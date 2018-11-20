Верховная Рада одобрила переименование Кировоградской области в Кропивницкую. Буксир "Параллель", который 19 ноября потерпел бедствие вблизи Одессы, перевозил многомиллионную контрабанду из РФ. В "Оппоблоке" – раскол и новый руководитель. Крымский мост сдвигается. Украинский фильм номинирован на "Оскар". Такими были главные новости вторника, 20 ноября, в Украине и мире.

Рада проголосовала за переименование Кировоградской области

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Во вторник, 20 ноября, депутаты проголосовали за переименование Кировоградской области на Кропивницкую. За соответствующий проект постановления проголосовали 239 нардепов.

Также парламент переименовал Кировоградский район на Кропивницкий.

Голосование за переименование Днепропетровской области на Сичеславскую депутаты же провалили. "За" высказались только 207 народных избранников. Заметим, что все присутствующие на голосовании депутаты от "Оппозиционного блока" оба раза высказались "против".

Теперь решение Верховной Рады о переименовании Кировоградской области должен рассмотреть Конституционный суд.

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Отметим, что соответствующие изменения названий областей проходят в рамках закона о декоммунизации. В частности, в 2016 году Рада переименовала областные центры Днепропетровск и Кировоград на Днепр и Кропивницкий соответственно.

Что такое закон о декоммунизации?

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины поддержала внесенный Кабинетом министров законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.



Одной из главных позиций закона является признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и таким, который проводил политику государственного террора.



Согласно закону, пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики "признается надругательством над памятью миллионов жертв коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается".



После того, как закон вступил в силу, в Украине начали переименовывать улицы и города с "советским корнями".

Контрабанда из России под Одессой

В Одесской области правоохранители конфисковали баржу буксира "Параллель", которая везла из России огромную партию контрабанды – 5 миллионов пачек сигарет.

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Ранее, 19 ноября, буксир "Параллель" попал в шторм. Экипаж отцепил баржу с контрабандой и подал сигнал SOS танкеру "Аркадия", который проходил мимо. Саму же баржу занесло за 25 километров от Одессы – в сторону Черноморско порта. На ней пограничники и обнаружили огромную контрабанду сигарет.

Буксир "Параллель" По информации местных СМИ, владельцем баржи является экс-депутат Одесского горсовета от "Партии регионов" Александр Кисель. Источники 24 канала сообщают, что баржу тянули из России через оккупированный Крым в город Очаков Николаевской области. Далее, скорее всего, сигареты должны были фурами переправить через границу с ЕС. К слову, марки контрабандных сигарет, которые конфисковали в Одесской области, те же, что сейчас задерживают пограничники Румынии, Венгрии и Польши. Читайте также: Рада отказалась снять неприкосновенность с нардепа Березкина Поскольку груз перевозили в водах исключительной экономической зоны Украины, его должны были задекларировать. Впрочем, владелец этого не сделал. Сейчас остается непонятным то, как пограничники не заметили судно с грузом, учитывая большое количество радаров для контроля за акваторией.

Раскол и новый глава в "Оппоблоке"

Фракция "Оппозиционный блок" исключила из своего состава двух народных депутатов Украины – Юрия Бойко и Сергея Левочкина.

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Об этом заявил сопредседатель депутатской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул на утреннем пленарном заседании Верховной Рады.

Хочу проинформировать, что полчаса назад завершилось заседание фракции "Оппозиционный блок". На нем из состава фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович,

– заявил Вилкул.

Отметим, Бойко был сопредседателем "Оппоблока", а Левочкин заместителем председателя фракции.

Сейчас в политической силе остался 41 депутат.

В то же время стало известно, что "Оппозиционный блок" возглавил нардеп Вадим Новинский. Заместителем Новинского будет Александр Вилкул.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал 24 каналу, что раскол в "Оппозиционном блоке" был ожидаемым после того, как Бойко и Левочкин объединились с Медведчуком. Это говорит о том, что единого кандидата в президенты на поле экс-регионалов не будет.

Политическая семья "Оппоблока", в которой давно были глубокие трещины, и уже несколько раз была на грани развода, раскололась. Это ожидаемый результат. Судя по тому, что процесс объединения группы Левочкина, Бойко и Фирташа с Медведчуком принял интенсивные масштабы, это стало последней каплей для группы Ахметова. Состоялась открытая публичная измена, что стало формальным поводом для развода,

– отметил Фесенко.

Крымский мост сдвигается

Космическая съемка показала, что Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с РФ, постепенно смещается. Об этом, в частности, свидетельствует и смещение арок на переправе. Соответствующую информацию и фотодоказательства обнародовали в МинТОТ.

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Незаконно построенный Российской Федерацией Керченский мост – смещается. Выводы сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных со стороны временно оккупированного Крымского полуострова и острова Тузла,

– говорится в сообщении.

В частности, в МинТОТ указывают на то, что на переправе есть несколько критических участков, на которых и происходят процессы смещения.

Изменения, по оценкам специалистов, свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор моста и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря. Более того, они могут нести угрозы жизни и здоровью людей. Сложные погодные условия, особенно в зимний период, в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста.