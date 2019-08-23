Главные новости 23 августа: новые кандидаты в Кабмин, ДТП с участием тещи Притулы и День флага

Новый Кабмин будет сформирован в ближайшие дни после начала работы Верховной Рады ІХ созыва. Теща Сергея Притулы и Виталия Хомутынника Лилия Сопельник наехала в Киеве на мальчика с матерью. Зеленский подтвердил, что сейчас ведутся активные переговоры по обмену пленными между Украиной и Россией. Украинцы отметили День государственного флага. Такими были главные новости пятницы, 23 августа.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 23 августа.

Кто может получить должности в новом Кабмине

Новый состав Кабинета Министров будет сформирован уже в первые дни работы Верховной Рады ІХ созыва. Поэтому последние несколько дней эксперты и украинцы активно обсуждают кандидатов, которые могут возглавить основные министерства.

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Кто и какую должность может занять в новом Кабинете Министров:

Алексей Гончарук – премьер министр Украины;

Оксана Маркарова – министр финансов;

Ирина Венедиктова – министр юстиции;

Арсен Аваков – вице-премьер по силовым вопросам.

Имя нового премьер-министра Украины должны объявить на первом заседании нового парламента 29 августа. Однако лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков отмечает, что состав нового Кабмина объявят позже.

Украинцы не проснутся после 29 числа с новым Кабмином, но это произойдет в ближайшее время,

– сказал политик.

В то же время, по словам будущего народного депутата, кресло премьера достанется тому, кого поддержит коалиция.



Как формируется Кабинет Министров Украины / Инфографика 24 канала

Также 23 августа подготовительная группа новоизбранных нардепов проголосовала за состав временного президиума Верховной Рады ІХ созыва. Туда вошло 6 депутатов от 5 партий:

Дмитрий Разумков – председатель подготовительной депутатской группы партия "Слуга народа";

– председатель подготовительной депутатской группы партия "Слуга народа"; Руслан Стефанчук – от "Слуги народа";

– от "Слуги народа"; Юлий Иоффе – от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

– от "Оппозиционной платформы – За жизнь"; Андрей Кожемякин – от ВО "Батькивщина";

– от ВО "Батькивщина"; Михаил Забродский – от "Европейской Солидарности";

– от "Европейской Солидарности"; Ярослав Железняк – от "Голоса".

Размещение фракций в новой Раде / Инфографика 24 канала

Теща Притулы устроила резонансное ДТП

На Днепровской набережной в Киеве автомобиль на скорости наехал на мать с 9-летним сыном. В результате ДТП мальчик получил закрытую травму живота и грудной клетки, его доставили в "Охматдет". Его мать Анжелу также госпитализировали с сотрясением головного мозга, переломом костей таза.

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Авария произошла, когда 59-летняя водитель задним ходом наехала на пешеходов, потому что перепутала педали. Как оказалось, за рулем была Лилия Сопельник – мама жены шоумена Сергея Притулы Екатерины и жены экс-регионала Виталия Хомутынника Виктории. Следовательно, она является бабушкой дочери Притулы Соломии и сына Хомутынника Артема.

Момент жуткого ДТП: смотрите видео

Впоследствии Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Лилии Сопельник. Она пробудет под ночным домашним арестом в течение двух месяцев.

Суд избрал меру пресечения (Лилии Сопельник, – 24 канал) в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства с 23:00 до 6:00. Срок действия меры пресечения – до 22 октября 2019 года,

– сказали в прокуратуре Киева.

Вместе с тем, прокуратура просила для Сопельник домашний арест с ношением электронного браслета. Следовательно, суд лишь частично удовлетворил ходатайство прокурора.

Женщину подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло телесные повреждения. Женщине грозит до 8 лет заключения.



Лилия Сопельник переехала ребенка с матерью в Киеве

Новые детали освобождения пленных

Россия и Украина договорились об обмене пленными в формате "33 на 33", который может состояться уже на следующей неделе – 28-29 августа.

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Президент Зеленский рассказал, что переговоры с РФ по обмену пленными продолжаются, а их результаты будут уже скоро.

Мы ожидаем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в течение ближайших дней. Не хочу загадывать,

– отметил гарант.

Глава государства отметил, что лично занимается вопросом возвращения украинцев домой и "работает над этим уже два месяца".

"Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело", – подытожил Зеленский.



Украинские моряки, которые находятся в российском плену: инфографика 24 канала

Тем временем уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова ночью прилетела в Киев. Однако цель ее визита пока не известна.

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В то же время председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что пока обмен пленными не состоялся, прогнозировать что-то трудно. Когда речь идет о Путине, никогда нельзя быть уверенным до конца, ведь он не раз уже срывал договоренности.

По словам эксперта, процесс переговоров, судя по всему, начался с момента прихода Зеленского к власти. Он закрыт и идет по нескольким каналам.

Зеленский продемонстрировал активизацию переговоров, особенно по освобождению моряков, выполнению ряда позиций, чего не было в течение последних трех лет. В частности, разведение вооружения в Станице Луганской. И Москва должна предпринять какие-то жесты в ответ. Запад – Макрон, Меркель, Трамп Путину об этом постоянно напоминали,

– сказал Фесенко.

Политолог подчеркнул, что обмен пленными надо рассматривать в контексте обсуждения Западом темы возвращения России в G8. Кроме того, если Россия будет способствовать установлению мира на Донбассе, Запад может ослабить антироссийские санкции.

Что известно об обмене пленными?Конкретной информации не предоставляют ни украинская, ни российская стороны. Правда, и лидеры обоих государств, и представители МИД подчеркивают: переговоры об обмене активно ведутся и вскоре будет виден их результат.



Защитники украинских пленников Кремля сообщили, что под конец августа многих заключенных украинцев этапировали из отдаленных российских колоний в московские СИЗО. Это может свидетельствовать о позитивных сдвигах в их освобождении. Значит, вскоре выйти на свободу могут такие украинцы: Балух, Гриб, Карпюк, Клих и Кольченко.Кроме того, вероятнее всего, среди 33 освобожденных Россией украинских пленников могут оказаться 24 украинских моряка. Однако, Россия пока не собирается отдавать Украине режиссера Олега Сенцова.



В то же время, в списке не будет украинского журналиста с двойным гражданством Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в государственной измене. Вышинского могут освободить по другой – "особой" – схеме. Москва якобы не настаивает на обязательном обмене Вышинского – для России лишь является принципиальным факт его освобождения.

День флага

Утром в Киеве президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия желто-голубого флага в День Государственного флага Украины. Вместе с главой государства флаг поднимали украинские воины и дочь погибшего в российско-украинской войне героя.

Поднятие флага Украины в Киеве / фото сайт президента

После церемонии Зеленский торжественно присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

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Заметим, едва ли не первой национальный праздник отметила оккупированная Ялта. Там в ночь на 23 августа неизвестные проукраинские патриоты раскрасили знак гостиницы "Ялта" в желто-голубые тона.

Тільки на окупованих теріторіях розуміють справжне значення ПРАПОРА твоєї країни...

Бажаю усім цінувати і розуміти!

Криму-підняти найскоріше,щоб більше ніколи не втратити!

Україні-стати єдиною під Прапором!

С Днем нашого Прапора,Країна! pic.twitter.com/yR6FDuSEDR — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23 серпня 2019 р.

Присоединились к празднованиям и другие города Украины, где взвился государственный флаг. На торжественные мероприятия пригласили военных, нацгвардейцев и детей.

День флага в Украине: видео