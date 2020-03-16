Последние новости о коронавирусе 16 марта: в Украине могут закрыть метро, ЕС закрывает границы

В Украине планируют запретить собрание более 10 человек и ограничить транспорт. В Черновицкой области подтвердили два новых случая коронавируса. В США тестируют вакцину. Евросоюз закрывает границы для иностранцев. Последние новости о коронавирусе Covid-19 за 16 марта.