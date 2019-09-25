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      Макрон відзначив прогрес у переговорах між Зеленським та Путіном

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      Еммануель Макрон
      Еммануель Макрон / Фото з відкритих джерел

      Президент Франції Емманюель Макрон під час виступу в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН похвалив дії українського та російського лідерів та відзначив прогрес в питанні вирішення конфлікту на сході України.

      Трансляція виступу Макрона велася в його акаунті в твітері.

      Цікаво: Зустріч в нормандському форматі: чого добивається Путін

      Президент України Зеленський зробив перший крок, президент Путін зміг зробити крок у відповідь,
      – зазначив він.

      За його словами, в останні кілька тижнів світова громадськість стала свідком істотного прогресу в цьому питанні.

      "Ми також знаємо, що буде на горизонті і які етапи повинні послідувати далі", – додав він.

      Водночас Макрон зазначив, що в майбутні тижні відбудеться саміт в Нормандському форматі з врегулювання конфлікту на Донбасі на рівні глав держав та урядів.

      До слова, Володмир Зеленський у Сполучених Штатах зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Під час своєї розмови політики обговорили підготовку до зустрічі у Нормандському форматі та війну на Сході України.

      Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії відбудеться наприкінці вересня. Втім, Росія повідомила, що на зустріч у вересні шансів немає. Кремль вимагає згоди Україна на виконання формули Штайнмаєра. Україна заявила, що готова реалізувати так звану формулу Штайнмаєра, але за кількох умов. Серед них – повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій. В результаті Росія відмовилася узгоджувати графіки розведення збройних сил.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Еммануель Макрон Нормандський формат Україна – Росія Володимир Путін
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