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      Макрон зробив скандальну заяву про українських мігрантів

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      Макрон вразив заявою про "нелегальні українські банди"
      Макрон вразив заявою про "нелегальні українські банди" / britannica.com

      Французький лідер Еммануель Макрон у своєму інтерв'ю місцевому виданню заявив про так звані "нелегальні українські банди". Їх президент Франції порівнював з легальними туристами з африканських країн.

      На батьківщині Макрона одразу ж звинуватили у спробі підіграти прихильникам правих поглядів перед виборами 2022 року, повідомляє DW.

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      Я надаю перевагу легальним мігрантам Гвінеї чи Кот-д'Івуару. Це куди краще, ніж нелегальні банди з України чи Болгарії,
      – заявив французький лідер.

      Критики одразу ж закинули: таким чином Макрон хоче підіграти прихильникам правих поглядів та відібрати голоси у Марі Ле Пен на майбутніх президентських виборах.

      Натомість на захист Еммануеля Макрона став французький уряд. Там заявили про важливість звернення президента до усіх французів і через усі засоби масової інформації.

      Макрон і Україна:
      blog_ava
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      31 жовтня
      613
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Франції Еммануель Макрон Іммігранти
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