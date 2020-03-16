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      Последние новости о коронавирусе 16 марта: в Украине могут закрыть метро, ЕС закрывает границы

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      В Украине планируют запретить собрание более 10 человек и ограничить транспорт. В Черновицкой области подтвердили два новых случая коронавируса. В США тестируют вакцину. Евросоюз закрывает границы для иностранцев. Последние новости о коронавирусе Covid-19 за 16 марта.

      Новости о коронавирусе в Украине 16 марта

      • По состоянию на 16 марта в Украине 5 подтвержденных случаев коронавируса, один из которых летальный. Четверо больных – в Черновицкой области. Первый пациент наконец выздоравливает, тест на коронавирус впервые показал отрицательный результат. Если через двое суток результат будет таким же, можно говорить, что он выздоровел.
      • Вечером 16 марта пройдет экстренное заседание Кабимна, на котором планируют усилить карантин по всей Украине. Собираются закрыть рестораны, кафе, ТРЦ, салоны красоты. Также могут ограничить транспортное сообщение – остановить железные дороги и метро, ​​отменить междугородные и межобластные рейсы; позволят перевозить в маршрутках до 10 человек, в троллейбусах – до 20. Собираются запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, в том числе церемонии и обряды в церквях. Зеленский также призвал подготовить медучреждения к эпидемии коронавируса, а пенсионерам обеспечить доплату по тысяче гривен, если они получают меньше 5 тысяч гривен. Президент инициирует налоговые каникулы и специальные кредиты для бизнеса.
      • А между тем ряд городов не ждет решения Кабмина и уже перешел на более строгий карантин. Запретили собрание более 10 человек, закрыли рестораны, салоны красоты, ограничили пассажирские перевозки.
      • 17 марта в 8:00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы принять "коронавирусный законопроект" и ряд других. Изменят и свой режим работы, до 3 апреля перейдут на работу в комитетах. Депутаты могут ввести уголовную ответственность за несоблюдение карантина или преднамеренное заражение других людей.
      • Правительство уверяет: украинцы получат пенсии вовремя, а субсидию или льготы за долги за коммуналку не отменят. Также из-за неуплаты коммуналки во время карантина не будут отключать газ и свет. Правительство призывает не стоять в очереди в банке, а платить онлайн.
      • Внимание – фейк! В сети распространяют ложную информацию, что якобы города будут дезинфицировать с вертолетов, а в это время надо запирать окна и оставаться дома.
      • Украинские туристы остаются на карантине в Египте. В МИД отмечают, что предупреждали о закрытии границ, сейчас вопрос о возвращении украинцев домой должны решить туроператоры, которые их туда отправили.
      • С полуночи 16 марта в Украину не пустили более 50 иностранцев. Всего за последние два дня на территорию Украины въехали около 120 тысяч человек.

      що заборонено в Україні під час карантину
      Какие ограничения могут ввести в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

      Новости о коронавирусе в мире за 16 марта

      • В мире подтверждено почти 180 тысяч случаев заражения коронавирусом Covid-19. Из них погибли более 7 тысяч человек, выздоровели – более 78 тысяч. За пределами Китая Covid-19 уже забрал больше жизней, чем в Поднебесной.
      • Коронавирус заподозрили уже на третьем круизном лайнере. На этот раз на карантине оказались 2 600 пассажиров и 1 100 членов экипажа корабля Golden Princess у Новой Зеландии.
      • ЕС закрывает въезд на свою территорию из-за коронавируса на 30 дней. Под эти ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники.
      • В Чехии ввели карантин по всей по всей стране и строгие ограничения на передвижение. Выходить можно только на работу, к семье, в магазины и аптеки, для помощи другим людям.
      • Евро-2020 может состояться в декабре, судьба чемпионата решится 17 марта.

      коронавірус як не захворіти
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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Карантин в Украине 2020
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