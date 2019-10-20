Головні новини 20 жовтня: новий голова Київської ОДА і низка важливих призначень уряду

Бно-Айріян подав у відставку з посади глави Київської ОДА, на його місце відразу знайшли наступника. Уряд спростив призначення субсидій деяким категоріям населення. Нова глава НАЗК Наталія Новак: хто вона. Уряд перепідпорядкував Держстат міністру Кабміну Дубілету. Остання виставка Івана Марчука. Такими були головні новини 20 жовтня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Новий очільник Київської ОДА

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Очільник Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку. На посаді він пробув трохи більше, аніж 100 днів. У липні президент Зеленський призначив його губернатором Київщини.

Заява на ім'я президента датована 20 жовтня. Її Бно-Айріян оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці, додавши цитату із роману "Сад Гетсиманський" українського письменника Івана Багряного.

Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі – морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти,

– мовиться у дописі.

Причин свого рішення Бно-Айріян так і не пояснив.

Втім, як кажуть, святе місце довго не пустує. Відразу ж 20 жовтня Кабмін призначив нового голову Київської ОДА. Крісло губернатора тепер займатиме Олексій Чернишов – відомий харківський бізнесмен. За словами журналіста і екснардепа Сергія Лещенка, Чернишов нібито пов'язаний з депутатом від Опозиційної платформи "За життя" Олександром Фельдманом, а також з олігархом Ігорем Коломойським.

Ексглава Київської ОДА і новий губернатор

Що ще відомо про нового главу Київської ОДА – тут.



До того ж Кабмін 20 жовтня призначив ще 4 нових губернаторів. Про них – тут.

Спростили призначення субсидій

Кабмін спростив призначення субсидій деяким категоріям українців. Рішення прийняли на недільному засіданні 20 жовтня.

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Яким категоріям Кабмін спростив призначення субсидій:

Дитячим будинкам сімейного типу;

Військовослужбовцям;

Громадянам старшим 60 років.

Які зміни внесли до системи призначення субсидій?

надано право комісіям органів місцевого самоврядування призначати житлову субсидію дитячим будинкам сімейного типу (ДБСТ) на понаднормову площу житла;

до доходу ДБСТ не буде враховуватися матеріальна допомога та стипендія дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбані ними транспортні засоби;

у сільській місцевості під час призначення житлової субсидії не будуть враховуватися доходи одного з подружжя пенсійного віку, який зареєстрований за іншою адресою (це дозволить їм отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг);

субсидія військовослужбовцям призначатиметься без отримання інформації про сплату ними єдиного соціального внеску. Також переглянуто алгоритм розрахунку платежу з наступного періоду.



Правила щодо субсидій/ інфографіка 24 каналу

Нова глава НАЗК

На своєму засіданні Кабмін призначив тимчасово виконуючою обов'язків голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Новак.

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Вона має три вищі освіти: історичну, юридичну та економічну. На початку трудової діяльності працювала викладачем у навчальних закладах Києва.

Тричі обиралася депутатом Київської міської ради – 3, 4,і 5 скликань. У 5 скликанні була заступницею голови депутатської фракції "Удар" Віталія Кличка. З листопада 2012 року – народна депутатка Верховної Ради 7 скликання, №11 у партійному списку партії "Удар". Більше про нову очільницю НАЗК – тут.

До цього главою НАЗК був Олександр Мангул.



Нова глава НАЗК Наталія Новак

Які функції має НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції – центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.



НАЗК має дуже широкі повноваження, серед яких: розробка антикорупційної стратегії, перевірка е-декларацій, перевірка на конфлікт інтересів, контроль за фінансуванням політичних партій і співпраця з викривачами корупції.

Дубілет очолив Держстат

Дмитро Дубілет: що варто знати про нового міністра Кабінету міністрів

Державною службою статистики тепер керуватиме міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет. Таке рішення теж ухвалили на засіданні уряду.

Таким чином органи влади перерозподілили між міністрами.

Сам Дубілет вважає рішення логічним та каже: одним із його завдань буде встановлення та підрахунок KPI (Key Performance Indicators, головні показники ефективності) для усіх ключових органів влади.

Він також повідомив, що Держстат збирається провести перепис населення із бюджетом 3,4 мільярда гривень.

Остання виставка Марчука

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Геніальний український художник Іван Марчук вирішив припинити робити виставки своїх картин. Відтак у київському мистецькому просторі ARTAREA він презентував останню експозицію.



Іван Марчук відкрив останню виставку у Києві

Особлива виставка отримала назву "Секрети геніальності: 100 невідомих творів Івана Марчука". Художник підібрав для прихильників його творчості картини і пластичні роботи, які йому вдалось створити з 1965 року. Виставка налічує понад 100 експонатів різних періодів творчості Івана Марчука, які він досі не демонстрував публіці.



Остання виставка Марчука у Києві

Хто такий Іван Марчук?Це один із найвідоміших вітчизняних художників, який у 83 роки може похизуватись не тільки чималою кількістю картин, але й відзнаками. Іван Марчук є Народним художником України, лауреатом Національної премії України імені Шевченка, почесним громадянином Києва і Тернополя, членом Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва. Окрім цього, він увійшов до списку геніїв сучасності за версією британської газети The Daily Telegraph.

"Секрети геніальності" охоплюють дві експозиційні зали та digital-галерею, в яких можна побачити творчість художника на різних етапах його життя. Діятиме виставка до 15 грудня. Більше про експозицію та фото з відкриття – у нас, на Lifestyle24.