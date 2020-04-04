20:08
4 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      Главные новости 4 апреля: украинские врачи прилетели в Италию, умер Иван Вакарчук

      - Читати новину українською
      Главные новости 4 апреля / Коллаж 24 канала

      Самолет с украинскими медиками приземлился в Италии. Умер украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук. В Украине ввели новые правила самоизоляции и карантина. В китайском Ухане коронавирус COVID-19 обнаружили у бездомных кошек. Такими были главные новости 4 апреля.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

      Украинские врачи прилетели в Италию

      Украина отправила своих медиков помочь Италии в борьбе с COVID-19. Борт с украинскими врачами сел в эпицентре вспышки коронавируса в Европе 4 апреля.

      Важно Ляшко рассказал о бригаде врачей, которая отправится на помощь в Италию

      Итальянцы выражают благодарность, в частности слова благодарности уже сказал прибывшим медикам глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. В общем в Италию отправились 20 медиков из Украины.

      Глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что медики отправляются не только набираться опыта и помогать итальянским коллегам, но и спасать жизни украинцев. Ведь их в больницах Италии с диагнозом COVID-19 почти сотня.

      Заметим, что большинство европейских стран уже отправили свои медицинские бригады на поддержку Италии.


      Украинские врачи прилетели в Италию / Фото посольства Украины в Италии

      Что известно о коронавирусе в Италии?Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в Европе. С начала эпидемии в Италии более 120 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли – 14 681 человек. В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.

      Умер Иван Вакарчук

      В возрасте 73 лет умер Иван Вакарчук – украинский физик, политик и общественный деятель. Он был многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко, министром образования и науки Украины. Кроме того, Иван Вакарчук – отец певца и политика Святослава Вакарчука.

      Биография Иван Вакарчук умер: что о нем известно

      Трагическое известие о смерти отца 4 апреля сообщил сын Ивана Вакарчука Святослав. В фейсбуке политик и певец написал трогательные слова. Вакарчук-младший отметил, что его папа был настоящим учителем, ведь сумел научить и воспитать тысячи других людей.

      Сегодня не стало моего ближайшего друга... Человека, который чувствовал, понимал и знал меня лучше, чем кто-либо на этой земле. Не стало любящего мужа и отца, и дедушки... Человека, который создал крепкую и любящую семью. Не стало настоящего патриота,
      – написал Святослав Вакарчук.

      Мэр Львова Андрей Садовый назвал Вакарчука человеком чести и слова, а также выразил соболезнования его семье. Нардеп и экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович добавил, что Вакарчук-старший умел менять жизнь к лучшему. Многие украинцы вспоминают Вакарчука как светлого и очень мудрого человека.

      Больше о том, как украинцы отреагировали на смерть Ивана Вакарчука – читайте по ссылке

      Все, что нужно знать об Иване Вакарчуке

      • Это выдающийся украинский физик, политик и общественный деятель. Был доктором физико-математических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины.
      • Возглавлял кафедру теоретической физики Львовского университета имени Ивана Франко. На протяжении 2007 – 2010 годов был министром образования и науки Украины.
      • Много лет занимал должность ректора Львовского университета: 1990 – 2007 годы и в 2010 – 2013 годах.
      • За свою жизнь он получил немало наград: звание Героя Украины, Львовянина года, орден "За заслуги" II степени.
      • За жизнь Вакарчук написал более 200 научных трудов. В 1996 году основал научные журналы "Журнал физических исследований" и "Мир физики".
      • Иван Вакарчук – отец лидера группы "Океан Эльзы" и политика Святослава Вакарчука.

      В Украине ввели новые правила самоизоляции и карантина

      Кабинет Министров Украины принял постановление, по которому с 6 апреля ввели новые нормы ограничительных мер. В правительстве объяснили, для чего вводят масочный режим и можно ли выходить на улицу без маски. Также рассказали, будут ли работать церкви, когда дети пойдут в школу, как выгуливать животных, при каких условиях можно выходить на улицу – взрослым, детям и пожилым людям.

      • Можно ходить по улице без маски

      Правительство настойчиво рекомендует находиться на улице в маске. Ведь в любой момент человек может оказаться на территории, которая относится к общественному месту.


      Как пользоваться маской против коронавируса / инфографика 24 канала

      • ​​Закрывают церкви на период карантина

      Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные меры запрещены.

      Обратите внимание ПЦУ решила не прекращать богослужения на время карантина

      • В любом случае людям старше 60 лет можно выходить на улицу

      Люди в возрасте от 60 лет сейчас должны сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска, поэтому нуждаются в самоизоляции. Кроме того, они должны воздерживаться от контакта с другими людьми – кроме тех, с которыми они проживают.

      • Где украинцы могут гулять во время эпидемии

      Во время эпидемии коронавируса в Украине правительство советует соблюдать правила карантина, однако гулять на улице никто не запрещал. В то же время нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки, скверы, зоны отдыха и тому подобное.

      Внимание! Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.


      Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Мир животных Коронавирус в Украине Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Здоровье Лечение Нацгвардія Арсен Аваков Китай Умер Иван Вакарчук Андрей Садовой Владимир Вятрович Кабинет Министров Украины Больница СБУ Полиция Публикации
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:37 Война на Донбассе и коронавирус: как Россия будет действовать в условиях пандемии
      Новини України 8372
      сегодня , 10:38 От коронавируса в Украине умерли уже 28 человек: детали
      Лікування 25704
      сегодня , 06:40 Жизнь в условиях карантина: как вести себя в очереди на кассе
      Новини України 8409
      сегодня , 07:35 Преодолеть COVID-19: как Южная Корея побеждает пандемию
      Статті 3636
      сегодня , 07:10 Путин, Макрон и последствия пандемии для Украины: интервью Андрея Шкиля
      Новини України 3513
      сегодня , 11:45 Коронавирус в Украине: статистика и количество зараженных
      Лікування 180774
      сегодня , 09:00 Главные новости 3 апреля: в Украине ужесточили карантин, Зайцева и Дронов будут сидеть 10 лет
      Новини України 7747
      сегодня , 12:19 Умер Иван Вакарчук – ученый, экс-министр образования, отец певца
      Новини України 8135
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 19:00 Читайте свое. Моя подборка украинских романов десятилетия
      Оксана Забужко
      сегодня , 17:02 Усиление карантина в Украине: основное о новых запретах
      Наталія Пристанська
      Залиште відгук