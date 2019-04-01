Главные новости 1 апреля: результаты 1-го тура выборов, у военных и патрульных выросли зарплаты

В первом туре выборов президента Украины побеждает Владимир Зеленский по подсчету 100% голосов. Кто поддержит Зеленского и Петра Порошенко во втором туре. Бойцам Операции Объединенных сил и патрульным полицейским увеличили зарплаты. Такими были главные новости 1 апреля в Украине.

Результаты первого тура выборов президента

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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 22:30 час 1 апреля подсчитали 95,76% голосов избирателей. В первом туре выборов лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,22%.

Подсчет официальных результатов:

Владимир Зеленский – 30,22%

Петр Порошенко – 15,94%

Юлия Тимошенко – 13,39%

Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,60% та 6,95%.

Кто поддерживает Зеленского, а кто – Порошенко

Часть политиков уже заявила о поддержке кандидатов в президенты во втором туре выборов.

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Порошенко поддержат:

Рефат Чубаров

Сергей Кривонос

Александр Турчинов

Юрий Шухевич

Среди звезд Порошенко поддержат лидер группы "Плач Еремии" Тарас Чубай, Иван Леньо из группы Kozak System, Сергей Фоменко ( группа "Мандри"), украинский певец и композитор, автор песни "Украина" Тарас Петриненко, певица Анжелика Рудницкая и вокалист группы "Солнечная машина" Андрей Войтюк, актриса Ирма Витовская, автор ряда сатирических пьес Лесь Подеревянский.

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Зеленский с Порошенко поборются за президентское кресло во втором туре выборов

Зеленского поддержат:

Александр Шевченко

Сергей Лещенко

Михеил Саакашвили

Александр Данилюк

Среди звезд: комики и коллеги кандидата из "95 Квартала", эпатажная певица Оля Полякова, шоумен Сергей Сивохо, певица Камалия.

Военным и патрульным увеличили зарплаты

Военные ВСУ получат в апреле высшие зарплаты за выполненные в марте задачи в составе подразделений, участвующих в Операции Объединенных сил на Донбассе.

На сколько выросли зарплаты бойцов ООС?

С 1 марта размер выплат за участие в ООС на первой линии столкновения вырос на 2 тысячи гривен (общая сумма составила 12 тысяч гривен);

размер выплат за участие в ООС на второй линии столкновения вырос на 1 тысячу гривен (общая сумма – 5 тысяч 500 гривен).

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В Минобороны сообщили, что вознаграждение также выплатят военнослужащим ВМС за время выполнения боевых задач в Азовском море. Вознаграждение составит 12 тысяч гривен за месяц пропорционально дням участия.

Сколько денег будет получать рядовой военный-контрактник за выполнение задач в зоне ООС?

на первой линии соприкосновения – увеличенную сумму от 22 тысяч 157 гривен;

на второй линии соприкосновения – от 15 тысяч 557 гривен.



Бойцам ООС и патрельным полицейским увеличили зарплаты



Сотрудникам патрульной полиции Украины повысили зарплаты на 2 тысячи гривен. А еще патрульные будут получать тысячу гривен премии за регистрацию факта дачи взятки.

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Повышенные зарплаты патрульных полицейских, которые они будут получать "на руки" за вычетом всех налогов:

патрульные, которые работают в городах с населением меньше миллиона теперь будут получать 10 тысяч 100 гривен (было – 8 тысяч 100 гривен);

патрульные в городах с населением свыше 1 миллиона зарабатывать 12 тысяч 100 гривен (было – 10 тысяч 100 гривен);

патрульные в Киеве будут получать зарплату в размере 13 тысяч 100 гривен (было – 10 тысяч 100 гривен).

А у подразделений "ТОР" – еще больше! Эти цифры – минимум. А дальше, учитывая должность, – больше! Плюс-премии за разные подвиги и заслуги,

– сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

А еще сейчас решают вопрос по обеспечению правоохранителей жильем, добавил Жуков. Этим занимается уже созданный отдел по жилищному обеспечению.

Приколы на выборах

Ни одни выборы в Украине не проходят без ситуаций, когда без смеха – никак. А для кого-то весь избирательный процесс – одна сплошная шутка. 24 канал подготовил подборку самых смешных шуток и приколов дня голосования на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

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Смотрите видео о приколах на выборах президента Украины: