Головні новини 14 серпня: дітей без щеплень не пустять до школи і наслідки негоди

Дітям, які йдуть до садків та шкіл слід обов’язко зробити щеплення. Скандал із Рабіновичем і українською в Раді. Негода охопила західні й північні регіони: підтоплення, побиті авто, повалені дерева. Пінчука викликає на допит ГПУ. Міністерське затримання: на хабарі в 500 тисяч доларів спіймали працівників МінТОТу. Такими були головні новини середи, 14 серпня.

Найважливіші новини за сьогодні в Україні та світі.

Нема щеплення – нема освіти

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Дітей, які не матимуть обов'язкових щеплень, не будуть допускати до навчання у садках та школах. Таку заяву на спільній прес-конференції зробили міністерка освіти Лілія Гриневич та її колега – виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Закон каже, що дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється. Це також було підтверджено Верховним Судом України: садочки та школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів,

– наголосила Супрун.

Які щеплення мають зробити дитині перед походом у школу?

Перед школою дитина повинна пройти профілактичний огляд у педіатра чи сімейного лікаря, а також оновити Карту профілактичних щеплень (довідка форми № 063/о), якщо дитина отримала нові щеплення.

Це – вакцини від 10 інфекційних хвороб: гепатиту B, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту і хіб-інфекції.

Що робити батькам, які відмовляються від щеплень?

"Якщо це світоглядна позиція батьків, і вони категорично відмовляються від щеплення, то в цьому випадку вони можуть написати заяву на ім’я керівника навчального закладу на індивідуальну чи дистанційну форму навчання", – зазначила міністерка освіти Гриневич.



Календар щеплень

Рабінович і його мова

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Депутат з "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович категорично відмовився спілкуватися в Раді українською. Скандал із одіозним політиком трапився під час засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних нардепів.

На одне із робочих питань від головуючого на засіданні Дмитра Разумкова Вадим Рабінович відповів російською мовою. На це Ірина Геращенко зауважила, що закон про функціонування української мови вже набув чинності, тому попросила усіх присутніх спілкуватися на засіданні державною мовою.

Рабінович не погодився з нею та заявив, що зазначеного законом такого зобов'язання для народних депутатів нема. Хоча й додав українською: "Я можу спілкуватися тією мовою..." Проте фразу не завершив.

Далі в суперечку вступив Дмитро Разумков. Він наголосив, що спілкування українською передбачене в Регламенті Верховної Ради: "Це є в Регламенті. Тут Ірина Геращенко має рацію". Ці слова Геращенко зустріла аплодисментами.

Скандал із Рабіновичем під час Підготовчої групи Ради: відео

Негода в Україні

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Напередодні, 13 серпня, у кількох областях України можна було спостерігати значне погіршення погодних умов. Внаслідок сильних поривів вітру тут пошкодило та подекуди навіть зірвало покрівлю з будинків. Приміром, шквальний вітер повалив дерева і позривав дахи на Чернігівщині та Черкащині.

Наслідки буревію у Тальнівицькому районі Черкаської області: відео

Вирувала негода й на Заході. Зокрема, на Буковині буревій з градом побив будинки, автівки і людей. Град був розміром з куряче яйце.

Град на Буковині: відео

А у Львові дощ періщив усю ніч і ранок. Вода рясно залила вулиці міста. В області було не краще. У мережі поширюють фото з міста Турка на Львівщині. Там сильно затопило вулиці – вони перетворилися у ріки.

Підволочиськ на Тернопільщині теж підтопило. Автівки плавають вулицями міста.



Підволочиськ "плаває"/ фото Уляни Корицької, 24 канал

Пінчука викликають на допит

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Бізнесмена хочуть допитати в якості свідка у справі про "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів". Пінчук має 2 тижні для того, щоб з'явитися у ГПУ.

Його допит призначений на 27 серпня.



Повістка Пінчуку від ГПУ

Затримання помічника Гримчака і обшуки в самого заступника міністра

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Дружина заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака – Юлія Гримчак – пізно ввечері 14 серпня заявила про обшук у їхньому будинку.