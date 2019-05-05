Главные новости 5 мая: убийство полицейского на Киевщине и смертельный пожар в "Шереметьево"

Неизвестный застрелил заместителя начальника отделения полиции под Киевом. В московском аэропорту" Шереметьево " загорелся пассажирский самолет, есть погибшие. Участники "Бессмертного полка" в Португалии избили украинских активистов. В Монголии зафиксировали 2 случая бубонной чумы. Такими были главные новости воскресенья, 5 мая.

Дерзкое убийство полицейского под Киевом

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В ночь на воскресенье, 5 мая, в Барышевке на Киевщине неизвестный застрелил начальника отделения местной полиции Антона Павленко. Это случилось, когда милиционер не находился на службе. Инцидент произошел вблизи барышевского ресторана "Маэстро".

Со слов местных жителей, они слышали автоматную очередь около двух часов ночи. Кроме того, СМИ пишут, что правоохранитель умер по дороге в больницу в результате многочисленных огнестрельных ранений.

Как отметил спикер управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович, правоохранители связывают убийство заместителя начальника Барышевского отделения полиции с его профессиональной деятельностью. По словам пресс-офицера, уже открыто уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа. Кроме того, на Киевщине и в столице введен оперативный план "Сирена".

Погибший Антон Павленко недавно отпраздновал свой 32-й день рождения. Кроме того, у него 2 мая родился сын, а жена еще до сих пор находится в больнице. Следовательно, в ночь на воскресенье он отмечал сразу два знаменательных события.

Кроме того, по словам родных, на Павленко в январе этого года уже совершали покушение. Тогда он чудом выжил, хотя пуля и попала в голову. Больше подробностей о резонансном убийстве – по ссылке.

Смертельный пожар в "Шереметьево"

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В московском аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск. На его борту находились 78 человек. По состоянию на 21:00 известно о 13 погибших, 6 человек пострадали, судьба еще 6 неизвестна.



Спасатели потушили пожар, хвост самолета сгорел полностью

Пассажирский самолет вылетел из "Шереметьево" в Мурманск. Через некоторое время он начал совершать аварийную посадку, во время которой загорелся.

Основная версия – удар молнии в самолет, после чего отказала автоматика. При посадке, по предварительным данным, самолет дважды ударился о взлетную полосу. Попадание молнии подтвердил и один из членов экипажа.

Очевидцы сообщают, что огонь охватил самолет полностью, а люди пытались из него выбраться на ходу. На опубликованных в соцсетях видео видно, как пассажиры бегут по посадочной полосе.

В "Шереметьево" сел охваченный огнем самолет: видео

Пилоты горевшего в Шереметьево самолета не покидали кабины и руководили эвакуацией до того момента, как на борту не осталось ни одного пассажира. Есть информация, что один бортпроводник погиб в огне, спасая пассажиров.



Невероятного мужества люди pic.twitter.com/33wTset2IP — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 5 мая 2019 г.

В Шереметьево совершил аварийную посадку самолёт, который должен был вылететь в Мурманск. Причиной стал пожар на борту. О пострадавших пока не сообщается https://t.co/EP6eoPZjsf pic.twitter.com/6nSmTWARbN — TJ (@tjournal) 5 мая 2019 г.

Участники "Бессмертного полка" в Португалии избили украинцев

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Россияне, которые в Лиссабоне принимали участие в ежегодной пропагандистской акции "Бессмертный полк", напали на группу украинцев. Это случилось, когда граждане Украины в португальской столице вышли с альтернативной акцией о жертвах сталинских репрессий.

Именно организаторы акции "Бессмертный полк" развязали конфликт. Они вырывали плакаты, разбили телефон одной женщине, а впоследствии напали на автомобиль еще одного украинского активиста. Так, это нападение произошло уже после акции "Бессмертного полка" на глазах у маленького ребенка.

В комментарии 24 каналу председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха рассказал, что россияне, что напали на украинцев, сразу же убежали с места событий.

Наш активист держал в руках плакат с надписью "Сталин – убийца". Участники "Бессмертного полка" запомнили его и после мероприятия догнали его авто на своих машинах, заблокировали, разбили фару, а когда он вышел, напали с битой на него. Свидетелем стал внук мужчины, годовалый ребенок. Однако мы уже идентифицировали нападавших и сейчас пострадавшие пишут заявление в полицию. Относительно разбитого телефона, уже заявление зарегистрировано и человек, совершивший нападение, идентифицирован,

– рассказал он.

Украинское посольство в Португалии уже отреагировало на этот акт агрессии.

Я разговаривал с послом. Она завтра сделает соответствующее заявление в МИД Португалии,

– уточнил Садоха.

Что такое "Бессмертный полк"?"Бессмертный полк" – это российская общественная организация, первичная цель которой – проведение чествований участников Второй мировой войны. С 2012 года выступления организации охватили всю Россию. Эта организация начала активно действовать на территории других государств.



В общем, так называемая акция "Бессмертный полк" – это информационная провокация России, элемент гибридной войны. Акция "Бессмертный полк" направлена не на призыв почтить и не повторить войну, а на позиционирование "русского мира", мифологии о победе России во Второй мировой войне, или, как они ее называют – великой отечественной.

Чума в Монголии

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От бубонной чумы умерли супруги в Монголии и это уже подтвердили власти страны. В прямом или косвенном контакте с умершими находились еще 158 человек.

Alert on Russian border with Mongolia after two deaths from ‘bubonic plague’. Russian tourists stuck in western Mongolia after closure of frontier to stop spread of infection.https://t.co/tAKAHfIZTg#plague #Mongolia pic.twitter.com/WxORlWZ8NG — The Siberian Times (@siberian_times) 3 мая 2019 г.