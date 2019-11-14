Главные новости 14 ноября: Рада приняла бюджет, скандал со Скороход, победа сборной

Рада окончательно одобрила законопроект госбюджет на 2020 год. Народный депутат от "Слуги народа" Скороход заявила, что ее мужа задержали из-за ее политической позиции, но в ГПУ говорят другое. Российскому пропагандисту Корчевникову разрешили въезд в Украину. Футбольная сборная Украины вырвала победу у Эстонии. Такими были главные новости 14 ноября.

Важнейшие новости за сегодня в Украине и мире

Госбюджет 2020

Верховная Рада окончательно одобрила законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год. За это решение проголосовали 280 депутатов.

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Что заложено в бюджет на 2020 год: основные цифры

Расходы бюджета Украины на 2020 год составят 1 триллион 180,1 миллиарда гривен.

В то же время доход будет определен в сумме 1 триллион 93,7 миллиарда гривен.

Расходы на оборону и безопасность составят 245,8 миллиарда гривен.

На развитие дорожной инфраструктуры – 73,7 миллиарда гривен.

На образование выделят 145,1 миллиарда гривен.

Общие расходы на здравоохранение – 113,3 миллиарда гривен.

На субсидии предусмотрено 48 миллиардов гривен.

Кроме того, с 1 января в Украине вырастут зарплаты и пенсии.

Минимальная зарплата вырастет до 4723 гривty в месяц или 28,31 гривны за час.

Минимальная пенсия в 2020 году вырастет с 1638 до 1769 гривен.

Курс доллара в 2020 году будет на уровне 27 гривен за доллар.



Главные цифры бюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала

Скандал со Скороход

Народный депутат от "Слуги народа" Анна Скороход заявила, что ее гражданского мужа Алексея Алякина задержали "по поручению одного из замов Офиса Президента". Депутат утверждает, что основанием для этого стали "ее голосования в зале, отстаивание государственной собственности ГТС, а также красная кнопка против открытия рынка земли".

Узнайте больше об Анне Скороход

Скороход добавила, что основанием для задержания Алякина стал запрос России 2017 года. Депутат также обратилась к президенту с призывом дать поручение ГБР и правоохранителям "прекратить произвол" и "давление на нее и семью".

Смотрите видео выступления Скороход в парламенте:

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что их политсила не имеет к этому никакого отношения. Он также заверил, что Скороход "неоднократно обращалась к народным депутатам и предлагала денежную материальную помощь". По словам Арахамии, Скороход, скорее всего, исключат из фракции, поскольку она не выполняет никаких ее решений.

В ГПУ объяснили, что Алякин находится в международном розыске и был задержан в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Украинское гражданство Алякина было дважды отменено миграционной службой. При оформлении он предоставил ложные сведения и поддельные документы. Алякин оспаривал это решение через суд, однако проиграл.

Смотрите фото: в Раде заметили подозрительное поведение Скороход

Алякина доставили в изолятор временного содержания, а позже – выберут ему меру пресечения в виде временного содержании под стражей.

Российский пропагандист в Киеве

Пропагандист Кремля, ведущий телеканала "Россия-1" Борис Корчевников месяц назад посетил Киев. Дело в том, что в сентябре истек 5-летний запрет на его посещение Украины. В СБУ его не восстановили, говорят, – на это не было причин.

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Так, в октябре Корчевников в соцсетях написал, что посещал фестиваль православного кино "Покров", где ему вручили награду представители УПЦ МП. Кроме того, пропагандист гулял по Крещатику и писал о своих рефлексиях от посещения украинской столицы.



Борис Корчевников может свободно ездить в Украину / Фото foma.ru

Соцсети возмутила эта ситуация, но в СБУ говорят: за 5 последних лет в ведомство не поступало никаких данных, которые могли бы нанести ущерб национальной безопасности Украины. Ответ СБУ предоставила на запрос народного депутата Алексея Гончаренко.

Получил ответ от СБУ о том, как путинская гниль Боря Корчевников попал в Киев и свободно прогуливался по Киево-Печерской Лавре после того, как помогал террористам и называл Крым российским. Пожалуй, медали "За заслуги перед Отечеством" из рук Путина и грязной пропаганды каждый день по росТВ о Крыме и Донбассе для наших правоохранителей недостаточно,

– подписал политик фото документа.

Что известно о Корчевникове?

Он ведущий телеканала "Россия 1" и гендиректор телеканала, принадлежащего РПЦ "Спас".

В 2014 году Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания передал СБУ список из 35 российских работников СМИ, которым должны были запретить въезд на срок от 3 до 5 лет. В опубликованном списке был также Борис Корчевников.

В 2017 году пропагандист посещал аннексированный Крым.

Корчевников не раз высказывал лживую пропаганду о Майдане и Украине. Например, говорил о том, что Дмитрий Ярош пытается повторить судьбу Гитлера, а главным образом Майдана называл маску.

Победа сборной

Сборная Украины одержала победу в товарищеском матче против Эстонии. Однако сделала это аж в добавленное арбитром время. И помог отличиться рикошет.

Читайте и смотрите больше о ходе матча Украина – Эстония

Украина – Эстония 1:0

Гол: Безус, 90+2

Сборная Украины дальше в хорошем настроении будет готовиться к матчу против Сербии. Игра квалификации Евро 2020 состоится 17 ноября. Начало в 16:00.

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