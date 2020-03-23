Главные новости 23 марта: призыв с 1 мая, ЧП в трех областях и дело против Гончарука

Зеленский изменил сроки весеннего призыва в Украине. В Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях ввели режим чрезвычайной ситуации. А против правительства Алексея Гончарука САП открыла уголовное производство. Такими были главные новости 23 марта.

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Зеленский изменил сроки призыва в 2020 году

Президент Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную военную службу. Начало весеннего призыва с апреля передвинули на май. А все из-за карантинных мероприятий по всей Украине.

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Весенний призыв в этом году начнется 1 мая и закончится 31 июля. Традиционно он проходил в течение апреля – июня.

Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу,

– говорится в указе.

Что грозит тем, кто уклонился от призыва?

Как админнаказание за неявку в военкомат применяются санкции: штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение, штраф 170-255 гривен — за повторное.



Уголовная ответственность за уклонение от призыва на срочную военную службу наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы до 3 лет. Однако в большинстве случаев наказание по этой статье является условным.

Дело против Гончарука

23 марта в Едином госреестре появились сведения о возможном совершении уголовного преступления правительством Алексея Гончарука. Открыла дело Специализированная антикоррупционная прокуратура. Речь идет о том, что Гончарук якобы игнорировал письмо, поступившее от СНБО. В нем секретарь СНБО Алексей Данилов обращался с просьбой ограничить экспорт и реэкспорт средств индивидуальной защиты.

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Считается,что министры якобы проигнорировали просьбу СНБО запретить экспорт масок. Сам Гончарук называет действия тогдашнего правительства соответствующими ситуации. По его словам, ситуация отслеживалась, и на тот момент ни одного случая заражения Covid-2019 в Украине не было.

Запрет экспорта планировали при условии диагноза первого случая. Это произошло 3-го марта, а уже на следующий день сменили правительство. Запрет новые чиновники ввели за неделю, как мы и рассматривали в одном из сценариев,

- отмечает бывший глава Кабмина.

Заметим, что Украина только 16 марта полностью запретила экспорт средств защиты от коронавируса – уже при пребывании на должности премьера Дениса Шмыгаля.

Чрезвычайная ситуация в еще трех областях

Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях, где зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом. Такое решение принял Кабинет министров на своем внеочередном заседании 23 марта.

Об этом Чрезвычайную ситуацию вводят в Тернопольской, Черкасской и Донецкой областях: решение Кабмина

В этих трех регионах по состоянию на вечер 23 марта зафиксировано по одному случаю инфицирования коронавирусом. А в общем в Украине в настоящее время выявлено 73:

Киев – 29 случаев;

Черновицкая область – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление)

Киевская область – 5 случаев;

Ивано-Франковская область – 5 случаев (1 летальный)

Житомирская область – 2 случая (1 летальный)

Днепропетровская область – 2 случая;

Львовская область – 2 случая;

Донецкая область – 1 случай;

Тернопольская область – 1 случай;

Черкасская область – 1 случай.

Важно! Режим чрезвычайной ситуации уже действует в Киевской области и городе Киеве, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.

Что такое режим чрезвычайной ситуацииРежим чрезвычайной ситуации – состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.