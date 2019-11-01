04:56
1 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, 31 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО ХЭЛЛОУИН

      Макрона сделал скандальное заявление об украинских мигрантах

      25 Читати новину українською
      Макрона поразил заявлением о "нелегальных украинских бандах"
      Макрона поразил заявлением о "нелегальных украинских бандах" / britannica.com

      Французский лидер Эммануэль Макрона в своем интервью местному изданию заявил о так называемых "нелегальных украинских бандах". Их президент Франции сравнивал с легальными туристами из африканских стран.

      На родине Макрона сразу же обвинили в попытке подыграть сторонникам правых взглядов перед выборами 2022 года, сообщает DW .

      К слову: Трамп назвал Зеленского российским президентом: видео оговорки

      Я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара. Это куда лучше, чем нелегальные банды из Украины или Болгарии,
       заявил французский лидер.

      Критики сразу же забросили: таким образом Макрона хочет подыграть сторонникам правых взглядов и отобрать голоса у Мари Ле Пен на предстоящих президентских выборах.

      На защиту Эммануэля Макрона стало французское правительство. Там заявили о важности обращения президента к всем французам и через все средства массовой информации.

      Макрон и Украина:
      blog_ava
      Лунный календарь на ноябрь 2019
      31 октября
      146
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Франции Иммигранты Эммануэль Макрон
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине
      31 октября , 22:30 Главные новости 31 октября: Рада сняла неприкосновенность с Дубневича, Столтенберг в Украине
      Ірина Кошанська 279
      Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      31 октября , 22:01 Пішов воювати, коли народилася донька, – кулеметник "Плюшкін"
      Володимир Патола 322
      Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      31 октября , 21:25 Обзор ноутбука ThinkPad T590: главные преимущества премиального и стильного лэптопа
      Анастасія Можаровська 82
      Что даст Украине членство в НАТО?
      31 октября , 21:01 Что даст Украине членство в НАТО?
      Світлана Попова 260
      А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      31 октября , 20:18 А как бы вы наказали Яременко за секс-скандал: опрос
      Северин Трач 414
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук