Последние новости о коронавирусе 16 марта: в Украине могут закрыть метро, ЕС закрывает границы
В Украине планируют запретить собрание более 10 человек и ограничить транспорт. В Черновицкой области подтвердили два новых случая коронавируса. В США тестируют вакцину. Евросоюз закрывает границы для иностранцев. Последние новости о коронавирусе Covid-19 за 16 марта.
Новости о коронавирусе в Украине 16 марта
- По состоянию на 16 марта в Украине 5 подтвержденных случаев коронавируса, один из которых летальный. Четверо больных – в Черновицкой области. Первый пациент наконец выздоравливает, тест на коронавирус впервые показал отрицательный результат. Если через двое суток результат будет таким же, можно говорить, что он выздоровел.
- В Польше коронавирус подтвердили в двух украинцев. Всего за рубежом зафиксировано 8 случаев среди украинцев.
- Вечером 16 марта пройдет экстренное заседание Кабимна, на котором планируют усилить карантин по всей Украине. Собираются закрыть рестораны, кафе, ТРЦ, салоны красоты. Также могут ограничить транспортное сообщение – остановить железные дороги и метро, отменить междугородные и межобластные рейсы; позволят перевозить в маршрутках до 10 человек, в троллейбусах – до 20. Собираются запретить массовые мероприятия с участием более 10 человек, в том числе церемонии и обряды в церквях. Зеленский также призвал подготовить медучреждения к эпидемии коронавируса, а пенсионерам обеспечить доплату по тысяче гривен, если они получают меньше 5 тысяч гривен. Президент инициирует налоговые каникулы и специальные кредиты для бизнеса.
- А между тем ряд городов не ждет решения Кабмина и уже перешел на более строгий карантин. Запретили собрание более 10 человек, закрыли рестораны, салоны красоты, ограничили пассажирские перевозки.
- 17 марта в 8:00 Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы принять "коронавирусный законопроект" и ряд других. Изменят и свой режим работы, до 3 апреля перейдут на работу в комитетах. Депутаты могут ввести уголовную ответственность за несоблюдение карантина или преднамеренное заражение других людей.
- 17 марта состоится заседание СНБО, на котором могут обсудить возможность введения чрезвычайного положения по всей Украине.
- Во время карантина в Украине не будут работать ЗАГСы – как минимум до 3 апреля.
- В Киеве будут штрафовать продавцов, которые будут работать без маски.
- Правительство уверяет: украинцы получат пенсии вовремя, а субсидию или льготы за долги за коммуналку не отменят. Также из-за неуплаты коммуналки во время карантина не будут отключать газ и свет. Правительство призывает не стоять в очереди в банке, а платить онлайн.
- Внимание – фейк! В сети распространяют ложную информацию, что якобы города будут дезинфицировать с вертолетов, а в это время надо запирать окна и оставаться дома.
- Украинские туристы остаются на карантине в Египте. В МИД отмечают, что предупреждали о закрытии границ, сейчас вопрос о возвращении украинцев домой должны решить туроператоры, которые их туда отправили.
- Правительство формирует список чартеров, которыми можно будет доставить украинцев из-за границы после 17 марта. В сети есть онлайн-карта и список действующих пунктов пропуска. Ведут переговоры с Польшей, чтобы открыть пеший переход в Шегинях.
- Оккупанты планируют перекрыть админграницу с Крымом.
- С полуночи 16 марта в Украину не пустили более 50 иностранцев. Всего за последние два дня на территорию Украины въехали около 120 тысяч человек.
Какие ограничения могут ввести в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала
Новости о коронавирусе в мире за 16 марта
- В мире подтверждено почти 180 тысяч случаев заражения коронавирусом Covid-19. Из них погибли более 7 тысяч человек, выздоровели – более 78 тысяч. За пределами Китая Covid-19 уже забрал больше жизней, чем в Поднебесной.
- Количество больных в Италии превысило 24 тысячи случаев, из них умерли 1 809 человек.
- Коронавирус заподозрили уже на третьем круизном лайнере. На этот раз на карантине оказались 2 600 пассажиров и 1 100 членов экипажа корабля Golden Princess у Новой Зеландии.
- В США 16 марта стартуют клинические испытания вакцины против коронавируса. В тестировании примут участие 45 волонтеров.
- ЕС закрывает въезд на свою территорию из-за коронавируса на 30 дней. Под эти ограничения не попадут иностранцы, постоянно проживающие в ЕС, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники.
- В Чехии ввели карантин по всей по всей стране и строгие ограничения на передвижение. Выходить можно только на работу, к семье, в магазины и аптеки, для помощи другим людям.
- Египет прекращает авиасообщение со всеми странами мира в период с 19 по 31 марта.
- МВФ готов предоставить 1 триллион долларов странам, пострадавшим от коронавируса.
- Евро-2020 может состояться в декабре, судьба чемпионата решится 17 марта.
- Исследование. На коронавирус могут заболеть до 60% населения. 50 миллионов человек могут потерять работу из-за эпидемии.
Эти правила могут уберечь ваше здоровье / Инфографика 24 канала
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