Макрон відзначив прогрес у переговорах між Зеленським та Путіном

Президент Франції Емманюель Макрон під час виступу в рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН похвалив дії українського та російського лідерів та відзначив прогрес в питанні вирішення конфлікту на сході України.

Трансляція виступу Макрона велася в його акаунті в твітері.

Цікаво: Зустріч в нормандському форматі: чого добивається Путін

Президент України Зеленський зробив перший крок, президент Путін зміг зробити крок у відповідь,

– зазначив він.

За його словами, в останні кілька тижнів світова громадськість стала свідком істотного прогресу в цьому питанні.

"Ми також знаємо, що буде на горизонті і які етапи повинні послідувати далі", – додав він.

EN DIRECT | Discours à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU. #UNGA https://t.co/yxFsg427td — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 24, 2019

Водночас Макрон зазначив, що в майбутні тижні відбудеться саміт в Нормандському форматі з врегулювання конфлікту на Донбасі на рівні глав держав та урядів.

До слова, Володмир Зеленський у Сполучених Штатах зустрівся з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Під час своєї розмови політики обговорили підготовку до зустрічі у Нормандському форматі та війну на Сході України.

Що таке нормандський формат?Формат переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Перша зустріч у цьому форматі відбулася у французькій Нормандії. Учасники цих переговорів – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє переговори "нормандської четвірки" відбулися у 2016 році. Надалі Путін відмовлявся від участі. Президент України Володимир Зеленський кілька разів пропонував провести зустріч у нормандському форматі.



Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що зустріч лідерів Франції, Німеччини, України та Росії відбудеться наприкінці вересня. Втім, Росія повідомила, що на зустріч у вересні шансів немає . Кремль вимагає згоди Україна на виконання формули Штайнмаєра. Україна заявила, що готова реалізувати так звану формулу Штайнмаєра, але за кількох умов. Серед них – повне припинення вогню та виведення підконтрольних Росії військ і техніки з окупованих територій. В результаті Росія відмовилася узгоджувати графіки розведення збройних сил.

ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США: