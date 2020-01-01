Взрыв салюта, петарда на балконе и елка в огне: как украинцы встретили Новый год – версия ГСЧС

Спасатели отчитались о своей работе в новогодний период. Работы хватало: в частности, только 31 декабря, в Украине произошло 105 пожаров в жилом секторе. Во время них 12 человек, а пострадали – 4.

В основном пожары происходили из-за короткого замыкания новогодних гирлянд и неосторожного обращения с пиротехникой. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС. Обратите внимание! Правила безопасного празднования Нового года от спасателей: инфографика Какие чрезвычайные события произошли в новогоднюю ночь: 31 декабря в 23:15 в Херсоне загорелся балкон и жилая комната квартиры на 8 этаже многоэтажки. На место чрезвычайного происшествия сразу выехали огнеборцы. По прибытию чрезвычайники увидели, что пламя уже перекинулось на балкон 9-го этажа. Локализовали возгорание в 23:38, и полностью ликвидировали в 1:15. Из жильцов многоквартирного дома никто не пострадал. Хозяев квартиры с 8-го этажа на тот момент не было дома. Вероятная причина возгорания – попадание пиротехнического изделия. 1 января в 2:14 стало известно о пожаре в девятиэтажном жилом доме Бердянска. В одной из квартир на балконе 9 этажа горела пластиковая обшивка балкона. В 2:24 возгорание удалось локализовать, а в 2:28 – полностью ликвидировали. Похожий случай произошел ранее в Запорожье. Там в 00:30 поступило сообщение о возгорании домашних вещей на балконе 2 этажа пятиэтажного жилого дома. Вероятно, причиной обоих пожаров стали взрывы петард, которые попали на балкон извне. 1 января в 7 утра в Харькове загорелась квартира на 6 этаже жилого дома. По прибытию на место пожара спасатели увидели, что из окна квартиры идет плотный дым, а на балконе находится подросток, который нуждается в помощи. 14-летнего парня спасли с помощью автолестницы. В задымленном доме спасатели отыскали мать спасенного мальчика. 44-летняя женщина надышалась дыма и уже едва держалась на ногах. Ее немедленно эвакуировали на свежий воздух и передали медикам. Мать с ребенком с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали. Пожар происходил на кухне. Там горела новогодняя елка, кухонная мебель и домашние вещи. Потушить огонь удалось в 8:21. По предварительным данным, причиной возникновения пожара могло стать короткое замыкание новогодней гирлянды. 1 января в реанимационное отделение областной больницы с ожогами лица и переломами черепа и кости правого глаза госпитализировали 40-летнего жителя села Николаевка, на Житомирщине. Во время празднования новогоднего вечера в сельском клубе мужчина зажег салют, впрочем, тот резко взорвался. Очевидцы происшествия сразу же вызвали медиков.