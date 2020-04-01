Головні новини 1 квітня: посилення обмежень під час карантину, зміна оплати пенсій

Українська влада вирішила посилити карантинні заходи і ввела нові обмеження. Пік епідемії коронавірусу в Україні очікують між 15 і 24 квітнем. З 1 квітня в Україні зміниться сума пенсійних виплат. Продовження історії зі скандальними "плівками Єрмака". Такими були головні новини 1 квітня.

Найважливіші новини за середу, 1 квітня, в Україні та світі:

Карантин посилять

До теми Якщо карантин послаблять – в Україні помре 1,5 мільйона людей, – інфекціоніст

Кількість хворих в Україні зростає. Попереду великодні свята, коли люди можуть масово почати порушувати карантин. Тож влада вирішила суттєво посилити обмеження.

Що заборонять українцям

ходити в парки і зони відпочинку (одній людині можна вигулювати домашню тварину; можна зайти у випадку службової необхідності);

перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора;

переміщуватися групою осіб більш ніж по двоє, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

бути в громадських місцях дітям до 16 років, без супроводу повнолітніх;

проводити масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні та інші) заходи, в яких бере участь понад 10 осіб (крім заходів для організації влади);

запровадять соціальне дистанціювання людей, яким понад 65 років;

Під час засідання уряду також розглянули можливість запровадження додаткових виплат та скасування нарахування пені тим людям, які погоджуються на самоізоляцію.

Попередньо уряд зобов'язав усіх українців, які повернулися з-за кордону, перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.

Зверніть увагу! Інфекціоніст Вадим Арістов переконаний, що послаблення карантинних обмежень призведе до смерті 1,5 мільйона українців.



Як врятуватися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Хроніки коронавірусу: останні новини

Радимо ознайомитись COVID-19 та фейки: чума раз на 100 років та інші маніпуляції

Станом на 1 квітня в Україні зареєстрували вже 669 випадків коронавірусу . 17 людей, на жаль, померли. Водночас 10 осіб одужали.

. 17 людей, на жаль, померли. Водночас 10 осіб одужали. Наразі усі області, окрім Миколаївської, мають офіційні випадки зараження COVID-19.

Українська влада очікує на пікову точку епідемії між 15 і 25 квітня. Заступник глави МВС Антон Геращенко порівняв можливий сценарій подій епідемії із іспанським розвитком . Так, 28 лютого в Іспанії було виявлено всього лише 33 інфікованих. А через 21 день серед інфікованих було вже 25 496 людей. В Україні на 21 березня було виявлено 47 хворих, а вже через 11 днів – 669 інфікованих.

. Так, 28 лютого в Іспанії було виявлено всього лише 33 інфікованих. А через 21 день серед інфікованих було вже 25 496 людей. В Україні на 21 березня було виявлено 47 хворих, а вже через 11 днів – 669 інфікованих. Постановою МОЗ на час карантину тимчасово і за особливих умов дозволили роботу продуктових ринків . Однак, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у столиці цього робити не будуть. Відзначимо, що станом на 1 квітня у Києві зафіксовано 134 випадки інфікування коронавірусом.

. Однак, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у столиці цього робити не будуть. Відзначимо, що станом на 1 квітня у Києві зафіксовано 134 випадки інфікування коронавірусом. Українців, які повертатимуться з Польщі, розмістять у дитячому протитуберкульозному диспансері на Волині. Зараз цей заклад – на карантині.

У Дніпрі місцева влада вирішила закрити усі парки і заборонити робити ремонти.

Силовики оточили готелі "Козацький" та "Пуща" у Києві, куди поселили на обов'язкову обсервацію українців, які повернулись додому. Усіх хто наближається до готелів просять показати документи. Сьогодні заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що з обсервації у готелі "Козацький" в Києві втекли понад 60 людей.

Ексголова міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун попросила генерального директора Tesla та SpaceX Ілона Маска передати Україні апарати для штучної вентиляції легенів.

передати Україні апарати для штучної вентиляції легенів. Ситуація з поширенням коронавірусу у світі теж поки складна. Зокрема, у США Білий Дім прогнозує близько 240 тисяч смертей від інфекції.

