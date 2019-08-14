Главные новости 14 августа: детей без прививок не пустят в школу и последствия непогоды

Детям, которые идут в сады и школы следует обязательно сделать прививку. Скандал с Рабиновичем и украинским в Раде. Непогода охватила западные и северные регионы: подтопления, разбитые авто, поваленные деревья. Пинчука вызывает на допрос ГПУ. Министерское задержания: на взятке в 500 тысяч поймали работников МинВОТа. Такими были главные новости среды, 14 августа.

Самые важные новости за сегодня в Украине и мире.

Нет прививки – нет образования

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Детей, у которых не будет обязательных прививок, не будут допускать к обучению в садах и школах. Такое заявление на совместной пресс-конференции сделали министр образования Лилия Гриневич и ее коллега – исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Закон говорит, что детям, которые не получили прививок по национальному календарю, посещать учебные заведения не разрешается. Это также было подтверждено Верховным Судом Украины: садики и школы имеют право не допускать непривитых детей к образовательным учреждениям,

– отметила Супрун.

Какие прививки нужно сделать ребенку перед походом в школу?

Перед школой ребенок должен пройти профилактический осмотр у педиатра или семейного врача, а также обновить Карту профилактических прививок (справка формы № 063/о), если ребенок получил новые прививки.

Это – вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита B, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.

Что делать родителям, которые отказываются от прививок?

"Если это мировоззренческая позиция родителей, и они категорически отказываются от прививки, то в этом случае они могут написать заявление на имя руководителя учебного заведения на индивидуальную или дистанционную форму обучения", – отметила министр образования Гриневич.

Календарь прививок

Рабинович и его язык

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Депутат из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович категорически отказался общаться в Раде на украинском. Скандал с одиозным политиком произошел во время заседания Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных нардепов.

На один из рабочих вопросов от председательствующего на заседании Дмитрия Разумкова Вадим Рабинович ответил на русском языке. На этом Ирина Геращенко отметила, что закон о функционировании украинского языка уже вступил в силу, поэтому попросила всех присутствующих общаться на заседании на государственном языке.

Рабинович не согласился с ней и заявил, что в указанном законе такого обязательства для народных депутатов нет. Хотя и добавил на украинском: "Я могу общаться на том языке..." Но фразу не завершил.

Дальше в спор вступил Дмитрий Разумков. Он подчеркнул, что общение на украинском предусмотрено в Регламенте Верховной Рады: "Это есть в Регламенте. Здесь Ирина Геращенко права". Эти слова Геращенко встретила аплодисментами.

Скандал с Рабиновичем во время Подготовительной группы Рады: видео

Непогода в Украине

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Накануне, 13 августа, в нескольких областях Украины можно было наблюдать значительное ухудшение погодных условий. В результате сильных порывов ветра повредило и кое-где даже сорвало кровлю с домов. К примеру, шквальный ветер повалил деревья и посрывал крыши на Черниговщине и Черкасщине.

Последствия урагана в Тальнивицком районе Черкасской области: видео

Бушевала непогода и на Западе. В частности, на Буковине ураган с градом побил дома, машины и людей. Град был размером с куриное яйцо.

Град на Буковине: видео

А во Львове дождь лил всю ночь и утро. Вода обильно залила улицы города. В области было не лучше. В сети распространяют фото из города Турка на Львовщине. Там сильно затопило улицы – они превратились в реки.

Подволочиск на Тернопольщине тоже подтопило. Машины плавают по улицам города.

Подволочиск "плавает" / фото Ульяны Корицкой, 24 канал

Пинчука вызывают на допрос

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Бизнесмена хотят допросить в качестве свидетеля по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов". У Пинчука есть 2 недели для того, чтобы явиться в ГПУ.

Его допрос назначен на 27 августа.



Повестка Пинчуку от ГПУ

Задержание помощника Грымчака и обыски у самого замминистра

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Жена заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака – Юлия Гримчак – поздно вечером 14 августа заявила об обыске в их доме.

Сейчас проходит задержание моего мужа Грымчака Юрия Николаевича Генеральной прокуратурой Украины,

– написала жена на Facebook.

Источники 24 канала, в свою очередь, сообщают, что задержание проводят детективы НАБУ и работники СБУ. В то же время, по информации наших журналистов, у помощника Грымчака в автомобиле обнаружили 500 тысяч долларов наличными. Его задержали в Киеве в районе Нивок.