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      Останні новини про коронавірус 16 березня: в Україні можуть закрити метро, ЄС закриває кордони

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      Останні новини про коронавірус в Україні та світі 16 березня / city-adm.lviv.ua

      В Україні планують заборонити зібрання понад 10 людей і обмежити транспорт. У Чернівецькій підтвердили два нові випадки коронавірусу. У США тестують вакцину. Євросоюз закриває кордони для іноземців. Останні новини про коронавірус Covid-19 за 16 березня.

      Новини про коронавірус в Україні 16 березня

      • Станом на 16 березня в Україні є 5 підтверджених випадків коронавірусу, один з яких летальний. Четверо хворих – у Чернівецькій області. Перший пацієнт нарешті одужує, тест на коронавірус вперше показав негативний результат. Якщо через дві доби результат буде такий же, можна говорити, що він одужав.
      • Увечері 16 березня пройде термінове засідання Кабімну, на якому планують посилити карантин по всій Україні. Збираються закрити ресторани, кафе, ТРЦ, салони краси. Також можуть обмежити транспортне сполучення – зупинити залізниці і метро, скасувати міміські та міжобласні рейси; дозволять перевозити в маршрутках до 10 осіб, в тролейбусах – до 20. Збираються заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, в тому числі й церемонії та обряди в церквах. Зеленський також закликав підготувати медзаклади до епідемії коронавірусу, а пенсіонерам забезпечити доплати по тисячі гривень, якщо вони отримубють менше 5000 гривень. Президент ініціює податкові канікули та спеціальні кредити для бізнесу. 
      • 17 березня о 8:00 Верховна Рада збереться на позачергове засідання, щоб ухвалити "коронавірусний законопроєкт" та низку інших. Змінять і свій режим роботи, до 3 квітня перейдуть на роботу в комітетах. Депутати можуть ввести кримінальну відповідальність за недотримання картину або навмисне зараження інших людей.
      • 17 березня відбудеться засідання РНБО, на якому можуть обговорити можливість введення надзвичайного стану по всій Україні.
      • Уряд запевняє: українці отримають пенсії вчасно, а субсидію чи пільги через борг за комуналку не скасують. Також через несплату комуналки під час карантину не відключатимуть газ та світло. Уряд закликає не стояти в черзі в банку, а платити онлайн.
      • Увага – фейк! У мережі поширюють неправдиву інформацію, що нібито міста дезінфікуватимуть з вертольотів, а в цей час треба замикати вікна і залишатися вдома.
      • Українські туристи залишаються на карантині в Єгипті. В МЗС наголошують, що попереджали про закриття кордонів, наразі питання про повернення українців додому мають вирішити туроператори, які їх туди відправили.
      • З опівночі 16 березня в Україну не пустили понад 50 іноземців. Загалом за останні два дні на територію України в'їхало близько 120 тисяч людей. 

      що заборонено в Україні під час карантину
      Які обмеження можуть запровадити в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Новини про коронавірус у світі за 16 березня

      • У світі підтверджено майже 180 000 випадків зараження коронавірусом Covid-19. З них загинуло понад 7000 людей, одужали – понад 78 000. За межами Китаю Covid-19 уже забрав більше життів, ніж у Піднебесній.
      • Коронавірус запідозрили вже на третьому круїзному лайнері. Цього разу на карантині опинилися 2600 пасажирів та 1100 членів екіпажу корабля Golden Princess біля Нової Зеландії.
      • ЄС закриває в'їзд на свою територію через коронавірус на 30 днів. Під ці обмеження не потраплять іноземці, які постійно проживають в ЄС, члени сімей громадян ЄС, а також дипломати і медичні працівники.
      • У Чехії ввели карантин по всій по всій країні та суворі обмеження на пересування. Виходити можна лише на роботу, до родини, в магазини та аптеки, для допомоги іншим людям.
      • Євро-2020 може відбутися у грудні, доля чемпіонату вирішиться 17 березня.

      коронавірус як не захворіти
      Ці правила можуть вберегти ваше здоров'я / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Здоров'я Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020
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