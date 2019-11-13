Главные новости 13 ноября: первый шаг к рынку земли, отмена призыва в армию

Несмотря на многочисленные протесты со стороны населения и оппозиции, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли. В "Слуге народа" заявили, что они готовят проект закона об отмене обязательного призыва в армию. Борис Герман, которого осудили за попытку организации убийства журналиста Аркадия Бабченко, вышел на свободу. Такими были главные новости 13 ноября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня

Открытие рынка земли: первый шаг

Утро 13 ноября под Верховной Радой началось с протеста. К стенам украинского парламента, в частности, пришли те, кто выступает против открытия рынка земли. Среди них можно было увидеть представителей "Свободы" и "главного радикала Украины" Олега Ляшко. Последний, в частности, принес гроб со свиньей. Ляшко объяснил, это символизирует то, что закон об обороте земли убьет сельское хозяйство, в частности животноводство.

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Как под Радой протестовали относительно открытия рынка земли: включение 24 канала

Весело было и в самом здании Верховной Рады. Так, в начале рассмотрения законопроекта об открытии рынка земли фракция "Слуга народа" окружила трибуну Верховной Рады. Как заявил представитель этой политсилы Никита Потураев, он с коллегами сделает все, чтобы украинцам вернули землю раз и навсегда.

Сегодня Украина окончательно похоронит коммунизм, мы наконец сведем счеты с маньяком Лениным и людоедом Сталиным, которые сделали все, чтобы лишить украинский народ главного богатства земли,

– отметил он.

Потураев назвал противников законопроекта об открытии рынка земли потомками Ежова и Берии – кровавых палачей украинского народа. Нардеп указывал пальцем на депутатов из ОПЗЖ, которые пытались блокировать трибуну.

Выступление Потураева в Верховной Раде: смотрите видео

В конце концов парламент в первом чтении все же поддержал и принял за основу проект закона о введении рынка земли. "За" проголосовали 240 народных депутатов, из которых 227 – из фракции "Слуга народа", а также 13 внефракционных. "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" голосовали против, "Голос" и "За будущее" воздержались, а депутаты из ОПЗЖ не голосовали вообще.

Согласно документу, купить государственную и коммунальную землю можно будет на прозрачных публичных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

Владимир Зеленский заявлял, что украинскую землю смогут покупать исключительно граждане Украины. Что касается иностранцев, то такое право они могут получить только после одобрения на референдуме. Между 1 и 2 чтением в действующий проект закона внесут правки:

1. Право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинцами.

2. Иностранцы и компании, которые имеют среди учредителей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на референдуме.

Относительно референдума представитель правительства в Раде Ирина Верещук объяснила, что его проведут после того, как законопроект будет принят в целом Верховной Радой.



В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

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В Украине хотят отменить обязательный призыв в армию: что известно

Недавно министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что намерен отменить обязательный призыв в армию. Как подчеркнул он, это является его персональной целью и в этом направлении Украина сейчас движется.

Это позиция государства в целом, что мы движемся к профессиональной армии по стандартам НАТО, подготовленной, оснащенной. И главное – чтобы каждый военнослужащий знал свое место, у него должна быть четкая военная карьера и защищены права. Так, чтобы во время отбора мы могли конкурировать за лучших людей,

– пояснил министр обороны.

Впоследствии в пропрезидентской фракции "Слуга народа" отметили, что они работают над проектом закона об отмене призыва. Правда, такую инциативу будут реализовывать пошагово.

"У нас есть общее видение отменить призыв вообще, когда возникнет такая возможность и финансовая, и, по способности, в отношении людей. Реализовать это можно будет так: сначала сократить призыв на 20% и заменить его на контрактную армию. Потом увидеть, что у нас все нормально, что мы контролируем процесс, тогда сократить еще на 20%. То есть, таким пошаговым путем дойти можно до 100%", – отметил глава "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия.

Также он добавил, что хорошая современная техника для украинских военных является частью военных возможностей Украины.

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Организатор "убийства" Бабченко вышел на свободу

Киевский апеляционный суд принял решение, по которому предприниматель Борис Герман, которого осудили за попытку организации убийства журналиста Аркадия Бабченко, вышел на свободу.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киевской области Марьяны Гаевской, суд удовлетворил апелляцию Бориса Германа и "освободил его от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья".

Заметим, что прокуратура была против такого решения, но пока полного текста решения суда нет, то нет и соображений у прокуроров, будут ли они подавать апелляцию. В любом случае, даже если апелляцию подадут – определение суда вступило в силу с момента провозглашения.

Что известно об убийстве Аркадия Баюченко

29 мая 2018 года якобы расстреляли российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве.

30 мая глава СБУ Грицак заявил: Бабченко – жив, а "убийство" инсценировала спецслужба – чтобы выявить заказчика.

чтобы выявить заказчика. Организатором попытки убийства Бабченко оказался предприниматель Борис Герман, который фигурировал и в других уголовных делах.

Германа задержали: сначала он настаивал, что не виновен, но впоследствии признал вину.

Заказчиком Герман назвал "человека Путина" Вячеслава Пивоварника, сейчас он скрывается в России и находится в розыске.

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Венеция ушла под воду

В итальянском городе Венеция зафиксировали самый высокий за последние полвека уровень воды, он достиг почти двух метров. Затопленными оказалось около 80-ти процентов территории островной части города. Из-за непогоды уже погибли два человека, у одного из них смерть наступила из-за удара током в затопленном доме.

В результате стихии пострадала как центральная площадь Сан-Марко – здесь, а именно, на набережную повиносило лодки, так и остальные древние места. Так, на улицах Венеции можно увидеть, как фешенебельная мебель гостиниц плавает в лужах метровой глубины, а вода льется из унитазов и даже розеток. Кроме того, в городе закрыли школы, а местные говорят о катастрофе. Последний раз город так потерпал от наводнения еще в 1966 году.

omg Venezia, please be strong ? pic.twitter.com/YzaEHuEs9R — ???? (@taestsweet) 12 November 2019

Правда, есть и такие, что видят в потопе позитив. К примеру, когда еще этот человек смог бы поплавать на главной площади города – Сан Марко? Радуются воде и домашние любимцы. Не портит настроения наводнение и туристам.

Acqua alta storica a Venezia: ragazzo nuota in piazza San Marco pic.twitter.com/5r9pA01xie — Local Team (@localteamtv) 12 November 2019

Смотрите сюжет 24 канала о потопе в Венеции

Больше фото и видео относительно ситуации в Венеции смотрите здесь.