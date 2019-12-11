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      Викрадену понад 20 років тому картину Клімта знайшли в стіні італійського музею: подробиці

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      Галерея Річчі Одді та знайдена картина Клімта / колаж 24 каналу

      Мовиться про полотно "Портрет жінки" вартістю в 60 мільйонів євро. Картину викрали в 1997 році з галереї Річчі Одді, що в італійському містечку П’яченца.

      Полотно входило до списку найбільш розшукуваних предметів мистецтва Італії. Про це інформує The Guardian.

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      Полотно відшукали випадково, на території галереї, з якої воно зникло наприкінці 90-тих. Так, один із робітників чистив стіни музею від плюща. Він побачив закриту залізними дверима порожнину у стіні.

      Всередині, загорнута у сміттєвий пакет, лежав "Портрет жінки".

      Співробітники вивчили печатки і штампи на звороті полотна і припустили, що знахідка є оригіналом. Однак остаточно її справжність визначать експерти.

      Цікаво, раніше спливало близько шести або семи підробок "Портрету жінки".

      За однією із версій, крадії полотна могли залишити його у стіні, а повернутися по нього планували наступного дня. Однак, через посилені заходи безпеки у галереї, так і не змогли втілити свої плани у життя.

      Водночас, цю версію спростовують у мерії італійського містечка. Так, очільник департаменту культури у П’яченці Джонатан Папамаренг каже, що галерею після крадіжки ретельно оглядали.

      Полотно у відмінному стані. Важко повірити, що воно впродовж 22 років було заховано в стіні, близько до землі й рослин,
      – зазначив він.

      Що відомо про картину? Густав Клімт написав картину "Портрет жінки" в 1916 або 1917 році. У 1925-му полотно купив аристократ з Пʼяченци Джузеппе Річчі Одді. Колекціонер заповідав своє зібрання предметів мистецтва місту, і після його смерті їх виставили у галереї, яка отримала його імʼя. "Портрет жінки" був найціннішим експонатом галереї Річчі Одді.

       


      "Портрет жінки" Гюстава Клімта відшукали у стіні італійського музею

      Хто такий Густав Клімт? Відомий австрійський2 художник і графік, символіст. Він є найвидатнішим представником віденської сецесії. Творив на межі 19 – 20 століть.

      Найвідоміші картини Клімта: "Поцілунок", серія картин "Юдиф", "Портрет Аделі Блох-Бауер" тощо.

      Клімт Поцілунок
      Найвідоміша картина Клімта "Поцілунок"

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Мистецтво Пограбування
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