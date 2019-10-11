Главные новости 11 октября: Сколько украинцев доверяют Зеленскому и огромный штраф Ахметову

Компании Ахметова угрожает миллиардный штраф. Сколько украинцев доверяют Зеленскому сегодня и кому не доверяют? В Стокгольме объявили имя обладателя Нобелевской премии мира. Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019? Умер легендарный советский космонавт Алексей Леонов. Такими были новости 11 октября.

Главные новости за 11 октября в Украине:

Наказание для Ахметова

К теме: Как монополия ДТЭК Ахметова дестабилизирует энергосистему страны и заставляет импортировать электроэнергию

Группы компаний АО "ДТЭК Западэнерго" на Бурштынском "энергоострове" искусственно создавали дефицит электроэнергии на рынке, чтобы иметь возможность завышать цены. За такие злоупотребления монопольным положением им грозит штраф в миллиарды гривен. Об этом 24 каналу рассказал председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус.

В Бурштынский "энергоостров" входят три области: Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская. Там почти 95% генерации принадлежат одной компании, которая является безусловным монополистом в этих регионах, объясняет Герус.

Вследствие злоупотребления "ДТЭК Западэнерго" монопольным положением в трех областях цена на электроэнергию на 20-25% выше, чем в других регионах. Потребители – школы, больницы, садики, магазины, фабрики, заводы, водоканалы, электротранспорт – покупают электроэнергию дороже. То есть со временем этот рост цен перекладеться на население,

– отмечает Андрей Герус.

В частности, отметил народный депутат, вырастут тарифы даже на холодную воду. У водоканала 40% расходов – это тариф на электроэнергию.

Что известно о группах компаний Ахметова на Бурштынском "энергоострове"?​

Владельцами крупнейших энергетических монополий в Украине являются олигархи. Владельцем компании ДТЭК, которая получает около 60% денег с каждой платежки за электроэнергию, является самый богатый украинец Ринат Ахметов. Антимонопольный комитет Украины 4 октября 2019 года открыл дело по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и злоупотреблении монопольным положением АО "ДТЭК Западэнерго" на рынке электрической энергии в рамках торговой зоны Бурштынского "энергоострова", поскольку компания производит около 90% от общего объема электроэнергии в этой зоне.

Что можно купить за 10 гривен в 1996 и в 2019: сравнение

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После провозглашения независимости Украины в обращение ввели временную денежную единицу "рубль", которая просуществовала всего 5 лет. Впоследствии в 1996 году появилась гривна. В начале своего пути гривна была крепкой валютой. Средняя заработная плата в 1996 году составила 130 гривен или 73 доллара. Один "зеленый" 23 года назад стоил всего 1,77 гривны. Средняя зарплата в Украине 10 тысяч гривен, а доллар (по состоянию на 11 октября) стоит 24,53 гривен. Что можно было купить за 10 гривен тогда?

31 батон

Один батон в 1996 году стоил 32 копейки, поэтому на 10 гривен можно было купить 31 батон. Сейчас батон стоит от 10 до 15 гривен.

11 литров молока

Литр молока стоил 90 копеек, на 10 гривен можно было позволить 11 литров молока. Сегодня цена молока колеблется от 20 до 40 гривен.

Почти 5 литров сметаны

За пол литра сметаны в 1996 году надо было отдать 1,5 гривны. На десять гривен получаем 4,5 литра. По состоянию на 2019 год пол литра сметаны стоит от 30 гривен.

2 килограмма масла

Одна 200-граммовая упаковка масла стоила гривну. На десять гривен получалось 10 таких упаковок. Сегодня упаковка масла стоит от 50 гривен

Почти 6 литров масла

Литр рафинированного подсолнечного масла стоил 1,8 гривны, и на 10 гривен, соответственно, можно было купить 5,5 литров. Сегодняшняя цена – около 50 гривен.

16 килограммов гречки

Килограмм гречки стоил 60 копеек. За 10 гривен можно было купить 16,5 кг крупы. Сейчас килограмм стоит около 40 гривен.

33 килограмма картофеля

В 1996 году килограмм картофеля стоил 30 копеек, а на 10 гривен получалось аж 33 килограмма. Сегодня за килограмм надо отдать около 15 гривен.

12 плиток шоколада

Плитка шоколада стоила 80 копеек. На 10 гривен получалось 12 плиток шоколада. В 2019 1 плитка стоит от 18 гривен.

