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      Главные новости 1 января: Новый год, изменения-2020, транзит газа

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      Какими были главные новости 1 января в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      В Украине и мире встретили Новый 2020 год. С 1 января вступают в силу ряд новых законов, а также растут соцвыплаты. Украина транспортировала в Европу первые кубометры российского газа по новому контракту. В Киеве прошло шествие к годовщине рождения Степана Бандеры. Такими были главные новости 1 января.

      Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

      Новый год 2020

      В ночь на 1 января в мире праздновали Новый год. Украинцев уже традиционно с этим праздником поздравил Президент Украины. Впрочем, традиционное поздравление от Владимира Зеленского вышло в совершенно не традиционном формате.

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      Владимир Зеленский попросил каждого украинца начать этот год с вопроса "Кто я?". Вместе с ним к поздравлению присоединились украинские звезды из разных уголков Украины, а само поздравление, кроме украинского языка, содержало фрагменты на русском, крымскотатарском и венгерском.

      Глава государства сделал в своем видео акцент на том, что украинцы – разные. Их отличают профессии, язык, политические и религиозные предпочтения, социальный статус. Вместе с тем, Зеленский указал на те вещи, которые объединяют всех: любовь к семье, любовь к стране.

      Президент призвал украинцев быть единой страной каждый день и научиться уважать друг друга ради будущего страны. По его словам, это должно стать украинской национальной идеей.

      Новогоднее поздравление Президента Украины: смотрите видео

      Кроме президента, украинцев поздравил и премьер Алексей Гончарук вместе с членами Кабинета Министров Украины. В своем поздравлении Гончарук поблагодарил за "сложный, но очень удачный выбор".

      Кроме того, он пожелал украинцам, чтобы нам всем хватило сил сделать нашу страну лучшей в мире.

      Новогоднее поздравление Кабинета министров: смотрите видео

      Впрочем, не все телеканалы транслировали поздравление Владимира Зеленского. "Прямой" и 5 канал вместо этого показали поздравление пятого президента Петра Порошенко.

      К слову: Взрыв салюта, петарда на балконе и елка в огне: как украинцы встретили Новый год – версия ГСЧС

      Похоже, таким образом последний отомстил своему преемнику за то, что в 2019 году "1+1" показал приветствие и заявление о походе в президенты от Владимира Зеленского.

      Новогоднее поздравление от Петра Порошенко: смотрите видео

      Изменения-2020

      С первого января украинцев ждет целый ряд изменений. В частности, вырастет минимальная зарплата, ФЛП начнут платить новые налоги, а Генеральная прокуратура станет Офисом генпрокурора.

      Интересно: Вступил в силу закон об обличителях коррупции: что он предусматривает

      • Минимальная зарплата:
        увеличение минимальной зарплаты, предусмотренное новым бюджетом, – до 4 723 гривен. Этот показатель вырастет на 550 гривен, или на 13%;
      • Прожиточный минимум:
        в январе он увеличится на 162 гривны и составит 2 027 гривен. Новый бюджет предусматривает и рост минимума к концу года до 2 189 гривен;
      • Налоги для ФЛП:
        ФЛП на первой группе упрощенной системы налогообложения с 1 января 2020 года будут платить 1249,26 гривен в месяц (1039,06 грн ЕСВ и 210,2 грн единого налога).
        ФЛП на второй группе упрощенной системы – 1983,66 гривен в месяц (1039,06 гривен ЕСВ и 944,6 гривен единого налога).
        ФЛП на третьей группе будут зависеть от величины дохода и системы, которую выберут: 3% от дохода в месяц для тех ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС), и 5% от дохода для тех, кто НДС не платит;
      • Минимальная пенсия:
        с 1 января 2020 года пересчитают минимальный размер пенсионных выплат для неработающих пенсионеров, которые достигли возраста 65 лет и имеют страховой стаж не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;
      • Монетизация субсидий:
        в 2020 году все расходы на субсидии объединят. С января украинцы будут получать льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа только деньгами;
      • Реформа ГПУ:
        с началом нового 2020 года Генеральная прокуратура Украины прекращает свое существование. Вместо нее со 2 января начинает свою работу Офис генерального прокурора.

      мінімальна зарплата, прожитковий мінімум, держбюджет на 2020 рік
      "Минималка" и прожиточный минимум, который заложен в госбюджете / инфографика 24 канала

      Новый газовый контракт начал действовать

      Украина транспортировала в Евросоюз первые кубометры газа по новому транзитному контракту. С 1 января заработал новосозданный "Оператор газотранспортной системы Украины", который окончательно отделился от "Нафтогаза".

      Интересно: Оператор украинской ГТС окончательно отделился от "Нафтогаза"

      Он уже успел транспортировать первые кубометры российского газа в Евросоюз. Предыдущий контракт, заключенный еще в 2009 году, закончил свое действие в 9 утра 1 января 2020 года.

      Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что отделение оператора ГТС от компании является крупнейшей реформой в газовом секторе во времена независимости Украины.

      Что известно об операторе газотранспортной системы Украины

      Что известно о новом транзитном договоре Украины с Россией

      Шествие в Киеве к годовщине рождения Степана Бандеры

      В Киеве в среду, 1 января, прошло традиционное факельное шествие к 111 годовщине со дня рождения руководителя ОУН Степана Бандеры. Началось шествие в парке Тараса Шевченко и двинулось к зданию Киевской городской госадминистрации.

      Участие в мероприятии приняли около 1 тысячи 500 человек. Среди участников шествия были представители националистических политических партий:

      • "Свобода";
      • "Правый сектор";
      • "Конгресс украинских националистов".

      Шествие сопровождал оркестр, а его участники выкрикивали "Степану Бандере трижды: слава, слава, слава" и "Наша земля – наши герои".

      Факельное шествие в Киеве: смотрите фото

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