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      Головні новини 16 березня: смерть українки з підозрою на Covid-19 і введення жорстких обмежень

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      Головні новини 16 березня / Колаж 24 каналу

      В Україні зафіксували нові випадки інфікування коронавірусом Covid-19, померла ще одна українка з підозрою на цей діагноз. Зеленський запропонував Кабміну ввести нові жорсткі обмеження через поширення інфекції у державі. Рада проведе позачергове засідання через коронавірус. Українці застрягли у Єгипті через пандемію Covid-19. Такими були головні новини понеділка, 16 березня.

      Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі:

      Нові випадки коронавірусу та 2 смерть в Україні

      Актуально Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: дані МЗС

      У Чернівецькій області 16 березня підтвердили зараження коронавірусом ще у двох осіб. Тепер загальна кількість випадків в Україні зросла до п'яти. Серед них  – вже 2 летальних випадки: 13 березня на Житомирщині померла 71-річна жінка, у якої діагностували захворювання, а 16 березня – інша, з підозрою на Covid-19. Остання лікувалася у Чернівцях.

      Ввечері 16 березня, в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні померла жінка, яка перебувала там через підозру на коронавірус. Смерть настала внаслідок важкої супутньої неврологічної патології, не пов'язаної з проявами коронавірусної інфекції,
      – мовиться у повідомленні Чернівецької ОДА.

      Наразі в Україні є 94 повідомлення про підозру на коронавірус, загалом медики дослідили більш ніж 500 зразків.

      Водночас, за кордоном підтверджено 6 випадків інфікування українців Covid-19. По два в Німеччині та Італії, по одному в Молдові і Об'єднаних Арабських Еміратах.

      Більше про стан хворих та місця їх перебування – у матеріалі 24 каналу.

      Нові суворі обмеження

      Останні новини про коронавірус 16 березня: в Україні можуть закрити метро, ЄС закриває кордони

      Президент Зеленський екстрено скликав засідання Кабміну на вечір 16 березня. Він запропонував уряду ввести в дію низку жорстких обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу у світі та ситуацію з поширенням інфекції в Україні.

      Які саме обмеження пропонує ввести Зеленський:

      • З 00:00 17 березня заборонити приймати відвідувачів закладам культури, ТРЦ, спортивним закладам, ресторанам, кафе, кінотеатрам та іншим закладам харчування, розваг та послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, а українці зможуть замовити її доставку.
      • З 12:00 18 березня заборонити залізничне, авіа, автобусне міжміське пасажирське перевезення, а також роботу метрополітенів. Перевезення пасажирів у містах може здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі та до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.

      Введення цього обмеження вже підтвердив у своїх соцмережах міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      • Провести перемовини з МВФ про надання фінансової підтримки Україні для подолання наслідків коронавірусу.
      • Від Нацбанку, Мінфіну, державних і приватних банків очікується створення програми кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, концепція податкових змін.
      • Громадяни, що отримують пенсію, меншу 5 тисяч гривень, мають отримати доплату у розмірі 1000 гривень.
      • В областях, де були підтверджені випадки коронавірусу (Чернівецька і Житомирська), запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня.
      • Тимчасово заборонити планові заходи і операції у лікарнях, здійснити часткове перекваліфікування закладів медичної допомоги.
      • Розробити механізм доставки ліків працівникам Укрпошти для людей похилого віку.
      • Заборонити масові заходи за участю понад 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідери церков мають поставитися до цього з розумінням.
      • Обмежити експорт продуктів харчування.
      • Міністерствам, головам ОДА, місцевій владі забезпечити безперебійну роботу продуктових і господарських магазинів, аптек, АЗС, банків, страхових компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури та вантажного транспорту.

      Звернення Зеленського до українців: відео

      Позачергове засідання Ради

      До теми: "Слуг народу" збирають на вечірнє засідання фракції: дехто скаржиться на високу температуру

      Верховна Рада збирається на позачергове засідання вранці 17 березня. Парламент змінив графік роботи та проведе позачергове засідання через поширення коронавірусу в Україні.

      На ньому можуть розглянути законопроєкт про коронавірус, а також низку питань, що безпосередньо пов’язані з поширенням інфекції та введенням карантинних заходів у державі.

      Що передбачає законопроєкт про коронавірус

      • Спрощення процедури закупівлі товарів, робіт та послуг для запобігання та боротьби з коронавірусом.
      • Можливість 100% попередньої оплати за товари, роботи та послуги, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.
      • Звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів та виробів медичного призначення, що закуповуються для запобігання та боротьби з коронавірусом.
      • Надання можливості населенню працювати дистанційно в умовах карантину.
      • Заборона на проведення заходів державного нагляду та контролю на час здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням та боротьбою з коронавірусом.
      • Чіткий алгоритм примусової ізоляції та самоізоляції та відповідальності за недотримання карантину.
      • Віднесення введення карантину до форс-мажорних обставин.
      • Введення адміністративної і кримінальної відповідальності за порушення правил обсервації, а також за умисне інфікування інших людей.

      Так, в тексті документа вказано: за порушення правил і норм, встановлених з метою запобігання епідемічних та інфекційних захворювань, а також масових неінфекційних захворювань буде встановлено покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто – штраф у розмірі 17 – 54 тисяч гривень.

      Якщо ж такі дії призвели або могли призвести до поширення хвороби – передбачений арешт терміном на 6 місяців чи обмеження або позбавлення волі на 3 роки.

      Якщо ж порушення правил обсервації спричинило смерть або інші серйозні наслідки – порушник може отримати ув’язнення від 5 до 8 років.

      Українці застрягли у Єгипті

      Це цікаво Як українські зірки проводять час на карантині: фото та відео

      730 українців, які відпочивали на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх, відправили на 14-денний карантин. Там виявили двох відпочивальників, інфікованих коронавірусом. Обмеження діють стосовно готелів Reef Oasis Beach Resort 5 * і Sentido Reef Oasis Senses Resort5 *.

      Якщо тести після закінчення карантину не виявлять в українців випадків захворювання на COVID-19 або підозр на зараження ним, туристи зможуть повернутися додому. Однак не все так просто: у коментарі 24 каналу один із відпочивальників Роман Швець розповів, що з готелів евакуювали вже усіх, окрім українців, навіть – інфікованих коронавірусом італійців.

      Українець про карантин у єгипетському готелі: відео

      Поки головне питання полягає у тому, хто забиратиме українців додому: спецборт чи туроператор, що відправив їх на ризикований відпочинок. У МЗС переконані: відкрутитися туроператорам не вдасться.

      За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, влада вирішуватиме проблему повернення українців спільно з тими, хто її створив.

      Ми будемо всім допомагати. Я хочу ще раз сказати: ми не кинемо жодного громадянина напризволяще. Проблему українців в Єгипті ми будемо вирішувати спільно з тими, хто цю проблему створив, і сподіваємося на конструктивне, відповідальне ставлення туроператорів,
      – сказав Кулеба.

      Для усіх громадян журналісти 24 каналу підготували корисну інформацію про те, як не заразитися коронавірусом. Декілька простих порад, як уберегти себе, ви віднайдете у наших інфографіках.


      Поради, як вберегти себе від інфікування Covid-19 / Інфографіка 24 каналу


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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Новини України Новини політики Верховна Рада Єгипет Кабінет Міністрів України Публікації
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