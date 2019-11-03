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      Головні новини 3 листопада: роковини смерті Гандзюк та новий скандал із Кивою

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      Новини України від 3 листопада 2019 – новини України та світу
      Головні новини 3 листопада / колаж 24 каналу

      Рік тому у лікарні від тяжких опікових травм у лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк: раніше її облили кислотою прямо біля дому. Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива втрапив у черговий скандал: він погрожував "відрізати голову" перехожому. Журналіст Аркадій Бабченко переїхав з України до Ізраїлю. В Україні святкують День ракетних військ та артилерії. Такими були головні новини 3 листопада.

      Найголовніші новини за сьогодні, 3 листопада, в Україні та світі.

      Рік без Каті

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      Катерини Гандзюк не стало 4 листопада 2018-го року. Втім, СБУ провела брифінг, присвячений роковинам загибелі активістки у неділю, 3 листопада. На брифінгу відзвітували про те, на якому етапі зараз справа про вбивство Гандзюк, хто вже відбуває покарання, а хто досі розгулює на волі.

      Слідчі СБУ на сьогодні розслідують 5 кримінальних проваджень, що стосуються вбивства активістки. Одна з цих справ стосується осіб, які можуть бути замовниками, організаторами або посібниками злочину проти Гандзюк.

      В межах ще трьох проваджень правоохоронці вивчають обставини, які передували нападу на Гандзюк – злочини, пов'язані з підпалом лісу, розкраданням бюджетних коштів та іншими правопорушеннями. Це могло стати мотивом нападу на активістку.

      Дивіться відео про вбивство Катерини Гандзюк:

      Крім цього, 30 жовтня ГПУ передала в СБУ для розслідування кримінальне провадження за фактом службової недбалості працівників поліції, які розслідували на початковому етапі справу про напад на активістку. У межах цього провадження перевіряють інформацію про те, що працівники поліції сприяли виїзду за кордон підозрюваного Левіна.

      Шосте кримінальне провадження, розслідування якого було призупинено, стосується Левіна і Мангера: у зв'язку зі встановленням місця перебування Левіна та виконанням міжнародно-правових доручень у межах розслідування по Мангеру.

      Батько Катерини, Віктор Гандзюк, продовжує боротися за справедливий суд та покарання винних у вбивстві його доньки. Так само він продовжує писати зворушливі дописи у фейсбук про свою дитину. 

      У понеділок 4 листопада в багатьох містах України та світу пройдуть акції "Рік без Каті" з вимогою справедливості у розслідуванні вбивства херсонської активістки. У Києві організатори запрошують усіх небайдужих громадян 4 листопада о 19:00 прийти до Офісу Президента.

      Ініціатори акції запросили й главу держави Володимира Зеленського прийти і поставити свічку в пам’ять про Катю Гандзюк.

      Що ще розповіли на брифінгу та що відомо загалом про вбивство Катерини Гандзюк – тут.

      Черговий скандал із Кивою

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      Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива пригрозив "відрізати голову" чоловікові, бо той зробив йому зауваження. У Киви запиталися, чи він ховається від народу за охороною і джипом. На це депутат відповів:

      Ти що придурок бл**, я тобі зараз голову відріжу, с*ка.

      Після погроз нардеп сів у автомобіль.

      Кива погрожує чоловікові через зауваження: дивіться відео

      Після появи такого ролика в мережі громадський активіст Сергій Стерненко та адвокат Масі Найєм заявили, що готують заяву про скоєння злочину через погрози нардепа у бік перехожого.

      Будемо добиватись відкриття кримінального провадження за фактом погроз "відрізати голову" з боку народного депутата Киви,
      – пояснив Стерненко.

      Про те, що готується відповідне звернення, написав і Найєм на своїй фейсбук-сторінці.

      "Перевіримо Державне бюро розслідувань на міцність. Завтра Сергій Стерненко подасть заяву про злочин", – написав адвокат.

      Сам Кива вже подав свою версію подій. Він стверджує, що "за ним слідкувала група провокаторів, а не журналістів". Появу цього відео нардеп пов’язує саме із активістом Стерненком.

      Кива переконує, що активіст ображав не лише його, а й дітей. При цьому нардеп написав на своїй фейсбук-сторінці ще кілька образ у бік активіста і заявив, що також написав на нього заяву у поліцію.

      Бабченко покинув Україну

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      Російський журналіст Аркадій Бабченко, "вбивство" якого у травні 2018 року в Києві інсценувала СБУ, виїхав з України до Ізраїлю.

      Свій від’їзд Бабченко анонсував ще пів року тому – перед президентськими виборами, про це він нагадав на своїй фейсбук-сторінці.

      "Якщо Україна вибере "кандидата Х" – ​​я зараз без персоналій, я про загальну тенденцію в країні – я наступного ж дня починаю запуск процесу "я звалюю". Рівно пів року тому написано... Я сказав. Я зробив", – написав він.

      Бабченко зазначив, що протягом цього часу в коментарях до його дописів у соцмережах "слиною захлиналися – Бабченко, ми вибрали Зеленського, звалюй, як обіцяв".

      Ну, ось. Пацан сказав, пацан зробив. Портнов приїхав – Бабченко поїхав,
      – наголосив журналіст.

      Бабченко наголосив, що не хоче "сидіти і гадати, почнеться чи не почнеться в рамках нової концепції "мир-дружба-жвачка" обмін екстрадиціями". Він додав, що краще "це без нього, поки за парканчиком постоїть". При цьому Бабченко не розуміє. чому його від'їзд викликав резонанс. Журналіст додав, що його "евакуація є тимчасовою".

      Три години льоту, і я в Києві... Я повернусь. Це тимчасова евакуація. Зе – поки що мій президент. Україна – моя країна. жити збираюся саме в ній,
      – написав він у коментарях до допису.

      День ракетних військ та артилерії

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      Україна відзначає День ракетних військ та артилерії. На адресу військових лунають вітання. Зокрема, – від політиків. Так, президент Володимир Зеленський у своєму привітанні наголосив, що воїни-артилеристи завжди вважалися елітою війська та вирізнялися своєю організованістю, злагодженістю, точністю у розрахунках і влучністю вогню та ударів.

      Вимагаю від вас і сьогодні, в умовах розведення військ, тримати порох сухим та бути одними із гарантів тиші, миру і безпеки по усій лінії зіткнення,
      – закликав глава держави.

      Журналісти 24 каналу теж доєднуються до вітань, а хто ще з політиків привітав українських воїнів – тут.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Справа Катерини Гандзюк Ілля Кива "Вбивство" Аркадія Бабченка
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