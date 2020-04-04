Главные новости 4 апреля: украинские врачи прилетели в Италию, умер Иван Вакарчук

Самолет с украинскими медиками приземлился в Италии. Умер украинский физик, политик и общественный деятель Иван Вакарчук. В Украине ввели новые правила самоизоляции и карантина. В китайском Ухане коронавирус COVID-19 обнаружили у бездомных кошек. Такими были главные новости 4 апреля.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Украинские врачи прилетели в Италию

Украина отправила своих медиков помочь Италии в борьбе с COVID-19. Борт с украинскими врачами сел в эпицентре вспышки коронавируса в Европе 4 апреля.

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Итальянцы выражают благодарность, в частности слова благодарности уже сказал прибывшим медикам глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. В общем в Италию отправились 20 медиков из Украины.

Глава МВД Арсен Аваков подчеркнул, что медики отправляются не только набираться опыта и помогать итальянским коллегам, но и спасать жизни украинцев. Ведь их в больницах Италии с диагнозом COVID-19 почти сотня.

Заметим, что большинство европейских стран уже отправили свои медицинские бригады на поддержку Италии.



Украинские врачи прилетели в Италию / Фото посольства Украины в Италии

Что известно о коронавирусе в Италии?Италия остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в Европе. С начала эпидемии в Италии более 120 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли – 14 681 человек. В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.

Умер Иван Вакарчук

В возрасте 73 лет умер Иван Вакарчук – украинский физик, политик и общественный деятель. Он был многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко, министром образования и науки Украины. Кроме того, Иван Вакарчук – отец певца и политика Святослава Вакарчука.

Биография Иван Вакарчук умер: что о нем известно

Трагическое известие о смерти отца 4 апреля сообщил сын Ивана Вакарчука Святослав. В фейсбуке политик и певец написал трогательные слова. Вакарчук-младший отметил, что его папа был настоящим учителем, ведь сумел научить и воспитать тысячи других людей.

Сегодня не стало моего ближайшего друга... Человека, который чувствовал, понимал и знал меня лучше, чем кто-либо на этой земле. Не стало любящего мужа и отца, и дедушки... Человека, который создал крепкую и любящую семью. Не стало настоящего патриота,

– написал Святослав Вакарчук.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал Вакарчука человеком чести и слова, а также выразил соболезнования его семье. Нардеп и экс-глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович добавил, что Вакарчук-старший умел менять жизнь к лучшему. Многие украинцы вспоминают Вакарчука как светлого и очень мудрого человека.

Больше о том, как украинцы отреагировали на смерть Ивана Вакарчука – читайте по ссылке

Все, что нужно знать об Иване Вакарчуке

Это выдающийся украинский физик, политик и общественный деятель. Был доктором физико-математических наук, заслуженным деятелем науки и техники Украины.

Возглавлял кафедру теоретической физики Львовского университета имени Ивана Франко. На протяжении 2007 – 2010 годов был министром образования и науки Украины.

Много лет занимал должность ректора Львовского университета: 1990 – 2007 годы и в 2010 – 2013 годах.

За свою жизнь он получил немало наград: звание Героя Украины, Львовянина года, орден "За заслуги" II степени.

За жизнь Вакарчук написал более 200 научных трудов. В 1996 году основал научные журналы "Журнал физических исследований" и "Мир физики".

Иван Вакарчук – отец лидера группы "Океан Эльзы" и политика Святослава Вакарчука.

В Украине ввели новые правила самоизоляции и карантина

Кабинет Министров Украины принял постановление, по которому с 6 апреля ввели новые нормы ограничительных мер. В правительстве объяснили, для чего вводят масочный режим и можно ли выходить на улицу без маски. Также рассказали, будут ли работать церкви, когда дети пойдут в школу, как выгуливать животных, при каких условиях можно выходить на улицу – взрослым, детям и пожилым людям.

Можно ходить по улице без маски

Правительство настойчиво рекомендует находиться на улице в маске. Ведь в любой момент человек может оказаться на территории, которая относится к общественному месту.



Как пользоваться маской против коронавируса / инфографика 24 канала

​​Закрывают церкви на период карантина

Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные меры запрещены.

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В любом случае людям старше 60 лет можно выходить на улицу

Люди в возрасте от 60 лет сейчас должны сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска, поэтому нуждаются в самоизоляции. Кроме того, они должны воздерживаться от контакта с другими людьми – кроме тех, с которыми они проживают.

Где украинцы могут гулять во время эпидемии

Во время эпидемии коронавируса в Украине правительство советует соблюдать правила карантина, однако гулять на улице никто не запрещал. В то же время нельзя передвигаться группами более двух человек и ходить в парки, скверы, зоны отдыха и тому подобное.

Внимание! Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.



Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала