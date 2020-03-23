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      Головні новини 23 березня: призов з 1 травня, НС у трьох областях і справа проти Гончарука

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      Головні новини 23 березня / колаж 24 каналу

      Зеленський змінив терміни весняного призову в Україні. У Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях ввели режим надзвичайної ситуації. А проти уряду Олексія Гончарука САП відкрила кримінальне провадження. Такими були головні новини 23 березня.

      Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

      Зеленський змінив терміни призову в у 2020 році

      Президент Володимир Зеленський підписав указ про призов у 2020 році на строкову військову службу. Початок весняного призову з квітня пересунули на травень. А все через карантинні заходи в усій Україні.

      Детальніше Змінився термін весняного призову в у 2020 році через карантин

      Весняний призов цьогоріч почнеться 1 травня і закінчиться 31 липня. Традиційно він тривав протягом квітня – червня. 

      Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу,
       йдеться в Указі.

      Що загрожує тим, хто ухилився від призову?Як адмінпокарання за неявку у військкомат застосовуються санкції: штраф від 85 до 119 гривень за перше порушення, штраф 170-255 гривень — за повторне.

      Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу настає за статтею 335 КК України й передбачає обмеження волі до 3 років. Проте в більшості випадків покарання за цією статтею є умовним.

      Справа проти Гончарука 

      23 березня в Єдиному держреєстрі з’явились відомості про можливе скоєння кримінального злочину урядом Олексія Гончарука. Відкрила справу Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Йдеться про те, що Гончарук начебто ігнорував листа, що надійшов від РНБО. У ньому секретар РНБО Олексій Данілов звертався з проханням обмежити експорт і реекспорт засобів індивідуального захисту.

      Детальніше Проти уряду Гончарука відкрили кримінальне провадження через вивезені з України маски

      Вважається,що міністри нібито проігнорували прохання РНБО заборонити експорт масок. Сам Гончарук називає дії тодішнього уряду відповідними до ситуації. За його словами, ситуація відстежувалася і на той момент жодного випадку зараження Covid-2019 в Україні не було.

      Заборону експорту планували за умови діагнозу першого випадку. Це сталось 3-го березня, а вже наступного дня змінили уряд. Заборону нові урядовці ввели за тиждень, як ми й розглядали в одному зі сценаріїв,
      – наголошує колишній очільник Кабміну.

      Зауважимо, що Україна тільки 16 березня повністю заборонила експорт засобів захисту від коронавірусу – вже за перебування на посаді прем’єра Дениса Шмигаля.

      Надзвичайна ситуація у ще трьох областях 

      Уряд встановив режим надзвичайної ситуації у Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях, де зафіксували випадки інфікування на коронавірус. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів на своєму позачерговому засіданні 23 березня.

      Про це Надзвичайну ситуацію вводять у Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях: рішення Кабміну

      У цих трьох регіонах станом на вечір 23 березня зафіксовано по одному випадку інфікування на коронавірус. А загалом в Україні наразі виявлено 73:

      • Київ – 29 випадків;
      • Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужання);
      • Київська область – 5 випадків;
      • Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);
      • Житомирська область - 2 випадки (1 летальний);
      • Дніпропетровська область – 2 випадки;
      • Львівська область – 2 випадки;
      • Донецька область – 1 випадок;
      • Тернопільська область – 1 випадок;
      • Черкаська область – 1 випадок.

      Важливо! Режим надзвичайної ситуації вже діє у Київській області та місті Києві, Житомирській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській і Харківській областях.

      Що таке режим надзвичайної ситуації Режим надзвичайної ситуації – стан на окремій адміністративній території, коли порушено умови нормальної життєдіяльності людей. Відрізняється від надзвичайного стану відсутністю обмежень конституційних прав громадян.

      Все про коронавірус: 12 корисних статей
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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Новини України Тернопіль Новини Донецька Новини Черкас Збройні сили України Публікації
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