Против правительства Гончарука открыли уголовное производство за вывезенные из Украины маски

САП открыла уголовное производство из-за того, что правительство Алексея Гончарука якобы проигнорировало просьбу СНБО запретить экспорт масок. Дело расследуют как служебную халатность членов правительства.

Руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал уголовное производство после публикации информации о том, что 31 января и 8 февраля 2020 года секретарь СНБО Алексей Данилов обращался к, в то время, премьеру Гончаруку с просьбой ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая может быть использована для борьбы с распространением коронавируса. Однако Кабмин фактически проигнорировал это обращение и не принял эти меры, заявляют в САП.

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23 марта в Едином госреестре зарегистрировали сведения о возможном совершении уголовного преступления. Расследование поручено следователям ГБР.

Ранее нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко опубликовал фото документа, согласно которому Данилов просит Гончарука отложить возвращение в Украину студентов из Китая, а также ограничить экспорт продукции, которую можно использовать в борьбе с возможной эпидемией коронавируса. Особое внимание Данилов рекомендовал уделить защитным костюмам, маскам, респираторам и другому.

Заметим, что Украина только 16 марта полностью запретила экспорт средств защиты от коронавируса – уже во время пребывания на посту премьера Дениса Шмыгаля.