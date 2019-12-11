Главные новости 11 декабря: драка в Раде, детали пожара в Одессе, самый молодой человек года

Драка между народными депутатами из-за земли. Суд избрал меру пресечения директору одесского колледжа, где произошел смертельный пожар, стали известны детали трагедии. Дома у экс-нардепа и скандального застройщика Микитася провели обыски. Новые правила поставки горячей воды в Украине. Грета Тунберг – человек года по версии британского Time. Такими были главные новости 11 декабря.

Главные новости за сегодня, 11 декабря, в Украине и мире:

Драка депутатов

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Заседание комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики увенчалось дракой – уже в коридоре выяснить отношения решили действующий нардеп Андрей Богданец из "Слуги народа" и два экс-нардепа от "Свободы" – Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

Последние таким образом пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

В парламентской фракции "Слуга народа" назвали драку "дерзким нападением на своего депутата и провокацией". Об этом говорится в заявлении фракции. В политсиле считают, что целью драки был срыв законотворческого процесса и дестабилизация ситуации в Раде.

Также фракция намерена обратиться в правоохранительные органы с требованием отреагировать на этот инцидент в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, "Слуга народа" просит перенести заседание в более защищенное помещение и усилить охрану.

По утверждению спикера "Слуги народа" Евгении Кравчук, Богданца отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

Драка в стенах Рады: видео

Смертельный пожар в Одессе: первый суд, страшные детали, уже 13 погибших

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Суд в Одессе избрал меру пресечения директору экономического колледжа Любви Кочерге. Она будет под круглосуточным домашним арестом, а также носить электронный браслет до 8 февраля 2020 года. Суд также отстранил директора от должности.

Директора колледжа вменяют служебную халатность. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Сама она работала в колледже с 1992 года, а директором стала в 2016 году.

Больше о том, как директору колледжа выбирали меру пресечения и как она комментировала трагедию – по ссылке.

Кроме того, правоохранители в ходе расследования выяснили, что у заведующей отделением колледжа был шанс предотвратить катастрофическое развитие событий, но она не сделала этого, потому что запаниковала.

Женщина подошла к своему кабинету, открыла дверь и увидела дым. Дымился удлинитель под подоконником, к которому были подключены компьютер и принтер. Она могла предотвратить трагедию, выдернув вилку из розетки, но вместо этого просто заперла дверь на ключ и побежала искать директора.

Поиски директора затянулись, а огонь за это время очень быстро распространялся по колледжу.

Уже через 20 минут после задымления, увиденного заведующей в своем кабинете, пламя охватило 700 квадратных метров. Тогда на место происшествия приехали пожарные и начали спасать студентов и преподавателей из огненной ловушки.

Вскоре этой заведующей тоже должны объявить о подозрении.

Также 11 декабря количество жертв трагедии возросло до 13 человек: на пепелище нашли тело. Еще 3 пропавших без вести ищут под завалами. Кроме того 11 декабря родственники узнали среди погибших тело преподавательницы Натальи Третьяковой. Личности еще нескольких жертв пока устанавливаются.

Все об ужасной трагедии и ее причины – читайте у нас.

Обыски у Микитася

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Прокуроры Генпрокуратуры совместно со следователями Государственного бюро расследований провели обыск дома у экс-нардепа и скандального киевского застройщика Максима Микитася.

В ГБР отметили, что следственные действия проходят в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме более 200 миллионов гривен.

В ГПУ добавляют, что сейчас правоохранители решают вопрос о наложении ареста на имущество, в частности обнаруженного во время обыска.

В Бюро добавляют, по предварительной информации, в 2016 году нардеп подделал документы, в частности, договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода он внес в свою декларацию народного избранника 7 созыва.

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Дело против Микитася открыли по таким статьям:

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (предусматривает лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет с конфискацией средств или другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества).

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов (предусматривает штраф до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы сроком до 2 лет).



Новые правила поставки горячей воды

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Украинцы будут получать качественные услуги по поставке горячей воды, а в случае нарушений смогут оспорить оплату. Новые правила водоснабжения принял 11 декабря Кабмин.



Гончарук о новых правилах водоснабжения

Что предусматривают новые правила

Исполнитель услуги обеспечивает поставку воды с соответствующим уровнем безопасности, температуры (50 – 75 градусов) и величины давления. Если температура воды опустится ниже 50 градусов, такую воду считать холодной.

Определили также порядок учета воды, обслуживание счетчиков и передачи их показателей.

Нормировали снятие контрольных показателей с приборов учета.

Украинцы смогут жаловаться на некачественные услуги. Если на жалобу не отреагируют в течение нескольких дней, то претензии потребителя по закону будут считаться удовлетворенными.

От системы, когда действовал один вид договора, переходят к системе различных видов договоров для каждого конкретного дома. В Постановлении утвердили типовые договоры оказания услуги по поставке горячей воды:

с индивидуальным потребителем о предоставлении услуги по поставке горячей воды;

коллективный договор о предоставлении услуги по поставке горячей воды;

договор с владельцем (пользователем) здания о предоставлении услуги по поставке горячей воды.

Грета Тунберг – человек года

Британское издание Time назвало человеком года-2019 юную эко-активистку Грету Тунберг. Девочка стала самой молодой персоной, которая получила это звание за 92-летнюю историю его существования.

Кто такая Грета Тунберг и что известно о ее деятельности

Среди ее конкурентов были, в частности, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, участники протестов в Гонконге, тайный информатор разведки США и другие.