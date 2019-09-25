Макрон отметил прогресс в переговорах между Зеленским и Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН похвалил действия украинского и российского лидеров и отметил прогресс в вопросе решения конфликта на востоке Украины.

Трансляция выступления Макрона велась в его аккаунте в твиттере.

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Президент Украины Зеленский сделал первый шаг, президент Путин смог сделать ответный шаг,

– отметил он.

По его словам, в последние несколько недель мировая общественность стала свидетелем существенного прогресса в этом вопросе.

"Мы также знаем, что будет на горизонте и какие этапы должны последовать дальше", – добавил он.

EN DIRECT | Discours à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU. #UNGA https://t.co/yxFsg427td — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 24, 2019

В то же время Макрон отметил, что в предстоящие недели состоится саммит в Нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав государств и правительств.

К слову, Владимир Зеленский в Соединенных Штатах встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время разговора политики обсудили подготовку к встрече в Нормандском формате и войну на Востоке Украины.

Что такое нормандский формат?

Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказывался от участия.



Президент Украины Владимир Зеленский несколько раз предлагал провести встречу в нормандском формате.



Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России состоится в конце сентября. Впрочем, Россия сообщила, что на встречу в сентябре шансов нет. Кремль требует согласия Украины на выполнение формулы Штайнмайера. Украина заявила, что готова реализовать так называемую формулу Штайнмайера, но при нескольких условиях. Среди них – полное прекращение огня и вывод подконтрольных России войск и техники с оккупированных территорий. В результате Россия отказалась согласовывать графики разведения вооруженных сил.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ В США: