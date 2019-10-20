Главные новости 20 октября: новый глава Киевской ОГА и ряд важных назначений правительства

Бно-Айриян подал в отставку с должности главы Киевской ОГА, на его место сразу нашли преемника. Правительство упростило назначение субсидий некоторым категориям населения. Новая глава НАЗК Наталья Новак: кто она. Правительство переподчинило Госстат министру Кабмина Дубилету. Последняя выставка Ивана Марчука. Такими были главные новости 20 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Новый глава Киевской ОГА

Глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян подал в отставку. На посту он пробыл чуть больше, чем 100 дней. В июле президент Зеленский назначил его губернатором Киевщины.

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Заявление на имя президента датировано 20 октября. Ее Бно-Айриян обнародовал на своей странице в фейсбук, добавив цитату из романа "Сад Гефсиманский" украинского писателя Ивана Багряного.

Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть,

– говорится в сообщении.

Причин своего решения Бно-Айриян так и не объяснил.

Впрочем, как говорится, святое место долго не пустует. Сразу же 20 октября Кабмин назначил нового главу Киевской ОГА. Кресло губернатора теперь будет занимать Алексей Чернышов – известный харьковский бизнесмен. По словам журналиста и экс-нардепа Сергея Лещенко, Чернышов якобы связан с депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александром Фельдманом, а также с олигархом Игорем Коломойским.

Экс-глава Киевской ОГА и новый губернатор

Что еще известно о новом главе Киевской ОГА – здесь.



К тому же Кабмин 20 октября назначил еще 4 новых губернаторов. О них – здесь.

Упростили назначение субсидий

Кабмин упростил назначение субсидий некоторым категориям украинцев. Решение приняли на воскресном заседании 20 октября.

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Каким категориям Кабмин упростил назначение субсидий:

Детским домам семейного типа;

Военнослужащим;

Гражданам старше 60 лет.

Какие изменения внесли в систему назначения субсидий?

предоставлено право комиссиям органов местного самоуправления назначать субсидию детским домам семейного типа (ДДСТ) на сверхнормативную площадь жилья;

к доходу ДДСТ не будет учитываться материальная помощь и стипендия детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также приобретенные ими транспортные средства;

в сельской местности во время назначения жилищной субсидии будут учитываться доходы одного из супругов пенсионного возраста, который зарегистрирован по другому адресу (это позволит им получить помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг);

субсидия будет назначаться военнослужащим без получения информации об уплате ими единого социального взноса. Также пересмотрен алгоритм расчета платежа со следующего периода.

Правила по субсидиям / инфографика 24 канала

Новая глава НАПК

На своем заседании Кабмин назначил временно исполняющей обязанности главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталию Новак.

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Она имеет три высших образования: историческое, юридическое и экономическое. В начале трудовой деятельности работала преподавателем в учебных заведениях Киева.

Трижды избиралась депутатом Киевского городского совета – 3, 4 и 5 созывов. В 5 созыве была заместителем председателя депутатской фракции "Удар" Виталия Кличко. С ноября 2012 года – народный депутат Верховной Рады 7 созыва, №11 в партийном списке партии "Удар". Больше о новой главе НАПК – здесь.

До этого главой НАПК был Александр Мангул.



Новая глава НАПК Наталия Новак

Какие функции у НАПК?

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – центральный орган исполнительной власти Украины со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.



НАПК имеет очень широкие полномочия, среди которых: разработка антикоррупционной стратегии, проверка е-деклараций, проверка на конфликт интересов, контроль за финансированием политических партий и сотрудничество с разоблачителями коррупции.

Дубилет возглавил Госстат

Дмитрий Дубилет: что стоит знать о новом министре Кабинета министров

Государственной службой статистики теперь будет руководить министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет. Такое решение тоже приняли на заседании правительства.

Таким образом органы власти перераспределили между министрами.

Сам Дубилет считает решение логичным и говорит: одной из его задач будет установление и подсчет KPI (Key Performance Indicators, ключевые показатели эффективности) для всех ключевых органов власти.

Он также сообщил, что МОН собирается провести перепись населения с бюджетом 3,4 миллиарда гривен.

Последняя выставка Марчука

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Гениальный украинский художник Иван Марчук решил прекратить делать выставки своих картин. И в киевском художественном пространстве ARTAREA он представил последнюю экспозицию.



Иван Марчук открыл последнюю выставку в Киеве

Особая выставка получила название "Секреты гениальности: 100 неизвестных произведений Ивана Марчука". Художник подобрал для поклонников его творчества картины и пластические работы, которые ему удалось создать с 1965 года. Выставка насчитывает более 100 экспонатов разных периодов творчества Ивана Марчука, которые он до сих пор не демонстрировал публике.

Последняя выставка Марчука в Киеве

Кто такой Иван Марчук?

Это один из самых известных отечественных художников, который в 83 года может похвастаться не только немалым количеством картин, но и отличиями. Иван Марчук является Народным художником Украины, лауреатом Национальной премии Украины имени Шевченко, почетным гражданином Киева и Тернополя, членом Золотой гильдии Римской академии современного искусства. Кроме этого, он вошел в список гениев современности по версии британской газеты The Daily Telegraph.

"Секреты гениальности" охватывают две экспозиционные залы и digital-галерею, в которых можно увидеть творчество художника на разных этапах его жизни. Действовать выставка будет до 15 декабря. Больше об экспозиции и фото с открытия – у нас, на Lifestyle24.