Головні новини 20 березня: одужання першого хворого, надзвичайна ситуація у Києві і 2 областях

В Україні одужала перша людина, яка захворіла на коронавірус. У Києві та 2 областях України вводять надзвичайну ситуацію. В Україні масово порушують правила карантину у громадському транспорті. Високопосадовець з "Нафтогазу" Андрій Фаворов захворів на коронавірус. Нова пошта, Rozetka і АТБ на час карантину розвозитимуть продукти. Такими були головні новини четверга, 20 березня.

Найважливіші новини в Україні та світі за п'ятницю, 20 березня:

Позитивні новини

Радимо ознайомитись Зеленський традиційно звернувся до українців через коронавірус: головне

У Чернівцях вилікували першого хворого від коронавірусу. Повторний тест показав негативний результат. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Пацієнту з Чернівців нещодавно зробили повторний лабораторний аналіз, який вдруге підтвердив, що чоловік вже здоровий. Сьогодні чоловіка виписують з лікарні і він повернеться додому.

За словами Зеленського, це найприємніша новина за останні дні і вона свідчить, що все буде добре.

Увага! Станом на вечір 20 березня в Україні підтвердили 27 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.

Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1, у Львові – 1 та в місті Київ – 3.

Дивіться відео традиційного звернення Зеленського до українців:

Режим надзвичайної ситуації поширюється Україною

Радимо ознайомитись Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації

Уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив на своєму технічному позачерговому засіданні 20 березня.

Надзвичайну ситуацію вводять у наступних регіонах:

Києві;

Дніпропетровській області;

Івано-Франківській області.

За словами глави уряду, жодних нових обмежень наразі не передбачається. Він наголосив, що режим надзвичайної ситуації покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням Covad-19.

Важливо! Режим надзвичайної ситуації вже діє у Київській, Житомирській та Чернівецькій областях. У Києві зафіксували вже 3 випадки захворювання на коронавірус, у Дніпропетровській області – 2 випадки, в Івано-Франківській області – 1 випадок (летальний).

Чим відрізняється надзвичайна ситуація від надзвичайного стану?Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.



Що передбачає режим надзвичайної ситуації / Інфографіка МВС

Українці бунтують через обмеження руху у громадському транспорті

Дивіться також Ти десятий, йди на*уй: у Києві пасажир викинув контролера з тролейбуса – відео

В Україні масово порушують правила карантину і умови проїзду в громадському транспорті. У деяких містах на маршрути не вийшли приватні перевізники, в інших суттєво підняли ціни.

Найскладніша ситуація у Харкові. Містяни з самого ранку 20 березня почали блокувати рух міських трамваїв. Вже до 11 ранку до правоохоронців надійшло 55 повідомлень про конфлікти у громадському транспорті.

Майже 300 харківських автобусів не виїхали на маршрут через небажання водіїв бути покараними. Водії не готові платити штрафи, а коли вони відмовляють пасажирам – їм погрожують і навіть застосовують силу. Перший виклик надійшов поліції о 7:10 ранку – невідомий на вулиці Киргизькій кинув камінь у вікно трамвая і втік.



Харків'янам не сподобалися обмеження у громадському транспорті / фото з соцмереж

Вчора пасажири витягнули 60-річного водія з кабіни автобуса та побили його.

До слова, 20 березня мер Харкова Геннадій Кернес підписав звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням відновити роботу харківського метро.

Натомість в Одесі у трамвай не пустили чоловіка без маски. На знак протесту він влаштував лежачий пікет на рейках.



Лежачий пікет на рейках в Одесі / Фото: Фейсбук

Зверніть увагу! Ще три міста скасували пільговий проїзд в громадському транспорті, аби зупинити спалах коронавірусу. Мовиться про Полтаву, Хмельницький і Запоріжжя. Таке обмеження повинне уберегти від поїздок людей похилого віку – найбільш вразливих до Covid-19.

Зокрема у Києві між контролером у тролейбусі та пасажиром виникла сварка через кількість людей у транспорті. Усе закінчилося тим, що чоловік просто викинув контролера з тролейбуса, нецензурно лаючись на того.

Пасажир викинув контролера з тролейбуса: дивіться відео (увага, нецензурна лексика)

Як працює громадський транспорт під час карантину

Карантин в Україні триватиме щонайменше до 3 квітня.

Зупинено авіа- та залізничне сполучення.

Не працює метрополітен.

Скасовано міжміські пасажирські перевезення.

Встановлено обмеження щодо кількості пасажирів в громадському транспорті. У маршрутному таксі – не більше 10, у трамваї та тролейбусі – не більше 20.

В Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську та Луцьку не працює громадський транспорт.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до голів облдержадміністрацій і мерів великих міст. Глава держави закликав їх збільшити кількість маршруток, автобусів і тролейбусів.

Високопосадовець "Нафтогазу" на карантині

Актуально Високопосадовець "Нафтогазу" Андрій Фаворов міг захворіти на коронавірус: що відомо

У директора з інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрія Фаворова підозрюють зараження коронавірусом. Зараз він перебуває в самоізоляції.



Андрій Фаворов / Фото "Новое время"

У пресслужбі "Нафтогазу" повідомили, що Фаворов перебуває на самоізоляції до 27 березня, а результати тесту на коронавірус будуть готові 23-24 березня.

Сам топменеджер зазначив, що тиждень тому мав симптоми коронавірусної хвороби: кашель та дещо підвищену температуру (37,5 градусів) і, відповідно до внутрішніх інструкцій "Нафтогазу", наразі перебуває на домашньому карантині.

Водночас батько високопосадовця в ефірі російської радіостанції Ехо Москви заявив, що Андрій Фаворов пройшов тест на коронавірус ще 16 березня – він позитивний.

За його словами, захворіла також дружина топменеджера "Нафтогазу" – засновниця компанії Magonova & Partners Анастасія Магонова. Він також зазначив, що невідомо, коли і де саме заразився високопосадовець.

На наступний день симптоми з'явилися й в дружини Фаворова. Втім, наразі сімейство почуває себе добре.

Зверніть увагу! Раніше коронавірус підтвердили у депутата Верховної Ради з групи "Довіра" Сергія Шахова. Також заразилась і його дружина. До цього Шахов відвідував комітет парламенту і контактував з іншими нардепами. Усі вони перебувають в ізоляції.



Де можна зробити тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Таксі возитимуть лікарів на роботу безкоштовно

До теми Таксі Uber, Uklon та Bolt возитимуть лікарів на роботу безкоштовно

МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину. Відтак Uber безкоштовно доставлятиме до лікарень медичних працівників, задіяних у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні. У Львові за такою схемою працюватимуть Uklon та Bolt.

МОЗ України на своїй сторінці у фейсбуці повідомило, що за домовленістю з компанією Uber медичні працівники зможуть здійснити 10 тисяч поїздок, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць.

Де лікарі можуть скористатися безкоштовними поїздками. Ця опція буде доступною в містах, де функціонує сервіс Uber, а саме:

Київ,

Одеса,

Львів,

Дніпро,

Харків,

Запоріжжя;

Вінниця.

Міністерство висловило вдячність компанії Uber за виявлену соціальну відповідальність та закликало інші транспортні сервіси долучитися до ініціативи й допомогти дістатися на роботу лікарям.

У Львові крім служби Uber також безкоштовно возитимуть лікарів на роботу Uklon та Bolt. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у фейсбуці.

Окрім карпулінгових сервісів до акції приєднався сервіс оренди велосипедів Nextbike. Наразі невідомо, як саме він працюватиме, але мер вже пообіцяв розіслати медичним працівникам детальні інструкції щодо користування кожним із сервісів.

Що відомо про карпулінгові перевезення? Це спільне використання приватного автомобіля за допомогою сервісів з пошуку попутників. Витрати на пальне розподіляються пропорційно та обирається оптимальний для всіх учасників поїздки маршрут без значних відхилень від основного маршруту водія (власника автомобіля).