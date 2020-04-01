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      От COVID-19 в США могут умереть до 240 тысяч человек, – Белый дом

      - Читати новину українською
      Иллюстративное фото / dpa-international.com

      Дональд Трамп предупредил, что следующие две недели для американцев будут "очень болезненными". Ведь в Белом доме предположили, что пандемия коронавируса может забрать от 100 000 до 240 000 жизней.

      Такое количество жертв прогнозируют при условии соблюдения карантинных мероприятий в стране и слаженной работы медиков, сообщает The Guardian.

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      В администрации Трампа также отметили, что по худшему сценарию от коронавируса в США могло бы умереть от 1,5 до 2,2 миллиона человек.

      Я хочу, чтобы каждый американец готовился к тяжелым дням. Мы должны пережить очень тяжелые две недели. Они будут очень-очень сложные,
      – подчеркнул американский президент.

      Он призвал всех жителей страны соблюдать социальное дистанцирование вплоть до конца апреля.

      Что известно о коронавирусе в США

      • Всего в мире по состоянию на 1 апреля зафиксировано 859 796 случаев заболевания COVID-19. США – страна с наибольшим количеством больных, там заразились 189 618 человек. Коронавирус унес жизнь 4 079 американцев, зато 7 109 выздоровели.
      • В США обеспокоены скоростью распространения коронавируса. Количество пострадавших в Нью-Йорке может быть выше, чем в очагах болезни в Италии и Китае.
      • С 13 марта США приостановили на месяц транспортное сообщение с Европой, Великобританией, Ирландией и Канадой и объявили чрезвычайное положение.
      • Правительство страны раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса.
      • США является одной из стран, где проводят клинические испытания вакцины против коронавируса.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Дональд Трамп Новости США
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