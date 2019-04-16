Главные новости 16 апреля: соглашение о дебатах на "Олимпийском", Савченко и Рубан на свободе
Штабы кандидатов в президенты заключили договор о проведении дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля. Суд выпустил на свободу скандальных Савченко и Рубана. Огонь в Нотр-Дам де Пари ликвидировали: что с памятником сейчас. Такими были главные новости вторника, 16 апреля, в Украине и мире.
Соглашение о дебатах
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Днем 16 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев сообщил, что команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийским" относительно проведения дебатов.
Утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представителями избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля,
– отметил он.
В то же время, представитель команды Порошенко так и не сказал, на сколько времени стадион арендовали, но, по его словам, времени должно хватить. Регламент дебатов еще предстоит обсудить.
"Пока мы имеем разные философии видения этого события: одни планируют феерическое шоу, концерт, а другая команда ориентируется на содержательные дебаты по тем вопросам, которые касаются сферы конституционных полномочий президента. Поэтому, наверное, эти переговоры будут очень тяжелыми, но мы надеемся, что команда Зеленского все же продемонстрирует свое желание не уходить дебатов и провести настоящую дискуссию между кандидатами", – добавил представитель команды Порошенко.
В свою очередь, в штабе Зеленского подтвердили подписание трехстороннего соглашения со штабом Порошенко и НСК "Олимпийский" по проведению дебатов 19 апреля. При этом указали на "нелогичность некоторых действий оппонентов".
Да, подписано такое соглашение на 19 апреля. В принципе, наши оппоненты не возражали по поводу 19:00. Единственное, что там начинают происходить не совсем понятные для нас вещи. Было определено, где стоит сцена, начали ее монтировать. Наши коллеги поехали, вернулись и начали монтировать сцену с другой стороны. Зачем они это делают – непонятно,
– сказал Разумков.
Отдельно спикер штаба Разумков отметил, что в Зеленского ожидают ответа от Порошенко на предложение о квотах сторонников участников дебатов, которые смогут на них присутствовать: "Речь идет о том, чтобы, например, было 30% сторонников нашего кандидата, 30% сторонников их кандидата и 40% людей, которые могут не быть сторонниками одного или другого кандидата. Это было бы правильно, чтобы не создавать "теплой ванны" ни одному из кандидатов".
Новые рейтинги кандидатов
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Киевский международный институт социологии провел опрос общественного мнения по результатам второго тура президентских выборов.
За кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 72,2% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко – 25,4% респондентов. Еще 2,4% – испортили бы бюллетень.
В победу Владимира Зеленского верят 57,2% избирателей. 14,1% респондентов считают, что следующим президентом станет Петр Порошенко. Еще 28,7% – не определились или отказались отвечать на вопросы.
Кроме того, 54% респондентов "точно будут голосовать" 21 апреля, еще 18,8% "скорее будут голосовать". Скорее или точно не собираются голосовать – 15,5%. Затруднились или отказались отвечать – 11,7%.
Опрос провели с 9 по 14 апреля. Социологи опросили 2004 респондентов.
Проведенные ранее опросы социологической группы "Рейтинг"
Редакция 24 канала предостерегает, что любые данные на букмекерских сайтах и социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать эту информацию критично.
Освобождение Савченко и Рубана
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Народного депутата Надежду Савченко выпустили из-под ареста. Также вместе с ней на свободу вышел бывший руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан.
Такое решение Броварской городской суд принял в связи с истечением срока их ареста, который истек в 00:00 16 апреля 2019 года. Перед этим судьи не продлили как Савченко, так и Рубану меру пресечения.
Сама Савченко, комментируя свое освобождение, подчеркнула, что "будет бороться за Украину". Также она заявила, что докажет свою невиновность и выигрывает в этом суде. На следующем судебном заседании прокуроры будут требовать вернуть обоих подозреваемых под арест.
Обоих подозревают в подготовке теракта в центре Киева.
Что известно о деле Савченко-Рубана?
Надежду Савченко подозревают в сговоре с пророссийскими боевиками Донетчины и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвате государственной власти.
Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком по обмену пленными Владимиром Рубаном планировали убийства первых лиц государства, в частности, Порошенко, Турчинова и Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий в центре Киева.
Беспокойная ночь в Нотр-Дам де Пари: в каком состоянии собор после страшного пожара
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Утром 16 апреля пожарные наконец смогли ликвидировать масштабный огонь, который вспыхнул в культовом соборе Парижской Богоматери в сердце французской столицы. Возгорание произошло около 18:20 15 апреля, погасить его смогли только через 9 часов. Всю ночь парижане со слезами на глазах наблюдали за разрушением живой истории и молились за спасение храма.
Нотр-Дам де Пари после пожара
Огонь сильно повредил здание, но основные конструкции остались целыми. Пламя разрушило верхнюю часть 96-метрового шпиля храма, часы и большую часть кровли, также в храме переживают за витражи. Хотя большая их часть и уцелела, они все же поддались воздействию высокой температуры. Также в результате обвала крыши в одном месте пробита большая дыра в потолке. В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились.
Из горящего собора удалось спасти часть святынь – терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест Нотр-Дама, тунику святого Людовика и несколько картин. Однако, большие полотна вынести было невозможно, поэтому огонь уничтожил их. Музееведы пока проводят осмотр уцелевших предметов из Собора. Говорят, не пострадали, как минимум 30% ценностей.
Президент Франции Эмануэль Макрон пообещал восстановить в ближайшие годы поврежденный при пожаре средневековый Собор. Деньги на это будут собирать у всех желающих.
Собор Парижской Богоматери внутри
Сколько уже собрали на восстановление Собора? 600 миллионов евро. Среди меценатов: французский миллиардер Бернар Арно и его группа компаний LVMH, которая владеет брендом Louis Vuitton, он дает 200 миллионов евро. Еще 100 миллионов евро пожертвовала семья французских миллиардеров Пино, в частности – Франсуа-Анри Пино, владелец футбольного клуба "Ренн". 100 миллионов евро также выделяет французская транснациональная нефтегазовая корпорация Total. Также семья Бетанкур-Мейер и группа компаний L'Orеal пожертвовали 100 миллионов евро. Еще 100 миллионов поступило от людей со всего мира.
Какова причина пожара? Точно не поджог. По предварительным данным, могли загореться деревянные леса высотой около 100 метров, которые установили во время реставрации. Прокуратура Парижа уже начала расследование инцидента, предварительно квалифицировав его как "неумышленное уничтожение огнем".
Больше деталей о страшном пожаре и том, как реагирует мир на него – в материале.
Пожар в соборе Парижской Богоматери: смотрите видео