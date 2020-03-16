Останні новини про коронавірус 16 березня: в Україні можуть закрити метро, ЄС закриває кордони
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В Україні планують заборонити зібрання понад 10 людей і обмежити транспорт. У Чернівецькій підтвердили два нові випадки коронавірусу. У США тестують вакцину. Євросоюз закриває кордони для іноземців. Останні новини про коронавірус Covid-19 за 16 березня.
Новини про коронавірус в Україні 16 березня
- Станом на 16 березня в Україні є 5 підтверджених випадків коронавірусу, один з яких летальний. Четверо хворих – у Чернівецькій області. Перший пацієнт нарешті одужує, тест на коронавірус вперше показав негативний результат. Якщо через дві доби результат буде такий же, можна говорити, що він одужав.
- У Польщі коронавірус підтвердили у двох українців. Загалом за кордоном зафіксовано 8 випадків серед українців.
- Увечері 16 березня пройде термінове засідання Кабімну, на якому планують посилити карантин по всій Україні. Збираються закрити ресторани, кафе, ТРЦ, салони краси. Також можуть обмежити транспортне сполучення – зупинити залізниці і метро, скасувати міміські та міжобласні рейси; дозволять перевозити в маршрутках до 10 осіб, в тролейбусах – до 20. Збираються заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, в тому числі й церемонії та обряди в церквах. Зеленський також закликав підготувати медзаклади до епідемії коронавірусу, а пенсіонерам забезпечити доплати по тисячі гривень, якщо вони отримубють менше 5000 гривень. Президент ініціює податкові канікули та спеціальні кредити для бізнесу.
- А тим часом низка міст не чекає рішення Кабміну і вже перейшла на більш суворий карантин. Заборонили збори більше 10 людей, закрили ресторани, салони краси, обмежили пасажирські перевезення.
- 17 березня о 8:00 Верховна Рада збереться на позачергове засідання, щоб ухвалити "коронавірусний законопроєкт" та низку інших. Змінять і свій режим роботи, до 3 квітня перейдуть на роботу в комітетах. Депутати можуть ввести кримінальну відповідальність за недотримання картину або навмисне зараження інших людей.
- 17 березня відбудеться засідання РНБО, на якому можуть обговорити можливість введення надзвичайного стану по всій Україні.
- Під час карантину в Україні не працюватимуть РАЦСи – щонайменше до 3 квітня.
- У Києві штрафуватимуть продавців, які працюватимуть без маски.
- Уряд запевняє: українці отримають пенсії вчасно, а субсидію чи пільги через борг за комуналку не скасують. Також через несплату комуналки під час карантину не відключатимуть газ та світло. Уряд закликає не стояти в черзі в банку, а платити онлайн.
- Увага – фейк! У мережі поширюють неправдиву інформацію, що нібито міста дезінфікуватимуть з вертольотів, а в цей час треба замикати вікна і залишатися вдома.
- Українські туристи залишаються на карантині в Єгипті. В МЗС наголошують, що попереджали про закриття кордонів, наразі питання про повернення українців додому мають вирішити туроператори, які їх туди відправили.
- Уряд формує список чартерів, якими можна буде доставити українців з-за кордону після 17 березня. У мережі є онлайн-карта і список діючих пунктів пропуску. Ведуть переговори з Польщею, щоб відкрити піший перехід в Шегинях.
- Окупанти плануюють перекрити адмінкордон з Кримом.
- З опівночі 16 березня в Україну не пустили понад 50 іноземців. Загалом за останні два дні на територію України в'їхало близько 120 тисяч людей.
Які обмеження можуть запровадити в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі за 16 березня
- У світі підтверджено майже 180 000 випадків зараження коронавірусом Covid-19. З них загинуло понад 7000 людей, одужали – понад 78 000. За межами Китаю Covid-19 уже забрав більше життів, ніж у Піднебесній.
- Кількість хворих в Італії перевищила 24 000 випадків, з них померли 1809 людей.
- Коронавірус запідозрили вже на третьому круїзному лайнері. Цього разу на карантині опинилися 2600 пасажирів та 1100 членів екіпажу корабля Golden Princess біля Нової Зеландії.
- У США 16 березня стартують клінічні випробування вакцини проти коронавірус. У тестуванні візьме участь 45 волонтерів.
- ЄС закриває в'їзд на свою територію через коронавірус на 30 днів. Під ці обмеження не потраплять іноземці, які постійно проживають в ЄС, члени сімей громадян ЄС, а також дипломати і медичні працівники.
- У Чехії ввели карантин по всій по всій країні та суворі обмеження на пересування. Виходити можна лише на роботу, до родини, в магазини та аптеки, для допомоги іншим людям.
- Єгипет припиняє авіасполучення зі всіма країнами світу у період з 19 по 31 березня.
- МВФ готовий надати 1 трильйон доларів країнам, що постраждали від коронавірусу.
- Євро-2020 може відбутися у грудні, доля чемпіонату вирішиться 17 березня.
- Дослідження. На коронавірус можуть захворіти до 60% населення. 50 мільйонів людей можуть втратити роботу через епідемію.
Ці правила можуть вберегти ваше здоров'я / Інфографіка 24 каналу
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