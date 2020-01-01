Головні новини 1 січня: Новий рік, зміни-2020, транзит газу

В Україні та світі зустріли Новий 2020 рік. З 1 січня набувають чинності низка нових законів, а також зростають соцвиплати. Україна транспортувала до Європи перші кубометри російського газу за новим контрактом. У Києві пройшла хода до річниці народження Степана Бандери. Такими були головні новини 1 січня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Новий рік 2020

У ніч проти 1 січня у світі святкували Новий рік. Українців вже традиційно з цим святом вітав Президент України. Втім цьогорічне традиційне привітання від Володимира Зеленського вийшло у геть не традиційному форматі.

Цікаво: Пасажири японської авіакомпанії здійснили "подорож у часі" і повернулися у 2019 рік

Володимир Зеленський попросив кожного українця розпочати цей рік із запитання "Хто я?". Разом із ним до привітання долучилися українські зірки з різних куточків України, а саме привітання, крім української мови, містило фрагменти російською, кримськотатарською та угорською.

Глава держави зробив у своєму відео акцент на тому, що українці – різні. Їх відрізняють професії, мова, політичні і релігійні вподобання, соціальний статус. Водночас, Зеленський вказав на ті речі, які об'єднують усіх: любов до сім'ї, любов до країни.

Президент закликав українців бути єдиною країною кожного дня і навчитись поважати одне одного заради майбутнього країни. За його словами, це має стати українською національною ідеєю.

Новорічне привітання Президента України: дивіться відео

Крім президента, українців і привітав прем'єр Олексій Гончарук разом з членами Кабінету Міністрів України. У своєму привітанні Гончарук подякував за "складний, але дуже вдалий вибір".

Крім того, він побажав українцям, щоб нам усім вистачило сил зробити нашу країну найуспішнішою у світі.

Новорічне привітання Кабінету міністрів: дивіться відео

Втім не усі телеканали транслювали привітання Володимириа Зеленського. "Прямий" та 5 канал натомість показали привітання п'ятого президента Петра Порошенка.

До слова: Вибух салюту, петарда на балконі і ялинка у вогні: як українці зустріли Новий рік – версія ДСНС

Схоже, у такий спосіб останній помстився своєму наступнику за те, що у 2019 році "1+1" показав привітання та заяву про похід у президенти від Володимира Зеленського.

Новорічне привітання від Петра Порошенка: дивіться відео

З першого січня на українців чекає ціла низка змін. Зокрема, зросте мінімальна зарплата, ФОПи почнуть платити нові податки, а Генеральна прокуратура стане Офісом генпрокурора.

Цікаво: Набув чинності закон про викривачів корупції: що він передбачає

Мінімальна зарплата :

збільшення мінімальної зарплати, передбачене новим бюджетом, – до 4 723 гривень. Цей показник зросте на 550 гривень, або на 13%;

: збільшення мінімальної зарплати, передбачене новим бюджетом, – до 4 723 гривень. Цей показник зросте на 550 гривень, або на 13%; Прожитковий мінімум :

у січні він збільшиться на 162 гривні – становитиме 2 027 гривень. Новий бюджет передбачає і зростання мінімуму до кінця року до 2 189 гривень;

у січні він збільшиться на 162 гривні – становитиме 2 027 гривень. Новий бюджет передбачає і зростання мінімуму до кінця року до 2 189 гривень; Податки для ФОПів :

ФОПи на першій групі спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2020 року платитимуть 1249,26 гривень на місяць (1039,06 грн ЄСВ і 210,2 грн єдиного податку).

ФОПи на другій групі спрощеної системи – 1983,66 гривень на місяць (1039,06 гривень ЄСВ і 944,6 гривень єдиного податку).

ФОПи на третій групі залежатимуть від розміру доходу та системи, яку виберуть: 3% від доходу за місяць для тих ФОПів, які платять податок на додану вартість (ПДВ), і 5% від доходу для тих, хто ПДВ не платить;

: ФОПи на першій групі спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2020 року платитимуть 1249,26 гривень на місяць (1039,06 грн ЄСВ і 210,2 грн єдиного податку). ФОПи на другій групі спрощеної системи – 1983,66 гривень на місяць (1039,06 гривень ЄСВ і 944,6 гривень єдиного податку). ФОПи на третій групі залежатимуть від розміру доходу та системи, яку виберуть: 3% від доходу за місяць для тих ФОПів, які платять податок на додану вартість (ПДВ), і 5% від доходу для тих, хто ПДВ не платить; Мінімальна пенсія :

з 1 січня 2020 року перерахують мінімальний розмір пенсійних виплат для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків;

: з 1 січня 2020 року перерахують мінімальний розмір пенсійних виплат для непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків; Монетизація субсидій :

у 2020 році усі видатки на субсидії об’єднають. Із січня українці отримуватимуть пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу лише грошима;

: у 2020 році усі видатки на субсидії об’єднають. Із січня українці отримуватимуть пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу лише грошима; Реформа ГПУ:

із початком нового 2020 року Генеральна прокуратура України припиняє своє існування. Замість неї від 2 січня розпочинає свою роботу Офіс генерального прокурора.



"Мінімалка" і прожитковий мінімум, що закладено у держбюджеті / інфографіка 24 каналу

Новий газовий контракт почав діяти

Україна транспортувала в Євросоюз перші кубометри газу за новим транзитним контрактом. З 1 січня запрацював новостворений "Оператор газотранспортної системи України", який остаточно відокремився від "Нафтогазу".

Цікаво: Оператор української ГТС остаточно відокремився від "Нафтогазу"

Він вже встиг транспортувати перші кубометри російського газу до Євросоюзу. Попередній контракт, укладений ще у 2009 році закінчив свою дію о 9 ранку 1 січня 2020 року.

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що відокремлення оператора ГТС від компанії є найбільшою реформою у газовому секторі за часів незалежності України.

Що відомо про Оператора газотранспортної системи України

У вересні 2019 року уряд оновив план анбандлінгу та передбачив відокремлення ГТС від "Нафтогазу".

Верховна Рада підтримала, а 9 грудня закон про анбандлінг підписав президент.

24 грудня національний регулятор сертифікував ОГТСУ та видав йому ліцензію на здійснення діяльності.

Новий оператор 31 грудня 2019 завершив підписання міжоператорських угод з компаніями-операторами сусідніх ГТС.

Що відомо про новий транзитний договір України з Росією

30 грудня 2019 року Нафтогаз та Газпром підписали нову транспортну угоду, яка забезпечує транзит газу через Україну ще на 5 років з можливістю продовження ще на 10 років.

Мінімальний гарантований транзит – 65 мільярдів кубометрів газу в перший рік і по 40 мільярдів у наступні чотири.

Хода у Києві до річниці народження Степана Бандери

У Києві у середу, 1 січня, пройшла традиційна смолоскипна хода до 111 річниці від дня народження очільника ОУН Степана Бандери. Розпочалася хода у парку Тараса Шевченка та рушила до будівлі Київської міської держадміністрації.

Участь у заході взяли близько 1 тисячі 500 осіб. Серед учасників ходи були представники націоналістичних політичних партій:

"Свобода";

"Правий сектор";

"Конгрес українських націоналістів".

Ходу супроводжував оркестр, а її учасники вигукували "Степанові Бандері тричі: слава, слава, слава" та "Наша земля – наші герої".

Смолоскипна хода у Києві: дивіться фото