 марта ввели обязательную медицинскую проверку всех, кто приезжает в страну. Людям измеряют температуру и требуют заполнить специальную карту путешественников.

Россия

В феврале в России ввели запрет в въезд гражданам Китая и Ирана. Уже в начале марта в Москве объявили "режим повышенной готовности". Согласно ему, все, кто вернулся из Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Великобритании, Норвегии и США, должны пройти 14-дневный домашний карантин.

Израиль

Все, кто путешествует в Израиль, должны соблюдать карантин в течение 14 дней. Такие меры безопасности касаются как туристов, так и жителей страны. Накануне израильские власти запретили въезд жителям Италии. Также отменили все рейсы национальной авиакомпании El Al в Пекин, Гонконг и Таиланд.

Австрия

В страну нельзя въезжать только гражданам Италии. Исключения возможны в случае наличия справки об отсутствии коронавируса.

Испания

Власти страны временно остановили прямое авиасообщение с Италией. Ограничения действуют от 11 до 25 марта 2020 года.

США

В Соединенных Штатах действует запрет на въезд всех иностранцев, которые на протяжении последних 2 недель посещали Иран. Также американцам рекомендуют не ездить в Италию, Китай и Южную Корею.

Казахстан

Местные власти запретили въезд в страну гражданам Италии, Франции, Испании, Германии, Китая, Ирана и Южной Кореи. Кроме того, местные авиакомпании ввели ограничения воздушного сообщения с Азербайджаном.

Молдова

В самолеты, которые осуществляют рейсы из стран, где зафиксировано много случаев коронавируса, не будут пускать иностранцев. Начиная с 11 марта, из этих стран в Кишинев смогут вернуться только граждане Молдовы.

Саудовская Аравия

Иностранные паломники временно не могут посещать Мекку и Медину. Кроме того, в МИД страны хотят ограничить въезд туристов из стран, где распространяется коронавирус. Пока приостановили авиасообщение с Ираном, Бахрейном, Китаем.

Тяжелые бои на Донбассе

К теме Кровь заливала лицо, – медик рассказал о ранении военных на Донбассе

Пророссийские боевики устроили мощный обстрел украинских военных в Песках и под Авдеевкой. В частности, оккупанты били из артиллерии. В результате подбили грузовик ВСУ ГАЗ-66. По уточненным данным штаба ООС вследствие обстрелов 2 украинских военных погибли и еще 11 получили ранения.

С помощью беспилотников оккупанты сбросили два заряда ВОГ-17 на крышу машины. Последняя имела маркировочные эмблемы Красного Креста. Атака произошла рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово, что на Донецком направлении.

Важно! Всего на Донбассе в 2020 году погибли уже 23 украинских воина. Со списком остальных погибших можно ознакомиться по этой ссылке.

Что известно о деталях боя в Песках

По данным украинских военных, оккупанты били из запрещенного минскими соглашениями вооружения, в частности из:

минометов калибра 120 милиметров,

гранатометов различных систем,

крупнокалиберных пулеметов,

стрелкового оружия.

Как на атаку отреагировали украинские бойцы

Для подавления огня противника подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали российским оккупантам адекватный ответ.

Что известно о раненых

Главный врач Областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что кровь заливала лица бойцов, когда их привезли в больницу.

У 39-летнего водителя Сергея при госпитализации диагностировали контузию, акубаротравму, разрыв слухового прохода. Он родом из Херсонской области. И раньше был в зоне АТО.

Другому пострадавшему – 33-летнему старшине Дмитрию осколок пробил глаз. У него также диагностировали ранение грудной клетки, живота, левого плеча, предплечья, кисти и бедра. В больницу его привезли с окровавленным лицом. Офтальмологи провели сложную операцию, чтобы спасти бойцу глаз.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала