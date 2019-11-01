Макрон зробив скандальну заяву про українських мігрантів

Французький лідер Еммануель Макрон у своєму інтерв'ю місцевому виданню заявив про так звані "нелегальні українські банди". Їх президент Франції порівнював з легальними туристами з африканських країн.

На батьківщині Макрона одразу ж звинуватили у спробі підіграти прихильникам правих поглядів перед виборами 2022 року, повідомляє DW.

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Я надаю перевагу легальним мігрантам Гвінеї чи Кот-д'Івуару. Це куди краще, ніж нелегальні банди з України чи Болгарії,

– заявив французький лідер.

Критики одразу ж закинули: таким чином Макрон хоче підіграти прихильникам правих поглядів та відібрати голоси у Марі Ле Пен на майбутніх президентських виборах.

Натомість на захист Еммануеля Макрона став французький уряд. Там заявили про важливість звернення президента до усіх французів і через усі засоби масової інформації.