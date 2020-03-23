Головні новини 23 березня: призов з 1 травня, НС у трьох областях і справа проти Гончарука

Зеленський змінив терміни весняного призову в Україні. У Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях ввели режим надзвичайної ситуації. А проти уряду Олексія Гончарука САП відкрила кримінальне провадження. Такими були головні новини 23 березня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Зеленський змінив терміни призову в у 2020 році

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призов у 2020 році на строкову військову службу. Початок весняного призову з квітня пересунули на травень. А все через карантинні заходи в усій Україні.

Детальніше Змінився термін весняного призову в у 2020 році через карантин

Весняний призов цьогоріч почнеться 1 травня і закінчиться 31 липня. Традиційно він тривав протягом квітня – червня.

Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу,

– йдеться в Указі.

Що загрожує тим, хто ухилився від призову?Як адмінпокарання за неявку у військкомат застосовуються санкції: штраф від 85 до 119 гривень за перше порушення, штраф 170-255 гривень — за повторне.



Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України й передбачає обмеження волі до 3 років. Проте в більшості випадків покарання за цією статтею є умовним.

Справа проти Гончарука

23 березня в Єдиному держреєстрі з’явились відомості про можливе скоєння кримінального злочину урядом Олексія Гончарука. Відкрила справу Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Йдеться про те, що Гончарук начебто ігнорував листа, що надійшов від РНБО. У ньому секретар РНБО Олексій Данілов звертався з проханням обмежити експорт і реекспорт засобів індивідуального захисту.

Детальніше Проти уряду Гончарука відкрили кримінальне провадження через вивезені з України маски

Вважається,що міністри нібито проігнорували прохання РНБО заборонити експорт масок. Сам Гончарук називає дії тодішнього уряду відповідними до ситуації. За його словами, ситуація відстежувалася і на той момент жодного випадку зараження Covid-2019 в Україні не було.

Заборону експорту планували за умови діагнозу першого випадку. Це сталось 3-го березня, а вже наступного дня змінили уряд. Заборону нові урядовці ввели за тиждень, як ми й розглядали в одному зі сценаріїв,

– наголошує колишній очільник Кабміну.

Зауважимо, що Україна тільки 16 березня повністю заборонила експорт засобів захисту від коронавірусу – вже за перебування на посаді прем’єра Дениса Шмигаля.

Надзвичайна ситуація у ще трьох областях

Уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях, де зафіксували випадки інфікування на коронавірус. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на своєму позачерговому засіданні 23 березня.

Про це Надзвичайну ситуацію вводять у Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях: рішення Кабміну

У цих трьох регіонах станом на вечір 23 березня зафіксовано по одному випадку інфікування на коронавірус. А загалом в Україні наразі виявлено 73:

Київ – 29 випадків;

Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужання);

Київська область – 5 випадків;

Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний);

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Львівська область – 2 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Тернопільська область – 1 випадок;

Черкаська область – 1 випадок.

Важливо! Режим надзвичайної ситуації вже діє у Київській області та місті Києві, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській і Харківській областях.

Що таке режим надзвичайної ситуації Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.