Водночас у Німеччині хочуть давати дозвіл на роботу тим, хто вже перехворів.

Цікаво! Згідно з даними останніх соцопитувань, 56% українців вважають реакцію президента Володимира Зеленського на поширення коронавірусу в Україні ефективною. Щодо прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, то лише 30% опитаних позитивно оцінили дії політика. Детальніше із думкою українців про владу можна ознайомитись за посиланням.

У зв'язку з коронавірусом в Україні, президент Володимир Зеленський звернувся із традиційном звітом влади. Він знову закликав усіх сидіти вдома і не порушувати правил карантину.

Дивіться відео звернення Зеленського до українців:

Кому заплатять більшу пенсію

Радимо ознайомитись Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень

З 1 квітня в Україні зміниться сума пенсійних виплат . Проте, не всім пенсіонерам варто чекати на підвищення.

. Проте, не всім пенсіонерам варто чекати на підвищення. 1 тисячу гривень одноразової грошової допомоги через карантин отримають ті, чиї виплати менші за 5 тисяч гривень (не лише пенсіонери, а також люди з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідністю та отримувачі соціальних пенсій).

Додаткових 500 гривень отримають ті, хто старший за 80 років і має пенсію не більше 9 205 гривень.

Індексації, яку обіцяли провести у квітні 2020 року, не буде (перенесли на травень 2020 року).

(перенесли на травень 2020 року). Через карантин пенсіонери не повинні перейматися за скасування субсидій. У разі, якщо вони своєчасно не заплатять за комуналку, ніхто не забиратиме їхніх пільг. Це буде ще одним кроком заради того, аби літні люди не виходили на вулицю та менше контактували з іншими людьми. Адже саме пенсіонери є у групі найбільшого ризику смертності через коронавірус.



Яку пенсію отримують в Україні / Інфографіка 24 каналу

Скандал із "плівками Єрмака": нові факти

Цікаво Конфлікт Єрмака та Лероса: як скандал вплине на очільника ОП

До народного депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, 1 квітня, приїхали співробітники Служби безпеки України. На думку Лероса, візит СБУ може бути пов’язаний з публікацією скандальних записів, фігурантом яких є нібито брат глави Офісу Президента Андрія Єрмака Денис.

Пресслужба СБУ підтвердила, що працівники спецслужби намагалися вручити Гео Леросу повістку на допит в якості свідка, але нардеп її не взяв.

Водночас адвокат Масі Найєм повідомив, що спокійно поговорив із ними. За його словами, в СБУ хотіли вручити три повістки на допит у різні дати, починаючи з 3 квітня 2020 року.

Реакція "Слуги народу"

У фракції "Слуга Народу" закликали правоохоронців ретельно розслідувати зміст скандальних відео за участю брата глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Водночас нардепа Гео Лероса, який оприлюднив відео, депутати просять не переслідувати.

Реакцію деяких правоохоронних органів депутати вважають "вкрай дивною".

"Слуги народу" звернулись до Офісу генпрокурора, ДБР, МВС та НАБУ, аби вони першочергово розслідували зміст оприлюднених записів.

Важливо! Денис Єрмак сьогодні визнав, що на плівках саме він. Він також наголосив, що має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами, брати на розгляд резюме тощо.

Скандал із братом Андрія Єрмака: головне

29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував кілька відео, на яких нібито брат глави ОП Андрія Єрмака Денис обговорює зі співрозмовниками питання про призначення на державні посади.

31 березня Гео Лерос оприлюднив ще один запис, де мовиться про лобіювання екснардепа Володимира Купчака на пост керівника держпідприємства "Енергоатом".

Єрмак вважає, що поява відео з начебто його братом, який "торгує держпосадами", є особистою помстою нардепа від "Слуги народу" Гео Лероса.

Керівник САП Назар Холодницький порушив кримінальну справу, де фігурує Єрмак за зверненням народного депутата з фракції "Слуга народу" Гео Лероса про отримання хабарів при призначенні на державні посади.

30 березня ДБР порушило кримінальну справу за заявою глави Офісу Президента Андрія Єрмака через поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Дивіться всі скандальні відео з Денисом Єрмаком