Головні новини 11 грудня: бійка у Раді, страшні деталі пожежі в Одесі, наймолодша людина року

Бійка між народними депутатами через землю. Суд обрав запобіжний захід директорці одеського коледжу, де сталася смертельна пожежа, стали відомі деталі трагедії. Вдома в екснардепа та скандального забудовника Микитася провели обшуки. Нові правила постачання гарячої води в Україні. Грета Тунберг – людина року за версією британського Time. Такими були головні новини 11 грудня.

Найголовніші новини за сьогодні, 11 грудня, в Україні та світі:

Бійка депутатів

Актуально: Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2020 рік

Засідання комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики увінчалося бійкою – вже у коридорі з'ясувати стосунки вирішили чинний нардеп Андрій Богданець зі "Слуги народу" та два екснардепи від "Свободи" – Едуард Леонов та Ігор Мірошниченко.

Останні таким чином намагалися домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

У парламентській фракції "Слуга народу" назвали бійку "зухвалим нападом на свого депутата і провокацією". Про це мовиться у заяві фракції. У політсилі вважають, що метою бійки є зрив законотворчого процесу і дестабілізація ситуації в Раді.

Також фракція має намір звернутися до правоохоронців з вимогою відреагувати на цей інцидент відповідно до чинного законодавства. Окрім того, "Слуга народу" просить перенести засідання у більш захищене приміщення і посилити охорону.

За твердженням спікера "Слуги народу" Євгенії Кравчук, Богданця відправили у лікарню з підозрою на струс мозку.

Бійка у стінах Ради: відео

Смертельна пожежа в Одесі: перший суд, страшні деталі, вже 13 загиблих

Увага: Повернення "Приватбанку" Коломойському: Гончарук ініціював гучний законопроєкт

Суд в Одесі обрав запобіжний захід директорці економічного коледжу Любові Кочерзі. Вона буде під цілодобовим домашнім арештом, а також носитиме електронний браслет до 8 лютого 2020 року. Суд також усунув директорку з посади.

Директорці коледжу закидають службову недбалість. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Сама вона працювала у коледжі з 1992 року, а директоркою стала у 2016 році.

Більше про те, як директорці коледжу обирали запобіжний захід і як вона коментувала трагедію – за посиланням.

Окрім того, правоохоронці під час розслідування з'ясували, що завідуюча відділенням коледжу мала шанс запобігти катастрофічному розвитку подій, але не зробила цього, бо запанікувала.

Жінка підійшла до свого кабінету, відкрила двері і побачила дим. Парував подовжувач під підвіконням, до якого були підключені комп'ютер і принтер. Вона могла запобігти трагедії, висмикнувши вилку з розетки, але замість цього просто замкнула двері на ключ і побігла шукати директора.

Пошуки директорки затягнулися, а вогонь за цей час надзвичайно швидко поширювався по коледжу.

Вже через 20 хвилин після задимлення, побаченого завідуючою в своєму кабінеті, полум'я охопило 700 квадратних метрів. Тоді на місце події приїхали пожежники та почали рятувати студентів і викладачів з вогняної пастки.

Невдовзі цій завідувачці теж мають оголосити про підозру.

Також 11 грудня кількість жертв трагедії зросла до 13 осіб: на згарищі знайшли тіло людини. Ще 3 зниклих безвісти шукають під завалами. Окрім того, 11 грудня родичі упізнали серед загиблих тіло викладачки Наталії Третьякової. Особи ще кількох жертв наразі встановлюють.

Все про жахливу трагедію та її причини – читайте у нас.

Обшуки в Микитася

Важливо: Вбивство за мову активіста Мирошниченка: суд змінив запобіжний захід одному з підозрюваних

Прокурори Генпрокуратури спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань провели обшук вдома в екснардепа та скандального київського забудовника Максима Микитася.

У ДБР зазначили, що слідчі дії відбуваються в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень.

У ГПУ додають, що зараз правоохоронці вирішують питання про накладення арешту на майно, зокрема виявлене під час обшуку.

У Бюро додають, за попередньою інформацією, у 2016 році нардеп підробив документи, зокрема, договору купівлі-продажу цінних паперів та корпоративних прав. Відомості про факт вчинення таких фінансових операцій та отримання у зв’язку із цим доходу він вніс до своєї декларації народного обранця 7 скликання.

Читайте також: Україна підготує зміни до мінських угод перед наступною "Нормандією"

Справу проти Микитася відкрили за такими статтями:

легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (передбачає позбавленням волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з конфіскацією майна).

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (передбачає штраф до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на термін до шести місяців, або обмеженням волі терміном до 2 років).

Нові правила постачання гарячої води

Це цікаво: Викрадену понад 20 років тому картину Клімта знайшли в стіні італійського музею: подробиці

Українці отримуватимуть якісні послуги з постачання гарячої води, а у випадку порушень зможуть оскаржити оплату. Нові правила щодо водопостачання прийняв 11 грудня Кабмін.



Гончарук про нові правила водопостачання

Що передбачають нові правила

Виконавець послуги забезпечує постачання води з відповідним рівнем безпеки, температури (50 – 75 градусів) та величини тиску. Якщо температура води опуститься нижче 50 градусів, таку воду вважатимуть холодною.

Визначили також порядок обліку води, обслуговування лічильників та передачі їх показників.

Внормували зняття контрольних показників з приладів обліку.

Українці зможуть скаржитися на неякісні послуги. Якщо на скаргу не відреагують протягом кількох днів, то претензії споживача за законом вважатимуться задоволеними.

Від системи, коли діяв один вид договору, переходять до системи різних видів договорів для кожного конкретного будинку. У Постанові затвердили типові договори надання послуги з постачання гарячої води:

з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води;

колективний договір про надання послуги з постачання гарячої води;

договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання гарячої води.

Грета Тунберг – людина року

Британське видання Time назвало людиною року-2019 юну екоактивістку Грету Тунберг. Дівчинка стала наймолодшою персоною, яка отримала це звання за 92-річну історію його існування.

Хто така Грета Тунберг та що відомо про її діяльність

Серед її конкурентів були, зокрема, Дональд Трамп, Марк Цукерберг, учасники протестів у Гонконзі, таємний інформатор розвідки США та інші.