Верховна Рада схвалила перейменування Кіровоградської області у Кропивницьку. Буксир "Паралель", який 19 листопада зазнав лиха поблизу Одеси, перевозив багатомільйонну контрабанду з РФ. В "Опоблоці" – розкол та новий очільник. Кримський міст зсувається. Український фільм номінували на "Оскар". Такими були головні новини вівторка, 20 листопада, в Україні та світі.

Рада проголосувала за перейменування Кіровоградської області

Читайте також: "Євробляхери" перекрили дороги: повний перелік трас

У вівторок, 20 листопада, депутати проголосували за перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку. За відповідний проект постанови проголосували 239 нардепів.

Також парламент перейменував Кіровоградський район на Кропивницький.

Голосування за перейменування Дніпропетровської області на Січеславську депутати ж провалили. "За" висловилися лише 207 народних обранців. Зауважимо, що всі присутні на голосуванні депутати від "Опозиційного блоку" обидва рази висловилися "проти".

Тепер рішення Верховної Ради щодо перейменування Кіровоградської області має розглянути Конституційний суд.

Читайте також: Пушилін офіційно став "ватажком" фейкової "ДНР"

Зазначимо, що відповідні зміни назв областей відбуваються в рамках закону про декомунізацію. Зокрема, у 2016 році Рада перейменувала обласні центри Дніпропетровськ та Кіровоград на Дніпро та Кропивницький відповідно.

Що таке закон про декомунізацію?9 квітня 2015 року Верховна Рада України підтримала внесений Кабінетом міністрів законопроект про засудження комуністичного та нацистського тоталітарних режимів, а також заборонила їх пропаганду і символіку.



Однією з головних позицій закону є визнання комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні злочинним і таким, що проводив політику державного терору.



Відповідно до закону, пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів та їх символіки "визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється".



Після того, як закон набув чинності, в Україні почали перейменовувати вулиці і міста із "радянським корінням".

Контрабанда з Росії під Одесою

На Одещині правоохоронці конфіскували баржу буксиру "Паралель", яка везла з Росії величезну партію контрабанди – 5 мільйонів пачок сигарет.

Читайте також: "Швидкість автомобіля Зайцевої – не важлива": новий поворот у справі резонансної ДТП у Харкові

Раніше, 19 листопада, буксир "Паралель" потрапив у шторм. Екіпаж відчепив баржу з контрабандою і подав сигнал SOS танкеру "Аркадія", що проходив повз. Саму ж баржу занесло за 25 кілометрів від Одеси – у бік Чорноморсько порту. На ній прикордонники й виявили величезну контрабанду сигарет.

Буксир "Паралель" За інформацією місцевих ЗМІ, власником баржі є екс-депутат Одеської міськради від "Партії регіонів" Олександр Кисіль.

Джерела 24 каналу повідомляють, що баржу тягнули з Росії через окупований Крим до міста Очаків, що на Миколаївщині. Далі, найімовірніше, сигарети мали фурами переправити через кордон із ЄС.

До слова, марки контрабандних сигарет, які конфіскували на Одещині, ті самі, що нині затримують прикордонники Румунії, Угорщини та Польщі.

Читайте також: Рада відмовилась зняти недоторканність з нардепа Березкіна

Оскільки вантаж перевозили у водах виключної економічної зони України, його мали задекларувати. Втім, власник цього не зробив.

Наразі лишається не зрозумілим те, як прикордонники не помітили судно з вантажем, з огляду на велику кількість радарів для контролю за акваторією.

Розкол та новий очільник в "Опоблоці"

Фракція "Опозиційний блок" виключила зі свого складу двох народних депутатів України – Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна.

Читайте також: Розкол "Опоблоку": про причини, наслідки і умову Ахметова Путіну