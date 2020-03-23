Через експорт масок проти уряду Гончарука відкрили справу

САП відкрила кримінальну справу через те, що уряд Олексія Гончарука нібито проігнорував прохання РНБО заборонити експорт масок. Справу розслідують як службову недбалість членів Кабміну.

Керівник САП Назар Холодницький зареєстрував кримінальну справу після публікації інформації про те, що 31 січня і 8 лютого 2020 року секретар РНБО Олексій Данілов звертався до на той час прем’єра Гончарука з проханням обмежити експорт і реекспорт продукції, яка може бути використана для боротьби з поширенням коронавірусу. Проте Кабмін фактично проігнорував це звернення і не вжив цих заходів, заявляють в САП.

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23 березня в Єдиному держреєстрі зареєстрували відомості про можливе скоєння кримінального злочину. Розслідування доручено слідчим ДБР.

Раніше нардеп з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко опублікував фото документа, згідно з яким Данілов просить Гончарука відкласти повернення в Україну студентів з Китаю, а також обмежити експорт продукції, яку можна використовувати в боротьбі з можливою епідемією коронавірусу. Особливу увагу Данілов рекомендував приділити захисним костюмам, маскам, респіраторам та іншому.

Зауважимо, що Україна тільки 16 березня повністю заборонила експорт засобів захисту від коронавірусу – вже за перебування на посаді прем’єра Дениса Шмигаля.