Главные новости 16 марта: новые случаи коронавируса в Украине и введение жестких ограничений

В Украине зафиксировали новые случаи инфицирования коронавирусом Covid-19, больные украинцы есть и за пределами государства. Зеленский предложил Кабмину ввести новые жесткие ограничения из-за распространения инфекции в государстве. Рада проведет внеочередное заседание из-за коронавируса. Украинцы застряли в Египте из-за пандемии Covid-19. Такими были главные новости понедельника, 16 марта.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире:

Новые случаи коронавируса

Актуально Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: данные МИД

В Черновицкой области 16 марта подтвердили заражение коронавирусом еще у двоих человек. Теперь общее количество случаев в Украине выросло до пяти. Среди них есть один летальный случай: 13 марта на Житомирщине умерла 71-летняя женщина, у которой диагностировали заболевание.

Сейчас в Украине есть 94 сообщения о подозрении на коронавирус, в целом медики исследовали более 500 образцов.

В то же время, за рубежом подтверждено 6 случаев инфицирования украинцев Covid-19. По два в Германии и Италии, по одному в Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах.

Больше о состоянии больных и местах их пребывания – в материале 24 канала.

Новые строгие ограничения

Последние новости о коронавирусе 16 марта: в Украине могут закрыть метро, ЕС закрывает границы

Президент Зеленский экстренно созвал заседание Кабмина на вечер 16 марта. Он предложил правительству ввести в действие ряд жестких ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса в мире и ситуации с распространением инфекции в Украине.

Какие именно ограничения предлагает ввести Зеленский:

С 00:00 17 марта запретить принимать посетителей учреждениям культуры, ТРЦ, спортивным заведениям, ресторанам, кафе, кинотеатрам и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Рестораны и кафе смогут продолжить работу по приготовлению пищи, а украинцы смогут заказать ее доставку.

С 12:00 18 марта запретить железнодорожные, авиа, автобусные междугородные пассажирские перевозки, а также работу метрополитенов. Перевозки пассажиров в городах могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая.

Провести переговоры с МВФ о предоставлении финансовой поддержки Украине для преодоления последствий коронавируса.

От Нацбанка, Минфина, государственных и частных банков ожидается создание программы кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, концепция налоговых изменений.

Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тысяч гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен.

В областях, где были подтверждены случаи коронавируса (Черновицкая и Житомирская), ввести режим чрезвычайной ситуации с 17 марта.

Временно запретить плановые мероприятия и операции в больницах, осуществить частичное переквалифицирование учреждений медицинской помощи.

Разработать механизм доставки лекарств работникам Укрпочты для пожилых людей.

Запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, включительно с обрядами и церемониями. Лидеры церквей должны отнестись к этому с пониманием.

Ограничить экспорт продуктов питания.

Министерствам, главам ОГА, местным властям обеспечить бесперебойную работу продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек, АЗС, банков, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры и грузового транспорта.

Обращение Зеленского к украинцам: видео

Внеочередное заседание Рады

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Верховная Рада собирается на внеочередное заседание утром 17 марта. Парламент изменил график работы и проведет внеочередное заседание из-за распространения коронавируса в Украине.

На нем могут рассмотреть законопроект о коронавирусе, а также ряд вопросов, непосредственно связанных с распространением инфекции и введением карантинных мер в государстве.

Что предусматривает законопроект о коронавирусе

Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Возможность 100% предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Предоставление возможности населению работать дистанционно в условиях карантина.

Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом.

Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Отнесение введения карантина к форс-мажорным обстоятельствам.

Введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил обсервации, а также за умышленное инфицирование других людей.

Так, в тексте документа указано: за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть – штраф в размере 17 – 54 тысяч гривен.

Если же такие действия привели или могли привести к распространению болезни – предусмотрен арест сроком на 6 месяцев или ограничение или лишение свободы на 3 года.

Если же нарушение правил обсервации повлекло смерть или другие серьезные последствия – нарушитель может получить заключение от 5 до 8 лет.

Украинцы застряли в Египте

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730 украинцев, которые отдыхали на египетском курорте Шарм-эль-Шейх, отправили на 14-дневный карантин. Там обнаружили двоих отдыхающих, инфицированных коронавирусом. Ограничения действуют в отношении отелей Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*.

Если тесты после окончания карантина не обнаружат у украинцев случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, туристы смогут вернуться домой. Однако не все так просто: в комментарии 24 каналу один из отдыхающих Роман Швец рассказал, что из отелей эвакуировали уже всех, кроме украинцев, даже – инфицированных коронавирусом итальянцев.

Украинец о карантине в египетском отеле: видео

Пока главный вопрос заключается в том, кто заберет украинцев домой: спецборт или туроператор, который отправил их на рискованный отдых. В МИД убеждены: открутиться туроператорам не удастся.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, власть будет решать проблему возвращения украинцев совместно с теми, кто ее создал.

Мы будем всем помогать. Я хочу еще раз сказать: мы не бросим ни одного гражданина на произвол судьбы. Проблему украинцев в Египте мы будем решать совместно с теми, кто эту проблему создал, и надеемся на конструктивное, ответственное отношение туроператоров,

– сказал Кулеба.

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