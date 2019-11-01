Макрона сделал скандальное заявление об украинских мигрантах
Французский лидер Эммануэль Макрона в своем интервью местному изданию заявил о так называемых "нелегальных украинских бандах". Их президент Франции сравнивал с легальными туристами из африканских стран.
На родине Макрона сразу же обвинили в попытке подыграть сторонникам правых взглядов перед выборами 2022 года, сообщает DW .
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Я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара. Это куда лучше, чем нелегальные банды из Украины или Болгарии,
– заявил французский лидер.
Критики сразу же забросили: таким образом Макрона хочет подыграть сторонникам правых взглядов и отобрать голоса у Мари Ле Пен на предстоящих президентских выборах.
На защиту Эммануэля Макрона стало французское правительство. Там заявили о важности обращения президента к всем французам и через все средства массовой информации.