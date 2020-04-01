Главные новости 1 апреля: Усиление ограничений во время карантина, изменение оплаты пенсий
Украинская власть решила усилить карантинные меры и ввела новые ограничения. Пик эпидемии коронавируса в Украине ожидают между 15 и 24 апрелем. С 1 апреля в Украине изменится сумма пенсионных выплат. Продолжение истории со скандальными "пленками Ермака". Такими были главные новости 1 апреля.
Самые важные новости за среду, 1 апреля, в Украине и мире:
Карантин усилят
К теме Если карантин ослабят – в Украине умрет 1,5 миллиона человек, – инфекционист
Количество больных в Украине растет. Впереди пасхальные праздники, когда люди могут массово начать нарушать карантин. Поэтому власть решила существенно усилить ограничения.
Что запретят украинцам
- ходить в парки и зоны отдыха (одному человеку можно выгуливать домашнее животное; можно зайти в случае служебной необходимости);
- пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;
- перемещаться группой лиц более чем по двое, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;
- быть в общественных местах детям до 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;
- проводить массовые (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие) мероприятия, в которых принимает участие более 10 человек (кроме мероприятий для организации власти);
- введут социальное дистанцирование людей, которым более 65 лет.
Во время заседания правительства также рассмотрели возможность введения дополнительных выплат и отмены начисления пени тем людям, которые соглашаются на самоизоляцию.
Предварительно правительство обязало всех украинцев, которые вернулись из-за границы, находиться на обсервации в течение 14 дней с целью недопущения занесения новых случаев болезни на территорию Украины.
Обратите внимание! Инфекционист Вадим Аристов убежден, что ослабление карантинных ограничений приведет к смерти 1,5 миллиона украинцев.
Как спастись от коронавируса / инфографика 24 канала
Хроники коронавируса: последние новости
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- По состоянию на 1 апреля в Украине зарегистрировали уже 669 случаев коронавируса. 17 человек, к сожалению, умерли. В то же время 10 человек выздоровели.
- Сейчас во всех областях, кроме Николаевской, подтверждены официальные случаи заражения COVID-19.
- Украинская власть ожидает на пиковую точку эпидемии между 15 и 25 апреля. Заместитель главы МВД Антон Геращенко сравнил возможный сценарий событий эпидемии с испанским развитием. Так, 28 февраля в Испании было обнаружено всего лишь 33 инфицированных. А через 21 день инфицированных было 25 496 человек. В Украине на 21 марта было выявлено 47 больных, а уже через 11 дней – 669 инфицированных.
- Постановлением Минздрава на время карантина временно и при особых условиях разрешили работу продуктовых рынков. Однако, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что в столице этого делать не будут. Отметим, что по состоянию на 1 апреля в Киеве было зафиксировано 134 случая инфицирования коронавирусом.
- Украинцев, которые будут возвращаться из Польши, разместят в детском противотуберкулезном диспансере на Волыни. Сейчас это заведение – на карантине.
- В Днепре местные власти решили закрыть все парки и запретить делать ремонты.
- Силовики окружили отели "Казацкий" и "Пуща" в Киеве, куда поселили на обязательную обсервацию украинцев, которые вернулись домой. Всех кто приближается к гостиницам просят показать документы. Сегодня заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что из обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве сбежали более 60 человек.
- Экс-глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун попросила генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска передать Украине аппараты для искусственной вентиляции легких.
- Ситуация с распространением коронавируса в мире тоже пока сложная. В частности, в США Белый Дом прогнозирует около 240 тысяч смертей от инфекции.
- В то же время в Германии хотят давать разрешение на работу тем, кто уже переболел.
Интересно! Согласно данным последних соцопросов, 56% украинцев считают реакцию президента Владимира Зеленского на распространение коронавируса в Украине эффективной. Что касается премьер-министра Дениса Шмыгаля, то лишь 30% опрошенных положительно оценили действия политика. Подробнее с мнением украинцев о власти можно ознакомиться по ссылке.
В связи с коронавирусом в Украине, президент Владимир Зеленский обратился с традиционным отчетом властей. Он вновь призвал всех сидеть дома и не нарушать правил карантина.
Смотрите видео обращения Зеленского к украинцам:
Кому заплатят большую пенсию
Советуем ознакомиться Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
- С 1 апреля в Украине изменится сумма пенсионных выплат. Однако, не всем пенсионерам стоит ждать повышения.
- 1 тысячу гривен одноразовой денежной помощи из-за карантина получат те, чьи выплаты меньше 5 тысяч гривен (не только пенсионеры, а также люди с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий).
- Дополнительных 500 гривен получат те, кто старше 80 лет и у кого пенсия не более 9 205 гривен.
- Индексации, которую обещали провести в апреле 2020 года, не будет (перенесли на май 2020 года).
- Из-за карантина пенсионеры не должны переживать за отмену субсидий. В случае, если они вовремя не заплатят за коммуналку, никто не будет забирать их льгот. Это будет еще одним шагом ради того, чтобы пожилые люди не выходили на улицу и меньше контактировали с другими людьми. Ведь именно пенсионеры являются в группе наибольшего риска смертности из-за коронавируса.
Какую пенсию получают в Украине / Инфографика 24 канала
Скандал с "пленками Ермака": новые факты
Интересно Конфликт Ермака и Лероса: как скандал повлияет на главу ОП
К народному депутату от "Слуги народа" Гео Леросу, 1 апреля, приехали сотрудники Службы безопасности Украины. По мнению Лероса, визит СБУ может быть связан с публикацией скандальных записей, фигурантом которых является якобы брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис.
Пресс-служба СБУ подтвердила, что сотрудники спецслужбы пытались вручить Гео Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля, но нардеп ее не взял.
В то же время адвокат Маси Найем сообщил, что спокойно поговорил с ними. По его словам, в СБУ хотели вручить три повестки на допрос в разные даты, начиная с 3 апреля 2020 года.
Реакция "Слуги народа"
Во фракции "Слуга Народа" призвали правоохранителей тщательно расследовать содержание скандальных видео с участием брата главы Офиса Президента Андрея Ермака. В то же время нардепа Гео Лероса, который обнародовал видео, депутаты просят не преследовать.
Реакцию некоторых правоохранительных органов депутаты считают "крайне странной".
"Слуги народа" обратились в Офис генпрокурора, ГБР, МВД и НАБУ, чтобы они в первую очередь расследовали содержание обнародованных записей.
Важно! Денис Ермак сегодня признал, что на пленках именно он. Он также подчеркнул, что имеет право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение резюме и тому подобное.
Скандал с братом Андрея Ермака: главное
- 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео, на которых якобы брат главы АП Андрея Ермака Денис обсуждает с собеседниками вопрос о назначении на государственные должности.
- 31 марта Гео Лерос обнародовал еще одну запись, где говорится о лоббировании экс-нардепа Владимира Купчака на пост руководителя госпредприятия "Энергоатом".
- Ермак считает, что появление видео с якобы его братом, который "торгует госдолжностями", является личной местью нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса.
- Руководитель САП Назар Холодницкий возбудил уголовное дело, где фигурирует Ермак по обращению народного депутата из фракции "Слуга народа" Гео Лероса о получении взяток при назначении на государственные должности.
- 30 марта ГБР возбудило уголовное дело по заявлению главы Офиса Президента Андрея Ермака за распространение материалов о якобы продаже государственных должностей.
Смотрите все скандальные видео с Денисом Ермаком
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