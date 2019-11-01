Главные новости 1 ноября: скандал с Макроном, зарплаты депутатов и разведение войск

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил со скандальным заявлением об украинских мигрантах. Народные депутаты получили зарплаты за октябрь. Дату разведения войск в Петровском придется пересмотреть, а в Золотом завершился первый этап разведения. В Украину идет потепление. Такими были главные новости 1 ноября.

Главные новости Украины и мира за 1 ноября.

Макрон попал в скандал из-за заявления об украинских мигрантах

Французский лидер Эммануэль Макрон в своем интервью местному изданию заявил о так называемых "нелегальных украинских бандах". На родине Макрона сразу же обвинили в попытке подыграть сторонникам правых взглядов перед выборами 2022 года.

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Я предпочитаю легальных мигрантов Гвинеи или Кот-д'Ивуара. Это куда лучше, чем нелегальные банды из Украины или Болгарии,

– заявил французский лидер.

Критики сразу же забросили: таким образом Макрон хочет подыграть сторонникам правых взглядов и отобрать голоса у Мари Ле Пен на предстоящих президентских выборах.

На защиту Эммануэля Макрона стало французское правительство. Там заявили о важности обращения президента ко всем французам и через все средства массовой информации.

Из-за скандального заявления Макрона в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Франции Этьен де Понсен. Он и объяснил высказывание президента Макрона относительно украинцев.

"Посол отметил, что французская сторона не имеет претензий к гражданам Украины, которые путешествуют Францией. Поэтому, слова Макрона, которые касаются проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", – отметили в МИД.

Также украинская и французская стороны подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Зарплата народных депутатов

Народным депутатам Верховной Рады ІХ созыва уже начислили зарплату за октябрь. Первый вицеспикер Руслан Стефанчук остался лидером среди коллег и заработал почти 55 тысяч гривен. Меньше всего получила депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко – почти 20 тысяч гривен.

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Какую зарплату получили руководители Рады?

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков – 44 600 гривен;

– 44 600 гривен; первый вице-спикер Руслан Стефанчук – 54 100 гривен;

– 54 100 гривен; вице-спикер Елена Кондратюк – 45 400 гривен.

Какую зарплату получили председатели фракций и групп?

Давид Арахамия со "Слуги народа" – 36 700 гривен;

со "Слуги народа" – 36 700 гривен; Юрий Бойко и Вадим Рабинович из ОПЗЖ – 38 800 и 32 800 гривен;

из ОПЗЖ – 38 800 и 32 800 гривен; Юлия Тимошенко из "Батькивщины" – 43 400 гривен;

из "Батькивщины" – 43 400 гривен; Артур Герасимов и Ирина Геращенко из "Европейской солидарности" – 38 800 и 36 500 гривен;

из "Европейской солидарности" – 38 800 и 36 500 гривен; Сергей Рахманин из "Голоса" – 40 700 гривен;

из "Голоса" – 40 700 гривен; Тарас Батенко и Виктор Бондарь из депутатской группы "За будущее" – по 41 300 гривен;

К слову, пятый президент Петр Порошенко за октябрь получил 31 600 гривен зарплаты, а лидер "Голоса" Святослав Вакарчук – 41 660 гривен.



Сколько заработали народные депутаты Украины / инфографика 24 канала

Разведение войск в Петровском и Золотом

Планировалось, что разведение сил и средств в Петровском Донецкой области пройдёт 4 ноября. Впрочем, из-за того, что пророссийские оккупанты совершили обстрел Петровского 30 октября, дату придется изменить.

Действительно обстрелы были, и мы ожидаем просмотра даты разведения, поскольку считаем 7 дней от последних обстрелов. Они были 30 октября,

– рассказал министр обороны Андрей Загороднюк.

До этого, 29 октября, наблюдатели ОБСЕ тоже слышали выстрелы и взрыва в районе Петровского. Это пока последний населенный пункт, где должно состояться разведение сил и средств со стороны обеих сторон конфликта.

Зато в Золотом завершился важный этап разведения войск – пункт зеркального отвода. Наблюдатели ОБСЕ с использованием беспилотников проверили выполнение условий разведения и подтвердили его.

Всего в течение 1 ноября враг 5 раз нарушил режим прекращения огня. К счастью, потерь в ВСУ вследствии обстрелов – нет.

Несмотря на это, штаб ООС сообщил, что "завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Представители СММ ОБСЕ, в том числе с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий".

"В случае угрозы жизни и здоровью бойцов, угрозы захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп Объединенные силы дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – отметили в ООС.



Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

В Украину возвращается тепло

На этих выходных в Украине напомнит о себе бабье лето. Если в субботу потеплеет не так ощутимо, то уже с воскресенья в регионах температура воздуха будет подниматься до +20 градусов.

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В то же время, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что с 1 по 4 ноября температура воздуха будет теплой – +10-14 градусов. Однако, это потепление ненадолго задержится в Украине.

В общем, в этом году последний месяц осени будет теплее, чем в предыдущие годы. Средняя температура по Украине будет колебаться от 0 до 8 градусов тепла.