Головні новини 10 березня: падіння курсу гривні і нові президентські терміни Путіна

Гривня різко впала по відношенню до євро та долара. Держдума Росії проголосувала за анулювання президентських термінів Володимира Путіна. Епідемія коронавірусу у світі набирає обертів. Країни обмежують перетин кордону, а то й взагалі забороняють в’їзд. Бойовики знову цинічно обстріляли українських військових на Донбасі. Є загиблі і поранені. Такими були головні новини вівторка, 10 березня.

Найважливіші новини в Україні та світі за вівторок, 10 березня:

Падіння курсу гривні

Актуально Гривня буде падати, – Фурса

Ще на початку 2020 року долар мінімально коштував 23,68 гривні, а за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. Валюта суттєво почала дорожчати 25 лютого. Відбувалося це на тлі епідемії коронавірусу. На початку місяця як долар, так і євро демонстрували тривале падіння з певними коливаннями.

Тепер в обмінниках пропонують курс 25 – 26 гривень за долар (купівля – продаж). Євро, зі свого боку, зріс до понад 29 гривень за одиницю. Востаннє такими показниками валюта відзначалася у серпні 2019 року.

Відповідно до офіційного курсу НБУ, 10 березня американська і європейська валюти суттєво подорожчали. Особливо це стосується останньої. Так, за долар доведеться викласти 24 гривні 92 копійки – це на 18 копійок більше, ніж попереднього банківського дня. Євро ж зросло на 54 копійки, і тепер його ціна становить 28 гривень 23 копійки за одиницю.

Цікаво, що економічний експерт Сергій Фурса прогнозує подальше падіння курсу гривні. За його словами, ситуація із падінням цін на нафту та проблеми співпраці з МВФ створюють значний тиск на національну валюту.

Що відомо про обвал цін на нафту? 6 березня 2020 року країни ОПЕК і Росія не змогли домовитися про продовження чинної угоди про обмеження видобутку нафти. У результаті в ніч на 9 березня на фондових ринках стався обвал – ціна на нафту знизилася на понад 30% – з 49 доларів за барель до 32 доларів. Відтоді середнє котирування вартості нафти становило близько 36 доларів за барель.

Як пояснюють падіння курсу гривні в НБУ

У Нацбанку вважають, що поточна ситуація на валютному ринку є радше наслідком психологічних факторів. І вони є короткостроковими. Вплинули на ситуацію й післясвяткові дні та поширення коронавірусу у світі. НБУ запевнив, що має достатньо ресурсів для підтримки банківського ринку.

Важливо! Сьогодні міжнародні резерви України становлять 26,8 мільярда доларів США, що є найвищим рівнем з листопада 2012 року.

У НБУ додали, що для запобігання "розкачуванню" курсу залучатимуть також і міжнародні резерви. І це вже підтверджено на практиці. До прикладу, минулого тижня Нацбанк за три дні продав 307 мільйонів доларів, а 10 березня – 250 мільйонів доларів.

Як коронавірус впливає на курс гривні

У НБУ зазначили, поки епідемія коронавірусу вчинила лише обмежений і нейтральний вплив на економіку України. На їхнє переконання, український експорт продовжує зростати.

Натомість деяке зниження цін на окремі експортні товари компенсує подальше нарощування фізичних обсягів поставок за кордон. Водночас ціни на імпорт знижуються швидше, ніж на експорт, особливо на енергоносії.

Це призводить до скорочення вартісних обсягів імпорту.

Нові президентські терміни Путіна

Цікаво Путін залишається пожиттєво?

Держдума Росії проголосувала за анулювання президентських термінів Володимира Путіна. Відповідну поправку до конституції РФ запропонувала розглянути депутатка від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова. "За" проголосували 380 депутатів, "проти" – 43.

Важливо! Ця поправка дає Путіну можливість залишитися при владі ще на 12 років — до 2036 року.

Зазначимо, що Путін приїхав до Держдуми, аби виступити перед депутатами. Він не підтримав ідею виключити з конституції обмеження щодо президентських термінів. Проте заявив, що їх можна "обнулити", якщо відповідну поправку підтримає Конституційний суд.

Під час свого виступу перед депутатами президент РФ сказав, що Росії необхідна сильна президентська влада.

Що відомо про терміни президентства у Росії

Наразі у російському законодавстві існує норма про те, що будь-який президент може перебувати на посаді не більше як два терміни поспіль.

Раніше Путін вже обходив цю заборону – після другого терміну "тимчасовим президентом" став експрем'єр РФ Дмитро Медведєв. Путін у той час був главою уряду. Після президентства Медведєва до влади повернувся Путін, а термін повноважень президента Росії зріс з 4 років до 6.

Черговий другий президентський термін Путіна закінчується у 2024 році.

Що Путін раніше говорив про змінність влади?Раніше лідер Кремля запевняв, що для Росії значно важливіше забезпечити стабільність у державі, а не змінність влади. Водночас він запевняв, що абсолютно не втомився від виконання обов'язків президента Росії. Мовляв, він не хоче нікуди іти, а будь-хто, хто опиниться на його місці, сприйматиме це не як роботу, а як долю.

Зверніть увагу! Останні соціологічні дослідження свідчать про те, що частка тих, хто хоче, щоб Путін залишився, і тих, хто чекає, що після четвертого терміну він таки піде, приблизно рівна – 45% проти 46%.

Відзначимо, що Володимир Путін нещодавно назвав можливим повторення подій Другої світової війни у разі, якщо на країну хто-небудь нападе. Так глава Кремля відповів на запитання про ймовірні загрози нової війни, що може охопити світ.

Раніше Путін вже робив скандальні заяви щодо історичних суперечок про Другу світову війну і роль Росії у ній. Окрім того, він оцінював та принижував роль Польщі у війні.

Коронавірус COVID-19 у світі: країни закривають кордони

Актуально Порожня Італія: як виглядають туристичні місця після карантину

Поширення коронавірусу у світі: останні новини

Станом на 10 березня кількість хворих на коронавірус зросла до 114 тисяч 452 людей . Померли понад 4 тисячі осіб , одужали – 62 тисячі.

. , одужали – 62 тисячі. Коронавірус поширився на усі європейські країни . Його фіксують навіть на маленьких островах. Однак лідером за кількістю заражених у Європі залишається Італія.

. Його фіксують навіть на маленьких островах. Однак лідером за кількістю заражених у Європі залишається Італія. У світі найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, де його вперше виявили, а також у Південній Кореї та Ірані.

Наразі не існує вакцини від захворювання. Однак Китай і Сполучені Штати заявили, що вже працюють над її створенням. Зокрема, США вже почали тестувати вакцину на людях .

. Перший випадок захворювання на коронавірус підтвердили й в Україні. Захворів житель Чернівців, який подорожував Італією. Він отримує необхідне лікування.

Водночас через епідемію деякі країни обмежують перетин кордону, а то й взагалі забороняють в’їзд. Авіакомпанії скорочують та скасовують рейси. А на кордонах діє посилений санітарний контроль.

Італія

З 9 березня влада Італії ввела суворий карантин по всій території країни. В’їхати у країну та покинути її межі можна лише за наявності обґрунтованої потреби у цьому. Авіакомпанії з багатьох країн світу припинили літати в Італію.

Польща

Досі у Польщі був посилений прикордонний контроль. З 10 березня ввели обов'язкову медичну перевірку для всіх, хто приїжджає в країну. Людям вимірюють температуру та вимагають заповнити спеціальну карту подорожувальника.

Росія

У лютому у Росії ввели заборону на в'їзд громадянам Китаю та Ірану. Вже на початку березня в Москві оголосили "режим підвищеної готовності". Відповідно до нього, всі, хто повернувся з Південної Кореї, Ірану, Італії, Франції, Німеччини, Іспанії, Швейцарії, Великої Британії, Норвегії та США, повинні пройти 14-денний домашній карантин.

Ізраїль

Усі, хто подорожує до Ізраїлю, повинні дотримуватися карантину впродовж 14 днів. Такі заходи безпеки стосуються як туристів, так і жителів країни. Напередодні ізраїльська влада заборонила в'їзд жителям Італії. Також скасували всі рейси національної авіакомпанії El Al в Пекін, Гонконг та Таїланд.

Австрія

У країну не можна в'їжджати лише громадянам Італії. Винятки можливі у випадку наявності довідки про відсутність коронавірусу.

Іспанія

​Влада країни тимчасово зупинила пряме авіасполучення з Італією. Обмеження діють від 11 до 25 березня 2020 року.

США

У Сполучених Штатах діє заборона на в'їзд всіх іноземців, які впродовж останніх 2 тижнів відвідували Іран. Також американцям рекомендують не їздити в Італію, Китай та Південну Корею.

Казахстан

Місцева влада заборонила в'їзд у країну громадянам Італії, Франції, Іспанії, Німеччини, Китаю, Ірану та Південної Кореї. Крім того, місцеві авіакомпанії запровадили обмеження повітряного сполучення з Азербайджаном.

Молдова

У літаки, які здійснюють рейс з країн, де зафіксовано багато випадків коронавірусу, не пускатимуть іноземців. Починаючи з 11 березня, з цих країн у Кишинів зможуть повернутися лише громадяни Молдови.

Саудівська Аравія

Іноземні паломники тимчасово не можуть відвідувати Мекку та Медіну. Крім того, у МЗС країни хочуть обмежити в'їзд туристів з країн, де поширюється коронавірус. Наразі припинили авіасполучення з Іраном, Бахрейном, Китаєм.

Важкі бої на Донбасі

До теми Кров заливала обличчя, – медик розповів про поранення військових на Донбасі

Проросійські бойовики влаштували потужний обстріл українських військових у Пісках і під Авдіївкою. Зокрема, окупанти били з артилерії. У результаті підбили вантажівку ЗСУ ГАЗ-66. За уточненими даними штабу ООС внаслідок обстрілу 2 українських військових загинули та ще 11 зазнали поранень.

За допомогою безпілотників окупанти скинули два заряди ВОГ-17 на дах машини. Остання мала маркувальні емблеми Червоного Хреста. Атака відбулася поруч із населеними пунктами Широкине та Гнутове, що на Донецькому напрямку.

Важливо! Загалом на Донбасі у 2020 році загинули вже 23 українські воїни. Зі списком решти загиблих можна ознайомитися за цим посиланням .

Що відомо про деталі бою у Пісках

За даними українських військових, окупанти били з забороненого мінськими угодами озброєння, зокрема, з:

мінометів калібру 120 мліметрів,

гранатометів різних систем,

великокаліберних кулеметів,

стрілецької зброї.

Як на атаку відреагували українські бійці

Для придушення вогню противника підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали російським окупантам адекватну відповідь.

Що відомо про поранених

Головний лікар Обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко розповів, що кров заливала обличчя бійців, коли їх привезли у лікарню.

У 39-річного водія Сергія при госпіталізації діагностували контузію, акубаротравму, розрив слухового проходу. Він родом із Херсонської області. І раніше був у зоні АТО.

Іншому постраждалому – 33-річному старшині Дмитру осколок пробив око. У нього також діагностували поранення грудної клітки, живота, лівого плеча, передпліччя, кисті та стегна. У лікарню його привезли із закривавленим обличчям. Офтальмологи провели складну операцію, щоб врятувати бійцю око.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу