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      Главные новости 5 мая: убийство полицейского на Киевщине и смертельный пожар в "Шереметьево"

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      Новости Украины сегодня 5 мая 2019 - новости Украины и мира
      Главные новости 5 мая в Украине и мире / Коллаж 24 канала

      Неизвестный застрелил заместителя начальника отделения полиции под Киевом. В московском аэропорту" Шереметьево " загорелся пассажирский самолет, есть погибшие. Участники "Бессмертного полка" в Португалии избили украинских активистов. В Монголии зафиксировали 2 случая бубонной чумы. Такими были главные новости воскресенья, 5 мая.

      Дерзкое убийство полицейского под Киевом

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      В ночь на воскресенье, 5 мая, в Барышевке на Киевщине неизвестный застрелил начальника отделения местной полиции Антона Павленко. Это случилось, когда милиционер не находился на службе. Инцидент произошел вблизи барышевского ресторана "Маэстро".

      Со слов местных жителей, они слышали автоматную очередь около двух часов ночи. Кроме того, СМИ пишут, что правоохранитель умер по дороге в больницу в результате многочисленных огнестрельных ранений.

      Как отметил спикер управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, правоохранители связывают убийство заместителя начальника Барышевского отделения полиции с его профессиональной деятельностью. По словам пресс-офицера, уже открыто уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа. Кроме того, на Киевщине и в столице введен оперативный план "Сирена".

      Погибший Антон Павленко недавно отпраздновал свой 32-й день рождения. Кроме того, у него 2 мая родился сын, а жена еще до сих пор находится в больнице. Следовательно, в ночь на воскресенье он отмечал сразу два знаменательных события.

      Кроме того, по словам родных, на Павленко в январе этого года уже совершали покушение. Тогда он чудом выжил, хотя пуля и попала в голову. Больше подробностей о резонансном убийстве – по ссылке.

      Смертельный пожар в "Шереметьево"

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      В московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск. На его борту находились 78 человек. По состоянию на 21:00 известно о 13 погибших, 6 человек пострадали, судьба еще 6 неизвестна.

      літак Росія пасажирський літак пожежа
      Спасатели потушили пожар, хвост самолета сгорел полностью

      Пассажирский самолет вылетел из "Шереметьево" в Мурманск. Через некоторое время он начал совершать аварийную посадку, во время которой загорелся.

      Основная версия – удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии подтвердил и один из членов экипажа.

      Очевидцы сообщают, что огонь охватил самолет полностью, а люди пытались из него выбраться на ходу. На опубликованных в соцсетях видео видно, как пассажиры бегут по посадочной полосе.

      В "Шереметьево" сел охваченный огнем самолет: видео

      Участники "Бессмертного полка" в Португалии избили украинцев

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      Россияне, которые в Лиссабоне принимали участие в ежегодной пропагандистской акции "Бессмертный полк", напали на группу украинцев. Это случилось, когда граждане Украины в португальской столице вышли с альтернативной акцией о жертвах сталинских репрессий.

      Именно организаторы акции "Бессмертный полк" развязали конфликт. Они вырывали плакаты, разбили телефон одной женщине, а впоследствии напали на автомобиль еще одного украинского активиста. Так, это нападение произошло уже после акции "Бессмертного полка" на глазах у маленького ребенка.

      В комментарии 24 каналу председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха рассказал, что россияне, что напали на украинцев, сразу же убежали с места событий.

      Наш активист держал в руках плакат с надписью "Сталин – убийца". Участники "Бессмертного полка" запомнили его и после мероприятия догнали его авто на своих машинах, заблокировали, разбили фару, а когда он вышел, напали с битой на него. Свидетелем стал внук мужчины, годовалый ребенок. Однако мы уже идентифицировали нападавших и сейчас пострадавшие пишут заявление в полицию. Относительно разбитого телефона, уже заявление зарегистрировано и человек, совершивший нападение, идентифицирован,
      – рассказал он.

      Украинское посольство в Португалии уже отреагировало на этот акт агрессии.

      Я разговаривал с послом. Она завтра сделает соответствующее заявление в МИД Португалии,
      – уточнил Садоха.

      Что такое "Бессмертный полк"?"Бессмертный полк" – это российская общественная организация, первичная цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Эта организация начала активно действовать на территории других государств.

      В общем, так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция "Бессмертный полк" направлена не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной.

      Чума в Монголии

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      От бубонной чумы умерли супруги в Монголии и это уже подтвердили власти страны. В прямом или косвенном контакте с умершими находились еще 158 человек.

      В провинции Баян-Улгий на западе Монголии 38-летний мужчина охотился на сурков. Он вместе с женой съел мясо животного, которое, вероятно, была переносчиком бубонной чумы.

      Все 158 человек, которые контактировали с умершими, находятся под наблюдением. Среди них – по меньшей мере 17 туристов из России.

      Что такое бубонная чума?Это опасная смертельная болезнь, одна из клинических форм чумы (зоонозной природно-очаговой бактериальной инфекционной болезни). Симптомы: лихорадка, тяжелая интоксикация, геморрагический синдром, серозно-геморрагическое поражение легких, лимфатической системы с образованием бубонов, септическим течением и высокой смертностью. Бубоны – это болезненный конгломерат лимфоузлов в каком-то участке тела. В период развития человечества произошли три пандемии, при которых преобладала бубонная форма чумы. По приблизительным подсчетам, чума унесла жизни 180-200 миллионов людей. Пандемия, которая произошла в Европе и Азии в 1347-1351 годах, унесла жизни более 25 миллионов людей.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Пожар Португалия
      Источник: 24 канал
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