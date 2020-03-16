Головні новини 16 березня: смерть українки з підозрою на Covid-19 і введення жорстких обмежень

В Україні зафіксували нові випадки інфікування коронавірусом Covid-19, померла ще одна українка з підозрою на цей діагноз. Зеленський запропонував Кабміну ввести нові жорсткі обмеження через поширення інфекції у державі. Рада проведе позачергове засідання через коронавірус. Українці застрягли у Єгипті через пандемію Covid-19. Такими були головні новини понеділка, 16 березня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

Нові випадки коронавірусу та 2 смерть в Україні

Актуально Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: дані МЗС

У Чернівецькій області 16 березня підтвердили зараження коронавірусом ще у двох осіб. Тепер загальна кількість випадків в Україні зросла до п'яти. Серед них – вже 2 летальних випадки: 13 березня на Житомирщині померла 71-річна жінка, у якої діагностували захворювання, а 16 березня – інша, з підозрою на Covid-19. Остання лікувалася у Чернівцях.

Ввечері 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні померла жінка, яка перебувала там через підозру на коронавірус. Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції,

– мовиться у повідомленні Чернівецької ОДА.

Наразі в Україні є 94 повідомлення про підозру на коронавірус, загалом медики дослідили більш ніж 500 зразків.

Водночас, за кордоном підтверджено 6 випадків інфікування українців Covid-19. По два в Німеччині та Італії, по одному в Молдові і Об'єднаних Арабських Еміратах.

Більше про стан хворих та місця їх перебування – у матеріалі 24 каналу.

Нові суворі обмеження

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Президент Зеленський екстрено скликав засідання Кабміну на вечір 16 березня. Він запропонував уряду ввести в дію низку жорстких обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу у світі та ситуацію з поширенням інфекції в Україні.

Які саме обмеження пропонує ввести Зеленський:

З 00:00 17 березня заборонити приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, спортивним закладам, ресторанам, кафе, кінотеатрам та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, а українці зможуть замовити її доставку.

З 12:00 18 березня заборонити залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів. Перевезення пасажирів у містах може здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.

Введення цього обмеження вже підтвердив у своїх соцмережах міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Провести перемовини з МВФ про надання фінансової підтримки Україні для подолання наслідків коронавірусу.

Від Нацбанку, Мінфіну, державних і приватних банків очікується створення програми кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, концепція податкових змін.

Громадяни, що отримують пенсію, меншу 5 тисяч гривень, мають отримати доплату у розмірі 1000 гривень.

В областях, де були підтверджені випадки коронавірусу (Чернівецька і Житомирська), запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня.

Тимчасово заборонити планові заходи і операції у лікарнях, здійснити часткове перекваліфікування закладів медичної допомоги.

Розробити механізм доставки ліків працівникам Укрпошти для людей похилого віку.

Заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідери церков мають поставитися до цього з розумінням.

Обмежити експорт продуктів харчування.

Міністерствам, головам ОДА, місцевій владі забезпечити безперебійну роботу продуктових і господарських магазинів, аптек, АЗС, банків, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури та вантажного транспорту.

Звернення Зеленського до українців: відео

Позачергове засідання Ради

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Верховна Рада збирається на позачергове засідання вранці 17 березня. Парламент змінив графік роботи та проведе позачергове засідання через поширення коронавірусу в Україні.

На ньому можуть розглянути законопроєкт про коронавірус, а також низку питань, що безпосередньо пов’язані з поширенням інфекції та введенням карантинних заходів у державі.

Що передбачає законопроєкт про коронавірус

Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом.

Можливість 100% попередньої оплати за товари, роботи та послуги, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.

Звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.

Надання можливості населенню працювати дистанційно в умовах карантину.

Заборона на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом.

Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.

Віднесення введення карантину до форс-мажорних обставин.

Введення адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення правил обсервації, а також за умисне інфікування інших людей.

Так, в тексті документа вказано: за порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічних та інфекційних захворювань, а також масових неінфекційних захворювань буде встановлено покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто – штраф у розмірі 17 – 54 тисяч гривень.

Якщо ж такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби – передбачений арешт терміном на 6 місяців чи обмеження або позбавлення волі на 3 роки.

Якщо ж порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки – порушник може отримати ув’язнення від 5 до 8 років.

Українці застрягли у Єгипті

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730 українців, які відпочивали на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх, відправили на 14-денний карантин. Там виявили двох відпочивальників, інфікованих коронавірусом. Обмеження діють стосовно готелів Reef Oasis Beach Resort 5 * і Sentido Reef Oasis Senses Resort5 *.

Якщо тести після закінчення карантину не виявлять в українців випадків захворювання на COVID-19 або підозр на зараження ним, туристи зможуть повернутися додому. Однак не все так просто: у коментарі 24 каналу один із відпочивальників Роман Швець розповів, що з готелів евакуювали вже усіх, окрім українців, навіть – інфікованих коронавірусом італійців.

Українець про карантин у єгипетському готелі: відео

Поки головне питання полягає у тому, хто забиратиме українців додому: спецборт чи туроператор, що відправив їх на ризикований відпочинок. У МЗС переконані: відкрутитися туроператорам не вдасться.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, влада вирішуватиме проблему повернення українців спільно з тими, хто її створив.

Ми будемо всім допомагати. Я хочу ще раз сказати: ми не кинемо жодного громадянина напризволяще. Проблему українців в Єгипті ми будемо вирішувати спільно з тими, хто цю проблему створив, і сподіваємося на конструктивне, відповідальне ставлення туроператорів,

– сказав Кулеба.

Для усіх громадян журналісти 24 каналу підготували корисну інформацію про те, як не заразитися коронавірусом. Декілька простих порад, як уберегти себе, ви віднайдете у наших інфографіках.



Поради, як вберегти себе від інфікування Covid-19 / Інфографіка 24 каналу



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