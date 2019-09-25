Макрон отметил прогресс в переговорах между Зеленским и Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН похвалил действия украинского и российского лидеров и отметил прогресс в вопросе решения конфликта на востоке Украины.
Трансляция выступления Макрона велась в его аккаунте в твиттере.
Интересно: Встреча в нормандском формате: чего добивается Путин
Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог сделать ответный шаг,
– отметил он.
По его словам, в последние несколько недель мировая общественность стала свидетелем существенного прогресса в этом вопросе.
"Мы также знаем, что будет на горизонте и какие этапы должны последовать дальше", – добавил он.
В то же время Макрон отметил, что в предстоящие недели состоится саммит в Нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав государств и правительств.
К слову, Владимир Зеленский в Соединенных Штатах встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора политики обсудили подготовку к встрече в Нормандском формате и войну на Востоке Украины.
Что такое нормандский формат?
Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия.
Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России состоится в конце сентября. Впрочем, Россия сообщила, что на встречу в сентябре шансов нет. Кремль требует согласия Украины на выполнение формулы Штайнмайера. Украина заявила, что готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера, но при нескольких условиях. Среди них – полное прекращение огня и вывод подконтрольных России войск и техники с оккупированных территорий. В результате Россия отказалась согласовывать графики разведения вооруженных сил.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В США:
Выбор редакции
-
Спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампасегодня , 00:48
-
Главные новости 24 сентября: отставки Князева и Новака, снятие санкций с Януковича24 сентября , 22:18
-
Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов 2020/21, Харькову не дали матч за Суперкубок УЕФА24 сентября , 21:15