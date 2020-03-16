Останні новини про коронавірус 16 березня: в Україні можуть закрити метро, ЄС закриває кордони

В Україні планують заборонити зібрання понад 10 людей і обмежити транспорт. У Чернівецькій підтвердили два нові випадки коронавірусу. У США тестують вакцину. Євросоюз закриває кордони для іноземців. Останні новини про коронавірус Covid-19 за 16 березня.