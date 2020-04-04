Головні новини 4 квітня: українські лікарі прилетіли до Італії, помер Іван Вакарчук

Літак з українськими медиками приземлився в Італії. Помер український фізик, політик та громадський діяч Іван Вакарчук. В Україні ввели нові правила самоізоляції та карантину. В китайському Ухані коронавірус COVID-19 виявили у безпритульних котів. Такими були головні новини 4 квітня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Українські лікарі прилетіли до Італії

Україна відправила своїх медиків допомогти Італії у боротьбі з COVID-19. Борт з українськими лікарями сів в епіцентрі спалаху коронавірусу в Європі 4 квітня.

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Італійці висловлюють вдячність, зокрема слова подяки вже сказав прибулим медикам глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо. Загалом до Італії вирушили 20 медиків з України.

Очільник МВС Арсен Аваков наголосив, що медики відправляються не лише набиратися досвіду та допомагати італійським колегам, а й рятувати життя українців. Адже їх у лікарнях Італії з діагнозом COVID-19 майже сотня.

Зауважимо, що більшість європейських країн уже відправили свої медичні бригади на підтримку Італії.



Українські лікарі прилетіли до Італії / Фото посольства України в Італії

Що відомо про коронавірус в Італії?Італія залишається одним з епіцентрів пандемії коронавірусу в Європі. Від початку епідемії в Італії понад 120 тисяч людей заразились коронавірусом, померли – 14 681 людина. У країні діє жорсткий карантин: на вулицю не можна виходити без потреби.

Помер Іван Вакарчук

У віці 73 років помер Іван Вакарчук – український фізик, політик та громадський діяч. Він був багаторічним ректором Львівського національного університету імені Івана Франка, міністром освіти та науки України. Крім того, Іван Вакарчук – батько співака та політика Святослава Вакарчука.

Біографія Іван Вакарчук помер: що про нього відомо

Трагічну звістку про смерть батька 4 квітня повідомив син Івана Вакарчука Святослав. У фейсбуці політик та співак написав зворушливі слова. Вакарчук-молодший зауважив, що його тато був справжнім вчителем, адже зумів навчити й виховати тисячі інших людей.

Сьогодні не стало мого найближчого друга... Людини, яка відчувала, розуміла, і знала мене краще ніж будь-хто на цій Землі. Не стало люблячого чоловіка і батька, і дідуся... Людини, що створила міцну і люблячу сім'ю. Не стало справжнього патріота,

– написав Святослав Вакарчук.

Мер Львова Андрій Садовий назвав Вакарчука людиною честі й слова, а також висловив співчуття його родині. Нардеп та ексочільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович додав, що Вакарчук-старший вмів змінювати життя на краще. Багато українців згадують Вакарчука як світлу і надзвичайно мудру людину.

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Все, що потрібно знати про Івана Вакарчука

Це видатний український фізик, політик і громадський діяч. Був доктором фізико-математичних наук, заслуженим діячем науки й техніки України.

Очолював кафедру теоретичної фізики Львівського університету імені Івана Франка. Впродовж 2007 – 2010 років був міністром освіти й науки України.

Багато років обіймав посаду ректора Львівського університету: 1990 – 2007 роки та у 2010 – 2013 роки.

За своє життя він здобув чимало нагород: звання Героя України, Львів'янина року, орден "За заслуги" II ступеня.

За життя Вакарчук написав понад 200 наукових праць. У 1996 році заснував наукові журнали "Журнал фізичних досліджень" та "Світ фізики".

Іван Вакарчук – батько лідера гурту "Океан Ельзи" та політика Святослава Вакарчука.

В Україні ввели нові правила самоізоляції та карантину

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, за якою з 6 квітня ввели нові норми обмежувальних заходів. В уряді пояснили, для чого запроваджують масковий режим та чи можна виходити на вулицю без маски. Також розповіли, чи працюватимуть церкви, коли діти підуть у школу, як вигулювати тварин, за яких умов можна виходити на вулицю – дорослим, дітям і людям похилого віку.

Чи можна ходити по вулиці без маски

Уряд наполегливо рекомендує перебувати на вулиці в масці. Адже у будь-який момент людина може опинитись на території, яка належить до громадського місця.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

​​Чи закривають церкви на період карантину

Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені.

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В якому випадку людям старше 60 років можна виходити на вулицю

Люди віком від 60 років наразі повинні сидіти вдома. Вони належать до групи підвищеного ризику, тому потребують самоізоляції. Крім того, вони мають утримуватися від контакту з іншими людьми – крім тих, з якими вони проживають.

Де українці можуть гуляти під час епідемії

Під час епідемії коронавірусу в Україні уряд радить дотримуватися правил карантину, однак гуляти на вулиці ніхто не забороняв. Водночас не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити у парки, сквери, зони відпочинку тощо.

Увага! Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.



Яка відповідальність передбачена за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

На коронавірус захворіли коти

У китайському місті Ухань, де вперше зафіксували спалах коронавірусу, інфекцію виявили у безпритульних котів. Вірусологи взяли аналізи у 102 котів з притулків у різних частинах міста. Порівнявши нові та старі зразки крові тварин, фахівці виявили збудник інфекції у 15 котів. Разом з тим, в 11 з них вже встигли виробитися антитіла.

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Науковці вважають, що коти могли підхопити інфекцію від колишніх господарів. Відтак, фахівці підозрюють, що така ж ситуація може бути й в інших містах та країнах, які охопила пандемія.

Пандемія коронавірусу – це не привід позбуватися домашніх улюбленців та віддавати їх у притулки. За весь час ще не було зафіксовано випадків передачі інфекції від домашньої тварини до людини. Аби вберегти себе, необхідно лише мити руки після контакту з улюбленцем та дезінфікувати йому лапи після прогулянки.



Коронавірус і тварини / Інфографіка 24 каналу