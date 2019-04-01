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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Главные новости 1 апреля: результаты 1-го тура выборов, у военных и патрульных выросли зарплаты

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      Новости Украины сегодня 1 апреля 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 1 апреля в Украине и мире

      В первом туре выборов президента Украины побеждает Владимир Зеленский по подсчету 100% голосов. Кто поддержит Зеленского и Петра Порошенко во втором туре. Бойцам Операции Объединенных сил и патрульным полицейским увеличили зарплаты. Такими были главные новости 1 апреля в Украине.

      Результаты первого тура выборов президента

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      Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22:30 час 1 апреля подсчитали 95,76% голосов избирателей. В первом туре выборов лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,22%.

      Подсчет официальных результатов:

      • Владимир Зеленский – 30,22%
      • Петр Порошенко – 15,94%
      • Юлия Тимошенко – 13,39%

      Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,60% та 6,95%.

       

      Кто поддерживает Зеленского, а кто – Порошенко

      Часть политиков уже заявила о поддержке кандидатов в президенты во втором туре выборов.

      Читайте также: Что надо знать о дебаты между Порошенко и Зеленским и на что они повлияют

      Порошенко поддержат:

      • Рефат Чубаров
      • Сергей Кривонос
      • Александр Турчинов
      • Юрий Шухевич

      Среди звезд Порошенко поддержат лидер группы "Плач Еремии" Тарас Чубай, Иван Леньо из группы Kozak System, Сергей Фоменко ( группа "Мандри"), украинский певец и композитор, автор песни "Украина" Тарас Петриненко, певица Анжелика Рудницкая и вокалист группы "Солнечная машина" Андрей Войтюк, актриса Ирма Витовская, автор ряда сатирических пьес Лесь Подеревянский.

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      Підтримка Зеленського у другому турі підтримка Порошенка у другому турі виборів
      Зеленский с Порошенко поборются за президентское кресло во втором туре выборов

      Зеленского поддержат:

      • Александр Шевченко
      • Сергей Лещенко
      • Михеил Саакашвили
      • Александр Данилюк

      Среди звезд: комики и коллеги кандидата из "95 Квартала", эпатажная певица Оля Полякова, шоумен Сергей Сивохо, певица Камалия.

      Военным и патрульным увеличили зарплаты

      Военные ВСУ получат в апреле высшие зарплаты за выполненные в марте задачи в составе подразделений, участвующих в Операции Объединенных сил на Донбассе.

      На сколько выросли зарплаты бойцов ООС?

      • С 1 марта размер выплат за участие в ООС на первой линии столкновения вырос на 2 тысячи гривен (общая сумма составила 12 тысяч гривен);
      • размер выплат за участие в ООС на второй линии столкновения вырос на 1 тысячу гривен (общая сумма – 5 тысяч 500 гривен).

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      В Минобороны сообщили, что вознаграждение также выплатят военнослужащим ВМС за время выполнения боевых задач в Азовском море. Вознаграждение составит 12 тысяч гривен за месяц пропорционально дням участия.

      Сколько денег будет получать рядовой военный-контрактник за выполнение задач в зоне ООС?

      • на первой линии соприкосновения – увеличенную сумму от 22 тысяч 157 гривен;
        на второй линии соприкосновения – от 15 тысяч 557 гривен.

      Зарплати зросли у бійців ООС військові патрульна поліція
      Бойцам ООС и патрельным полицейским увеличили зарплаты


      Сотрудникам патрульной полиции Украины повысили зарплаты на 2 тысячи гривен. А еще патрульные будут получать тысячу гривен премии за регистрацию факта дачи взятки.

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      Повышенные зарплаты патрульных полицейских, которые они будут получать "на руки" за вычетом всех налогов:

      • патрульные, которые работают в городах с населением меньше миллиона теперь будут получать 10 тысяч 100 гривен (было – 8 тысяч 100 гривен);
      • патрульные в городах с населением свыше 1 миллиона зарабатывать 12 тысяч 100 гривен (было – 10 тысяч 100 гривен);
      • патрульные в Киеве будут получать зарплату в размере 13 тысяч 100 гривен (было – 10 тысяч 100 гривен).

      А у подразделений "ТОР" – еще больше! Эти цифры – минимум. А дальше, учитывая должность, – больше! Плюс-премии за разные подвиги и заслуги,
      – сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

      А еще сейчас решают вопрос по обеспечению правоохранителей жильем, добавил Жуков. Этим занимается уже созданный отдел по жилищному обеспечению.

      Приколы на выборах

      Ни одни выборы в Украине не проходят без ситуаций, когда без смеха – никак. А для кого-то весь избирательный процесс – одна сплошная шутка. 24 канал подготовил подборку самых смешных шуток и приколов дня голосования на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

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      Смотрите видео о приколах на выборах президента Украины:

       

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      Как голосовали кандидаты в президенты Украины и политическая элита страны: фото и видео
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики Результаты выборов президента 2019 Юлия Тимошенко - новости Операция Объединенных сил Полиция Вооруженные силы Украины Деньги Зарплата
      Источник: 24 канал
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      Главные новости 1 апреля: результаты 1-го тура выборов, у военных и патрульных выросли зарплаты
      сегодня , 22:21 Главные новости 1 апреля: результаты 1-го тура выборов, у военных и патрульных выросли зарплаты
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