16,5 литров бензина

Литр бензина стоил 60 копеек. На 10 гривен получалось 16,5 литров бензина. Сегодня цена за литр – почти 29 гривен.

33 килограмма соли

Один килограмм соли имел цену в 30 копеек. Соответственно за 10 гривен получалось 33 килограмма. Сегодня за упаковку соли надо отдать около 10 гривен.

Поэтому все, что вы можете купить в 2019 году за 10 гривен – это килограмм соли. Кстати, чтобы оплатить месячную аренду коммунальных услуг, проживая в однокомнатной квартире, нужно было иметь только 20 гривен.

Сколько украинцев доверяют Зеленскому сегодня и кому не доверяют?

Узнайте, как украинцы относились к законопроектам Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют сегодня 70,5% опрошенных украинцев. При этом 48% украинцев считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая.

Среди политиков украинцы чаще всего выражают доверие Зеленскому (70,5% опрошенных), председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову (54%) и премьер-министру Алексею Гончаруку (36%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой "Центра Разумкова" с 4 по 9 октября.

Каким политикам украинцы не доверяют?

Юрию Луценко не доверяют 88% опрошенных украинцев,

Андрею Парубию – 83%,

Петру Порошенко – 80%,

Нестору Шуфричу – 78%,

Вадиму Рабиновичу – 76%,

Юрию Бойко – 68%,

Виктору Медведчуку – 76%,

Юлии Тимошенко – 74%,

Арсену Авакову – 72%,

Владимиру Гройсману – 70,5%.

Что думают украинцы о работе Зеленского?

54,5% опрошенных считают, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов,

24,5% – что его действия в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

Как украинцы в целом оценивают новую власть?

48% украинцев думают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая,

27% – что она ничем существенно не отличается от предыдущей,

8% – что она хуже предыдущей.

Сколько людей считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении?

45% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре так считали 57%),

29% – что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре – 17%).

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Премия мира

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В Стокгольме объявили имя обладателя Нобелевской премии мира в 2019 году. Премию получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али.

За что присудили премию

За усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности за решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей. Премия также предназначена для признания всех заинтересованных сторон, работающих за мир и примирение в Эфиопии и в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.

Что именно сделал Абий Ахмед?

Когда Абий Ахмед стал премьер-министром Эфиопии в апреле 2018 года, он дал понять, что желает возобновить мирные переговоры с Эритреей. В тесном сотрудничестве с президентом Эритреи Исаасом Афверки Абый Ахмед быстро разработал принципы мирного соглашения, чтобы положить конец длинному "нет мира, нет войне" между двумя странами.

Абий Ахмед также инициировал важные реформы, которые дают многим гражданам Эфиопии надежду на лучшую жизнь и светлое будущее.

За свои первые 100 дней на посту премьер-министра Абий Ахмед:

отменил чрезвычайное положение страны,

назначил амнистию тысячам политзаключенных,

прекратил цензуру в СМИ,

легализовал незаконные оппозиционные группы,

уволил военных и гражданских лидеров, которые подозреваются в коррупции,

значительно усилил влияние женщины в эфиопской политической и общественной жизни,

пообещал усилить демократию путем проведения свободных и честных выборов.

За что присуждают Нобелевскую премию мира?Согласно воле Альфреда Нобеля, премия мира вручается тому, кто вносит наибольший или лучший вклад в дружеские отношения между нациями, в отмене или сокращении армий, которые существуют, за проведение или агитацию мирных съездов. Премиальный фонд Нобелевской премии в каждой из отраслей в 2019 году – 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

Умер легендарный космонавт Леонов

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11 октября умер легендарный советский космонавт Алексей Леонов. Он умер на 86-м году жизни в Москве.

Что известно об Алексее Леонове?

Это советский космонавт. Он стал первым человеком, который вышел в открытый космос.



18 марта 1965 года он вместе с Павлом Беляевым совершил полет в космос на космическом корабле "Восход-2". Именно во время этого полета состоялся исторический выход в открытый космос. 15 июля 1975 года совершил второй полет, как командир космического корабля "Союз-19".



Кроме того, он имел и хобби, вместе с художником-фантастом Андреем Соколовым создавал почтовые марки и графику на космическую тематику.