Головні новини 26 березня: троє українців одужали від Covid-2019 та закриття держкордону

В Україні триває спалах коронавірусу: кількість інфікованих упевнено наближається до відмітки 200, але є радісна новина – 3 людей одужали. Президент Зеленський традиційно звернувся до українців, серед іншого розповів про повне закриття кордонів. Перший суд у справі про вбивство Старицького. Навчальний рік завершиться 1 липня. Такими були головні новини четверга, 26 березня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні:

Троє українців одужали від коронавірусу

Актуально Новини про коронавірус 26 березня: Україна закриває кордони, у світі понад 500 000 інфікованих

У Чернівецькій області від коронавірусу одужали 3 людей. Повторні тести на Covid-19 показали негативний результат. Відтак, в Україні станом на 26 березня вже 4 інфікованих громадян – одужали.

Серед трьох людей, які одужали є одна дитина, яку вже відпустили з лікарні додому. Дорослих випишуть вранці 27 березня.

Лікувалися всі у нашій обласній клінічній лікарні в інфекційному відділені, і тепер уже підтвердили, що вони видужали і в них відсутня інфекція,

– розповів радісну звістку глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Попри такі радісні новини, не тішить статистика: інфікованих на Covid-2019 в Україні щогодини більше, наразі таких осіб понад 170.

У Києві хворих вже 47, нові випадки інфікування фіксують на Буковині – ще 5 нових випадків, на Житомирщині до сумного переліку додалися 2 осіб, а на Закарпатті вперше зафіксували Covid-2019. Тим часом на Прикарпатті на коронавірус захворів поліцейський.

Добрячий спалах триває на Тернопільщині – станом на 20:00 26 березня в області вже 24 підтверджені випадки.



Чому карантин важливий / Інфографіка 24 Каналу

Закриття державного кордону

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До кінця п'ятниці, 27 березня, Україна повністю закриє державний кордон та припинить всі пасажирські перевезення. Про тих українців, які не зможуть повернутися в найближчі 2 дні, подбають дипломатичні представництва та громади за кордоном.Про це розповів президент Зеленський під час свого традиційного звернення через пандемію коронавірусу у світі.

Сьогодні у нас вже немає часу чекати. Ми опинилися перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном, і безпекою 40-ка мільйонів громадян всередині країни. Наш обов'язок, як держави, піклуватися про кожного українця,

– пояснив свої дії глава держави.

Про що ще говорив Зеленський під час свого звернення – у матеріалі 24 каналу.

Відеозвернення Володимира Зеленського до українців:

Суд у справі вбивства Старицького

Довідка: Хто такий Кожара

Шевченківський районний суд Києва 26 березня збирався обрати запобіжний захід колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі. Його підозрюють у вбивстві колишнього власника "Інтера" Сергія Старицького.

Так, прокурори просили для Кожари взяття під варту. Однак суд переніс засідання на 27 березня. Сторона захисту долучила до матеріалів справи нові дані.

Втім, найцікавішим є те, що під час судового засідання захист ексміністра заявив, що дружина Кожари зізналася у випадковому вбивстві.

Захисники повідомили, що відповідну заяву Марина Козерод подала правоохоронним органам 25 березня.

У момент вбивства сам Кожара начебто перебував на іншому поверсі будинку.

Марина Козерод побачила у руках Старицького пістолет. Коли жінка спробувала відібрати зброю, та вистрелила.

Смерть Сергія Старицького: коротко

21 лютого Сергія Старицького знайшли мертвим у селі Чайки Київської області у будинку Леоніда Кожари – колишнього міністра закордонних справ України. Спершу підозрювали самогубство.

22 лютого поліція перекваліфікувала справу на умисне вбивство. Мовляв, правоохоронці отримали дані, що дають підстави вважати, буцім Старицький не міг покінчити з життям самогубством.

Рідні та друзі покійного одразу ж почали заявляти: у Старицького не було підстав накладати на себе руки.

25 березня поліція затримала Леоніда Кожару. Він є головним підозрюваним у вбивстві.

Коли закінчиться навчальний рік

Важливо В громадському транспорті збільшили максимальну кількість пасажирів

Навчальний рік в Україні завершиться в передбачені законодавством терміни, тобто 1 липня. При цьому державну підсумкову атестацію взагалі можуть скасувати. Про це заявила виконувачка обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Навчальний рік в Україні завершиться так, як передбачено чинним законодавством – це перше липня,

– розповіла Любомира Мандзій.

Посадовиця також наголосила, що якщо учні повернуться в школи після карантину в травні, то пробне зовнішнє незалежне тестування пройде також в травні, а основна сесія ЗНО розпочнеться орієнтовно в кінці червня.

Що розповіли у МОН про завершення навчального року: відео