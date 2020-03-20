Главные новости 20 марта: выздоровление первого больного, чрезвычайная ситуация в 3 регионах

В Украине выздоровел первый человек, который заболел коронавирусом. В Киеве и 2 областях Украины вводят чрезвычайную ситуацию. В Украине массово нарушают правила карантина в общественном транспорте. Чиновник из "Нафтогаза" Андрей Фаворов заболел коронавирусом. Новая почта, Rozetka и АТБ на время карантина будут развозить продукты. Такими были главные новости четверга, 20 марта.

Самые важные новости в Украине и мире за пятницу, 20 марта:

Позитивные новости

Советуем ознакомиться Зеленский традиционно обратился к украинцам из-за коронавируса: главное

В Черновцах вылечили первого больного от коронавируса. Повторный тест показал отрицательный результат. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

Пациенту из Черновцов недавно сделали повторный лабораторный анализ, который во второй раз подтвердил, что мужчина уже здоров. Сегодня его выписывают из больницы и он вернется домой.

По словам Зеленского, это самая приятная новость за последние дни, и она свидетельствует, что все будет хорошо.

Внимание! По состоянию на вечер 20 марта в Украине подтвердили 27 случаев заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные.



Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 15 больных, в Житомирской области – 2, в Киевской области – 2, в Днепропетровской области – 2, в Донецкой области – 1, в Ивано-Франковской области – 1, во Львове – 1 и в городе Киев – 3.

Смотрите видео традиционного обращения Зеленского к украинцам:

В Киеве и 2 областях вводят режим чрезвычайной ситуации

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Правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Такое решение Кабинет Министров принял на своем техническом внеочередном заседании 20 марта.

Чрезвычайную ситуацию вводят в следующих регионах:

Киеве;

Днепропетровской области;

Ивано-Франковской области.

По словам главы правительства, никаких новых ограничений пока не предвидится. Он подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением Covid-19.

Важно! Режим чрезвычайной ситуации уже действует в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях. В Киеве зафиксировали уже 3 случая заболевания коронавирусом, в Днепропетровской области – 2 случая, в Ивано-Франковской области – 1 случай (летальный).

Чем отличается чрезвычайная ситуация от чрезвычайного положения?Режим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.



Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации / Инфографика МВД

Украинцы бунтуют из-за ограничений движения в общественном транспорте

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В Украине массово нарушают правила карантина и условия проезда в общественном транспорте. В некоторых городах на маршруты не вышли частные перевозчики, в других существенно подняли цены.

Самая сложная ситуация в Харькове. Горожане с самого утра 20 марта начали блокировать движение городских трамваев. Уже к 11 утра в полицию поступило 55 сообщений о конфликтах в общественном транспорте.

Почти 300 харьковских автобусов не выехали на маршрут из-за нежелания водителей быть наказанными. Водители не готовы платить штрафы, а когда они отказывают пассажирам – им угрожают и даже применяют силу. Первый вызов поступил в полицию в 7:10 утра – неизвестный на улице Киргизской бросил камень в окно трамвая и убежал.

Харьковчанам не понравились ограничения в общественном транспорте / фото из соцсетей

Вчера пассажиры вытащили 60-летнего водителя из кабины автобуса и избили его.

К слову 20 марта мэр Харькова Геннадий Кернес подписал обращение к премьер-министру Украины Дениса Шмыгаля с просьбой возобновить работу харьковского метро.

В Одессе в трамвай не пустили мужчину без маски. В знак протеста он устроил лежащий пикет на рельсах.



Лежащий пикет на рельсах в Одессе / Фото: Фейсбук

Обратите внимание! Еще три города отменили льготный проезд в общественном транспорте, чтобы остановить вспышку коронавируса. Говорится о Полтаве, Хмельницкий и Запорожье. Такое ограничение должно уберечь от поездок пожилых людей – наиболее уязвимых к Covid-19.

В частности в Киеве между контроллером в троллейбусе и пассажиром возникла ссора из-за количества людей в транспорте. Все закончилось тем, что человек просто выбросил контроллера из троллейбуса, нецензурно ругаясь на того.

Пассажир выбросил контроллера из троллейбуса: смотрите видео (внимание, нецензурная лексика)

Как работает общественный транспорт во время карантина

Карантин в Украине продлится как минимум до 3 апреля.

Остановлено авиа- и железнодорожное сообщение.

Не работает метрополитен.

Отменены междугородные пассажирские перевозки.

Установлено ограничение по количеству пассажиров в общественном транспорте. В маршрутном такси – не более 10, в трамвае и троллейбусе – не более 20.

В Ужгороде, Черновцах, Ивано-Франковске и Луцке не работает общественный транспорт.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам облгосадминистраций и мэров крупных городов. Глава государства призвал их увеличить количество маршруток, автобусов и троллейбусов.

Высокопоставленный чиновник "Нафтогаза" на карантине

Актуально Чиновник "Нафтогаза" Андрей Фаворов мог заболеть коронавирусом: что известно

У директора по интегрированному газовому бизнесу "Нафтогаза" Андрея Фаворова подозревают заражение коронавирусом. Сейчас он находится в самоизоляции.



Андрей Фаворов / Фото "Новое время"

В пресс-службе "Нафтогаза" сообщили, что Фаворов находится на самоизоляции до 27 марта, а результаты теста на коронавирус будут готовы 23 – 24 марта.

Сам топ-менеджер отметил, что неделю назад имел симптомы коронавирусной болезни: кашель и повышенную температуру (37,5 градусов) и, согласно внутренним инструкциям "Нафтогаза", сейчас находится на домашнем карантине.

В то же время отец чиновника в эфире российской радиостанции Эхо Москвы заявил, что Андрей Фаворов прошел тест на коронавирус еще 16 марта – он положительный.

По его словам, заболела жена топ-менеджера "Нафтогаза" – основательница компании Magonova&Partners Анастасия Магонова. Он также отметил, что неизвестно, когда и где именно заразился чиновник.

На следующий день симптомы появились и у жены Фаворова. Впрочем, сейчас семейство чувствует себя хорошо.

Обратите внимание! Ранее коронавирус подтвердили у депутата Верховной Рады из группы "Доверие" Сергея Шахова. Также заразилась и его жена. До этого Шахов посещал комитет парламента и контактировал с другими нардепами. Все они находятся в изоляции.



Где можно сделать тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

Такси будут возить врачей на работу бесплатно

К теме Такси Uber, Uklon и Bolt будут возить врачей на работу бесплатно

Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина. Поэтому Uber бесплатно будет доставлять в больницы медицинских работников, задействованных в предотвращении и ликвидации коронавирусной инфекции в Украине. Во Львове по такой схеме будут работать Uklon и Bolt.

Минздрав Украины на своей странице в Фейсбуке сообщил, что по договоренности с компанией Uber медицинские работники смогут осуществить 10 тысяч поездок, чтобы добраться до своих больниц и рабочих мест.

Где врачи могут воспользоваться бесплатными поездками. Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber, а именно:

Киев,

Одесса,

Львов,

Днепр,

Харьков,

Запорожье;

Винница.

Министерство выразило благодарность компании Uber за проявленную социальную ответственность и призвало другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу врачам.

Во Львове кроме службы Uber также бесплатно будут возить врачей на работу Uklon и Bolt. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в Фейсбуке.

Кроме карпулингових сервисов к акции присоединился сервис аренды велосипедов Nextbike. Пока неизвестно, как он будет работать, но мэр уже пообещал разослать медицинским работникам подробные инструкции по использованию каждым из сервисов.

Что известно о карпулинговой перевозке?

Это совместное использование частного автомобиля с помощью сервисов по поиску попутчиков. Расходы на топливо распределяются пропорционально и выбирается оптимальный для всех участников поездки маршрут без значительных отклонений от основного маршрута водителя (владельца автомобиля).