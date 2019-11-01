Макрона сделал скандальное заявление об украинских мигрантах

Французский лидер Эммануэль Макрона в своем интервью местному изданию заявил о так называемых "нелегальных украинских бандах". Их президент Франции сравнивал с легальными туристами из африканских стран.

На родине Макрона сразу же обвинили в попытке подыграть сторонникам правых взглядов перед выборами 2022 года, сообщает DW .

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Я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара. Это куда лучше, чем нелегальные банды из Украины или Болгарии,

– заявил французский лидер.

Критики сразу же забросили: таким образом Макрона хочет подыграть сторонникам правых взглядов и отобрать голоса у Мари Ле Пен на предстоящих президентских выборах.