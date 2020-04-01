Від COVID-19 у США можуть померти до 240 тисяч осіб, – Білий дім

Дональд Трамп попередив, що наступні два тижні для американців будуть "дуже болючими". Адже в Білому домі припустили, що пандемія коронавірусу може забрати від 100 000 до 240 000 життів.

Таку кількість жертв прогнозують за умови дотримання карантинних заходів у країні та злагодженої роботи медиків, повідомляє The Guardian.

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У адміністрації Трампа також зазначили, що за найгіршого сценарію від коронавірусу у США могло б померти від 1,5 до 2,2 мільйона людей.

Я хочу, щоб кожен американець готувався до важких днів. Ми повинні пережити дуже важкі два тижні. Вони будуть дуже-дуже складні,

– наголосив американський президент.

Він закликав усіх жителів країни дотримуватися соціального дистанціювання аж до кінця квітня.

Що відомо про коронавірус у США

Всього у світі станом на 1 квітня зафіксовано 859 796 випадків захворювання COVID-19. США – країна з найбільшою кількістю хворих, там заразилися 189 618 осіб. Коронавірус забрав життя 4 079 американців, натомість 7 109 одужали.

осіб. Коронавірус забрав життя американців, натомість одужали. У США занепокоєні швидкістю поширення коронавірусу. Кількість постраждалих у Нью-Йорку може бути вища, ніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї.

З 13 березня США тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою та оголосили надзвичайний стан.

Уряд країни роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.

США є однією з країн, де проводять клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу