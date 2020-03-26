Главные новости 26 марта: трое украинцев выздоровели от Covid-2019 и закрытие госграницы

В Украине продолжается вспышка коронавируса: число инфицированных уверенно приближается к отметке 200, но есть радостная новость – 3 человека выздоровели. Президент Зеленский традиционно обратился к украинцам, среди прочего рассказал о полном закрытии границ. Первый суд по делу об убийстве Старицкого. Учебный год завершится 1 июля. Такими были главные новости четверга, 26 марта.

Самые важные новости в Украине и мире за сегодня

Трое украинцев выздоровели от коронавируса

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В Черновицкой области от коронавируса выздоровело 3 людей. Повторные тесты на Covid-19 показали отрицательный результат. Следовательно, в Украине по состоянию на 26 марта уже 4 инфицированных граждан – выздоровели.

Среди трех людей, которые выздоровели есть один ребенок, которого уже отпустили из больницы домой. Взрослых выпишут утром 27 марта.

Лечились все в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и у них отсутствует инфекция,

– рассказал радостную весть глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Несмотря на такие радостные новости, не радует статистика: инфицированных на Covid-2019 в Украине ежечасно больше, сейчас таких лиц более 170.

В Киеве больных уже 47, новые случаи инфицирования фиксируют на Буковине – еще 5 новых случаев, на Житомирщине к печальному перечню добавилось 2 человека, а на Закарпатье впервые зафиксировали Covid-2019. Тем временем на Прикарпатье коронавирусом заболел полицейский.

Вспышка продолжается на Тернопольщине – по состоянию на 20:00 26 марта в области уже 24 подтвержденных случая.



Почему карантин важен / Инфографика 24 Канала

Закрытие государственной границы

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До конца пятницы, 27 марта, Украина полностью закроет границу и прекратит все пассажирские перевозки. О тех украинцах, которые не смогут вернуться в ближайшие 2 дня, позаботятся дипломатические представительства и общины за рубежом. Об этом рассказал президент Зеленский во время своего традиционного обращения из-за пандемии коронавируса в мире.

Сегодня у нас уже нет времени ждать. Мы оказались перед трудным выбором между гражданами, которые еще за границей, и безопасностью 40-ка миллионов граждан внутри страны. Наш долг, как государства, заботиться о каждом украинце,

– пояснил свои действия глава государства.

О чем еще говорил Зеленский во время своего обращения – в материале 24 канала.

Видеообращение Владимира Зеленского к украинцам:

Суд по делу убийства Старицкого

Справка: Кто такой Кожара

Шевченковский районный суд Киева 26 марта собирался избрать меру пресечения бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре. Его подозревают в убийстве бывшего владельца "Интера" Сергея Старицкого.

Так, прокуроры просили для Кожары взятие под стражу. Однако суд перенес заседание на 27 марта. Сторона защиты приобщила к материалам дела новые данные.

Впрочем, самым интересным является то, что во время судебного заседания защита экс-министра заявила, что жена Кожары призналась в случайном убийстве.

Защитники сообщили, что соответствующее заявление Марина Козерод подала правоохранительным органам 25 марта.

В момент убийства сам Кожара якобы находился на втором этаже дома.

Марина Козерод увидела в руках Старицкого пистолет. Когда женщина попыталась отобрать оружие, оно выстрелило.

Смерть Сергея Старицкого: коротко

21 февраля Сергея Старицкого нашли мертвым в селе Чайки Киевской области в доме Леонида Кожары – бывшего министра иностранных дел Украины. Сначала подозревали самоубийство.

22 февраля полиция переквалифицировала дело на умышленное убийство. Мол, правоохранители получили данные, дающие основания полагать, будто Старицкий не мог покончить с жизнью самоубийством.

Родные и друзья покойного сразу же начали заявлять: у Старицкого не было оснований накладывать на себя руки.

25 марта полиция задержала Леонида Кожару. Он является главным подозреваемым в убийстве.

Когда закончится учебный год

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Учебный год в Украине завершится в предусмотренные законодательством сроки, то есть 1 июля. При этом государственную итоговую аттестацию вообще могут отменить. Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством – это первое июля,

– рассказала Любомира Мандзий.

Чиновница также подчеркнула, что если ученики вернутся в школы после карантина в мае, то пробное внешнее независимое тестирование пройдет в мае, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно в конце июня.

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