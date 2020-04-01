Главные новости 1 апреля: Усиление ограничений во время карантина, изменение оплаты пенсий

Украинская власть решила усилить карантинные меры и ввела новые ограничения. Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидают между 15 и 24 апрелем. С 1 апреля в Украине изменится сумма пенсионных выплат. Продолжение истории со скандальными "пленками Ермака". Такими были главные новости 1 апреля.

Самые важные новости за среду, 1 апреля, в Украине и мире:

Карантин усилят

К теме Если карантин ослабят – в Украине умрет 1,5 миллиона человек, – инфекционист

Количество больных в Украине растет. Впереди пасхальные праздники, когда люди могут массово начать нарушать карантин. Поэтому власть решила существенно усилить ограничения.

Что запретят украинцам

ходить в парки и зоны отдыха (одному человеку можно выгуливать домашнее животное; можно зайти в случае служебной необходимости);

пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

перемещаться группой лиц более чем по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

быть в общественных местах детям до 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

проводить массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие) мероприятия, в которых принимает участие более 10 человек (кроме мероприятий для организации власти);

введут социальное дистанцирование людей, которым более 65 лет.

Во время заседания правительства также рассмотрели возможность введения дополнительных выплат и отмены начисления пени тем людям, которые соглашаются на самоизоляцию.

Предварительно правительство обязало всех украинцев, которые вернулись из-за границы, находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения занесения новых случаев болезни на территорию Украины.

Обратите внимание! Инфекционист Вадим Аристов убежден, что ослабление карантинных ограничений приведет к смерти 1,5 миллиона украинцев.



Как спастись от коронавируса / инфографика 24 канала

Хроники коронавируса: последние новости

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По состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировали уже 669 случаев коронавируса . 17 человек, к сожалению, умерли. В то же время 10 человек выздоровели.

. 17 человек, к сожалению, умерли. В то же время 10 человек выздоровели. Сейчас во всех областях, кроме Николаевской, подтверждены официальные случаи заражения COVID-19.

Украинская власть ожидает на пиковую точку эпидемии между 15 и 25 апреля. Заместитель главы МВД Антон Геращенко сравнил возможный сценарий событий эпидемии с испанским развитием. Так, 28 февраля в Испании было обнаружено всего лишь 33 инфицированных. А через 21 день инфицированных было 25 496 человек. В Украине на 21 марта было выявлено 47 больных, а уже через 11 дней – 669 инфицированных.

Так, 28 февраля в Испании было обнаружено всего лишь 33 инфицированных. А через 21 день инфицированных было 25 496 человек. В Украине на 21 марта было выявлено 47 больных, а уже через 11 дней – 669 инфицированных. Постановлением Минздрава на время карантина временно и при особых условиях разрешили работу продуктовых рынков. Однако, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице этого делать не будут. Отметим, что по состоянию на 1 апреля в Киеве было зафиксировано 134 случая инфицирования коронавирусом.

Однако, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице этого делать не будут. Отметим, что по состоянию на 1 апреля в Киеве было зафиксировано 134 случая инфицирования коронавирусом. Украинцев, которые будут возвращаться из Польши, разместят в детском противотуберкулезном диспансере на Волыни. Сейчас это заведение – на карантине.

В Днепре местные власти решили закрыть все парки и запретить делать ремонты.

Силовики окружили отели "Казацкий" и "Пуща" в Киеве, куда поселили на обязательную обсервацию украинцев, которые вернулись домой. Всех кто приближается к гостиницам просят показать документы. Сегодня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что из обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве сбежали более 60 человек.

Экс-глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун попросила генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска передать Украине аппараты для искусственной вентиляции легких.

передать Украине аппараты для искусственной вентиляции легких. Ситуация с распространением коронавируса в мире тоже пока сложная. В частности, в США Белый Дом прогнозирует около 240 тысяч смертей от инфекции.

В то же время в Германии хотят давать разрешение на работу тем, кто уже переболел.

Интересно! Согласно данным последних соцопросов, 56% украинцев считают реакцию президента Владимира Зеленского на распространение коронавируса в Украине эффективной. Что касается премьер-министра Дениса Шмыгаля, то лишь 30% опрошенных положительно оценили действия политика. Подробнее с мнением украинцев о власти можно ознакомиться по ссылке.

В связи с коронавирусом в Украине, президент Владимир Зеленский обратился с традиционным отчетом властей. Он вновь призвал всех сидеть дома и не нарушать правил карантина.

Смотрите видео обращения Зеленского к украинцам:

Кому заплатят большую пенсию

Советуем ознакомиться Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен

С 1 апреля в Украине изменится сумма пенсионных выплат. Однако, не всем пенсионерам стоит ждать повышения.

Однако, не всем пенсионерам стоит ждать повышения. 1 тысячу гривен одноразовой денежной помощи из-за карантина получат те, чьи выплаты меньше 5 тысяч гривен (не только пенсионеры, а также люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий).

Дополнительных 500 гривен получат те, кто старше 80 лет и у кого пенсия не более 9 205 гривен.

Индексации, которую обещали провести в апреле 2020 года, не будет (перенесли на май 2020 года).

(перенесли на май 2020 года). Из-за карантина пенсионеры не должны переживать за отмену субсидий. В случае, если они вовремя не заплатят за коммуналку, никто не будет забирать их льгот. Это будет еще одним шагом ради того, чтобы пожилые люди не выходили на улицу и меньше контактировали с другими людьми. Ведь именно пенсионеры являются в группе наибольшего риска смертности из-за коронавируса.



Какую пенсию получают в Украине / Инфографика 24 канала

Скандал с "пленками Ермака": новые факты

Интересно Конфликт Ермака и Лероса: как скандал повлияет на главу ОП

К народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу, 1 апреля, приехали сотрудники Службы безопасности Украины. По мнению Лероса, визит СБУ может быть связан с публикацией скандальных записей, фигурантом которых является якобы брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис.

Пресс-служба СБУ подтвердила, что сотрудники спецслужбы пытались вручить Гео Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля, но нардеп ее не взял.

В то же время адвокат Маси Найем сообщил, что спокойно поговорил с ними. По его словам, в СБУ хотели вручить три повестки на допрос в разные даты, начиная с 3 апреля 2020 года.

Реакция "Слуги народа"

Во фракции "Слуга Народа" призвали правоохранителей тщательно расследовать содержание скандальных видео с участием брата главы Офиса Президента Андрея Ермака. В то же время нардепа Гео Лероса, который обнародовал видео, депутаты просят не преследовать.

Реакцию некоторых правоохранительных органов депутаты считают "крайне странной".

"Слуги народа" обратились в Офис генпрокурора, ГБР, МВД и НАБУ, чтобы они в первую очередь расследовали содержание обнародованных записей.

Важно! Денис Ермак сегодня признал, что на пленках именно он. Он также подчеркнул, что имеет право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение резюме и тому подобное.

Скандал с братом Андрея Ермака: главное

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео, на которых якобы брат главы АП Андрея Ермака Денис обсуждает с собеседниками вопрос о назначении на государственные должности.

31 марта Гео Лерос обнародовал еще одну запись, где говорится о лоббировании экс-нардепа Владимира Купчака на пост руководителя госпредприятия "Энергоатом".

Ермак считает, что появление видео с якобы его братом, который "торгует госдолжностями", является личной местью нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса.

Руководитель САП Назар Холодницкий возбудил уголовное дело, где фигурирует Ермак по обращению народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.

30 марта ГБР возбудило уголовное дело по заявлению главы Офиса Президента Андрея Ермака за распространение материалов о якобы продаже государственных должностей.

Смотрите все скандальные видео с Денисом Ермаком