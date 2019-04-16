Главные новости 16 апреля: соглашение о дебатах на "Олимпийском", Савченко и Рубан на свободе

Штабы кандидатов в президенты заключили договор о проведении дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля. Суд выпустил на свободу скандальных Савченко и Рубана. Огонь в Нотр-Дам де Пари ликвидировали: что с памятником сейчас. Такими были главные новости вторника, 16 апреля, в Украине и мире.

Соглашение о дебатах

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Днем 16 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев сообщил, что команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийским" относительно проведения дебатов.

Утром было заключено трехстороннее соглашение, подписанное НСК "Олимпийский", представителями избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля,

– отметил он.

В то же время, представитель команды Порошенко так и не сказал, на сколько времени стадион арендовали, но, по его словам, времени должно хватить. Регламент дебатов еще предстоит обсудить.

"Пока мы имеем разные философии видения этого события: одни планируют феерическое шоу, концерт, а другая команда ориентируется на содержательные дебаты по тем вопросам, которые касаются сферы конституционных полномочий президента. Поэтому, наверное, эти переговоры будут очень тяжелыми, но мы надеемся, что команда Зеленского все же продемонстрирует свое желание не уходить дебатов и провести настоящую дискуссию между кандидатами", – добавил представитель команды Порошенко.

В свою очередь, в штабе Зеленского подтвердили подписание трехстороннего соглашения со штабом Порошенко и НСК "Олимпийский" по проведению дебатов 19 апреля. При этом указали на "нелогичность некоторых действий оппонентов".

Да, подписано такое соглашение на 19 апреля. В принципе, наши оппоненты не возражали по поводу 19:00. Единственное, что там начинают происходить не совсем понятные для нас вещи. Было определено, где стоит сцена, начали ее монтировать. Наши коллеги поехали, вернулись и начали монтировать сцену с другой стороны. Зачем они это делают – непонятно,

– сказал Разумков.

Отдельно спикер штаба Разумков отметил, что в Зеленского ожидают ответа от Порошенко на предложение о квотах сторонников участников дебатов, которые смогут на них присутствовать: "Речь идет о том, чтобы, например, было 30% сторонников нашего кандидата, 30% сторонников их кандидата и 40% людей, которые могут не быть сторонниками одного или другого кандидата. Это было бы правильно, чтобы не создавать "теплой ванны" ни одному из кандидатов".

Новые рейтинги кандидатов

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Киевский международный институт социологии провел опрос общественного мнения по результатам второго тура президентских выборов.

За кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 72,2% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко – 25,4% респондентов. Еще 2,4% – испортили бы бюллетень.

В победу Владимира Зеленского верят 57,2% избирателей. 14,1% респондентов считают, что следующим президентом станет Петр Порошенко. Еще 28,7% – не определились или отказались отвечать на вопросы.

Кроме того, 54% респондентов "точно будут голосовать" 21 апреля, еще 18,8% "скорее будут голосовать". Скорее или точно не собираются голосовать – 15,5%. Затруднились или отказались отвечать – 11,7%.

Опрос провели с 9 по 14 апреля. Социологи опросили 2004 респондентов.