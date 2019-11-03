Главные новости 3 ноября: годовщина смерти Гандзюк и новый скандал с Кивой

Год назад в больнице от тяжелых ожоговых травм в больнице умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк: раньше ее облили кислотой прямо возле дома. Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива попал в очередной скандал: он угрожал "отрезать голову" прохожему. Журналист Аркадий Бабченко переехал из Украины в Израиль. В Украине отмечают День ракетных войск и артиллерии. Такими были главные новости 3 ноября.

Главные новости за сегодня, 3 ноября, в Украине и мире.

Год без Кати

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Екатерины Гандзюк ни стало 4 ноября 2018-го года. Впрочем, СБУ провела брифинг, посвященный годовщине гибели активистки в воскресенье, 3 ноября. На брифинге отчитались о том, на каком этапе сейчас дело об убийстве Гандзюк, кто уже отбывает наказание, а кто до сих пор разгуливает на свободе.

Следователи СБУ сегодня расследуют 5 уголовных производств, касающихся убийства активистки. Одно из этих дел касается лиц, которые могут быть заказчиками, организаторами или пособниками преступления против Гандзюк.

В рамках еще трех производств правоохранители изучают обстоятельства, которые предшествовали нападению на Гандзюк – преступления, связанные с поджогом леса, хищением бюджетных средств и другими правонарушениями. Это могло стать мотивом нападения на активистку.

Смотрите видео об убийстве Екатерины Гандзюк:

Кроме этого, 30 октября ГПУ передала в СБУ для расследования уголовное производство по факту служебной халатности работников полиции, которые расследовали на начальном этапе дело о нападении на активистку. В рамках этого производства проверяют информацию о том, что работники полиции способствовали выезду за границу подозреваемого Левина.

Шестое уголовное производство, расследование которого было приостановлено, касается Левина и Мангера: в связи с установлением места нахождения Левина и выполнением международно-правовых поручений в рамках расследования по Мангеру.

Отец Екатерины, Виктор Гандзюк, продолжает бороться за справедливый суд и наказание виновных в убийстве его дочери. Так же он продолжает писать трогательные сообщения в фейсбук о своем ребенке.

В понедельник, 4 ноября во многих городах Украины и мира пройдут акции "Год без Кати" с требованием справедливости в расследовании убийства херсонской активистки. В Киеве организаторы приглашают всех неравнодушных граждан 4 ноября в 19:00 прийти в Офис Президента.

Инициаторы акции пригласили и главу государства Владимира Зеленского прийти и поставить свечу в память о Кате Гандзюк.

Что еще рассказали на брифинге и что известно в общем об убийстве Екатерины Гандзюк – здесь.

Очередной скандал с Кивой

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Народный депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Илья Кива пригрозил "отрезать голову" мужчине, потому что тот сделал ему замечание. В Кивы спросили, прячется ли он от народа за охраной и джипом. На это депутат ответил:

Ты что придурок бл**, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка.

После угроз нардеп сел в автомобиль.

Кива угрожает мужчине из-за замечания: смотрите видео

После появления такого ролика в сети общественный активист Сергей Стерненко и адвокат Маси Найем заявили, что готовят заявление о совершении преступления из-за угрозы нардепа в сторону прохожего.

Будем добиваться открытия уголовного производства по факту угроз "отрезать голову" со стороны народного депутата Кивы,

– пояснил Стерненко.

За це одразу треба позбавляти недоторканості і повідомляти про підозру за погрозу вбивством. — Сергій Стерненко (@sternenko) November 2, 2019

О том, что готовится соответствующее обращение, написал и Найем на своей фейсбук-странице.

"Проверим Государственное бюро расследований на прочность. Завтра Сергей Стерненко подаст заявление о преступлении", – написал адвокат.

Сам Кива уже подал свою версию событий. Он утверждает, что "за ним следила группа провокаторов, а не журналистов". Появление этого видео нардеп связывает именно с активистом Стерненком.

Кива утверждает, что активист оскорблял не только его, но и детей. При этом нардеп написал на своей фейсбук-странице еще несколько оскорблений в сторону активиста и заявил, что также написал на него заявление в полицию.

Бабченко покинул Украину

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Российский журналист Аркадий Бабченко, "убийство" которого в мае 2018 года в Киеве инсценировала СБУ, выехал из Украины в Израиль.

Свой отъезд Бабченко анонсировал еще полгода назад – перед президентскими выборами, об этом он напомнил на своей фейсбук-странице.

"Если Украина выберет "кандидата Х" – я сейчас без персоналий, я об общей тенденции в стране – я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю". Ровно полгода назад написано... Я сказал. Я сделал", – написал он.

Бабченко отметил, что в течение этого времени в комментариях к его постам в соцсетях "слюной захлебывались – Бабченко, мы выбрали Зеленского, сваливает, как обещал".

Ну, вот. Пацан сказал, пацан сделал. Портнов приехал – Бабченко поехал,

– отметил журналист.

Бабченко отметил, что не хочет "сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями". Он добавил, что лучше "без него, пока за заборчиком постоит". При этом Бабченко не понимает, почему его отъезд вызвал резонанс. Журналист добавил, что его "эвакуация является временной".

Три часа лету, и я в Киеве... Я вернусь. Это временная эвакуация. Зе – пока что мой президент. Украина – моя страна. Жить собираюсь именно в ней,

– написал он в комментариях к сообщению.

День ракетных войск и артиллерии

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Украина отмечает День ракетных войск и артиллерии. В адрес военных звучат поздравления. В частности – от политиков. Президент Владимир Зеленский в своем поздравлении отметил, что воины-артиллеристы всегда считались элитой войска и отличались своей организованностью, слаженностью, точностью в расчетах и ​​точностью огня и ударов.

Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения,

– призвал глава государства.

Журналисты 24 канала тоже присоединяются к поздравлениям, а кто еще из политиков поздравил украинских воинов – здесь.