Головні новини 23 серпня: нові кандидати у Кабмін, ДТП за участю тещі Притули та День прапора

Новий Кабмін буде сформований у найближчі дні після початку роботи Верховної Ради ІХ скликання. Теща Сергія Притули та Віталія Хомутинніка Лілія Сопельник наїхала у Києві на хлопчика з матір'ю. Зеленський підтвердив, що зараз ведуться активні переговори щодо обміну полоненими між Україною та Росією. Українці відзначили День державного прапора. Такими були головні новини п'ятниці, 23 серпня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 23 серпня.

Хто може отримати посади у новому Кабміні

Новий склад Кабінету міністрів буде сформований вже у перші дні роботи Верховної Ради ІХ скликання. Тому, останні кілька днів експерти та українці активно обговорють кандидатів, які можуть очолити основні міністерства.

Цікаво: Хто замінить Гройсмана на посаді прем'єра: думка експерта

Хто і яку посаду може обійняти у новому Кабінеті міністрів:

Олексій Гончарук – прем'єр міністр України;

Оксана Маркарова – міністр фінансів;

Ірина Венедіктова – міністр юстиції;

Арсен Аваков – віце-прем'єр із силових питань.

Ім'я нового прем'єр-міністра України мають оголосити на першому засіданні нового парламенту 29 серпня. Проте, лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков наголошує, що склад нового Кабміну оголосять пізніше.

Українці не прокинуться після 29 числа з новим Кабміном, але це станеться найближчим часом,

– сказав політик.

Водночас, за його словами майбутнього народного депутата, крісло прем’єра дістанеться тому, кого підтримає коаліція.



Як формується Кабінет Міністрів України / Інфографіка 24 каналу

Також 23 серпня підготовча група новообраних нардепів проголосувала за склад тимчасової президії Верховної Ради ІХ скликання. Туди увійшло 6 депутатів від 5 партій:

Дмитро Разумков – голова підготовчої депутатської групи – партія "Слуга народу";

– голова підготовчої депутатської групи – партія "Слуга народу"; Руслан Стефанчук – від "Слуги народу";

– від "Слуги народу"; Юлій Іоффе – від "Опозиційної платформи – За життя";

– від "Опозиційної платформи – За життя"; Андрій Кожем’якін – від ВО "Батьківщина";

– від ВО "Батьківщина"; Михайло Забродський – від "Європейської Солідарності";

– від "Європейської Солідарності"; Ярослав Железняк – від "Голосу".



Розміщення фракцій у новій Раді / Інфографіка 24 канал

Теща Притули влаштувала резонансну ДТП

На дніпровській набережній у Києві автомобіль на швидкості наїхав на матір з 9-річним сином. Внаслідок ДТП хлопчик отримав закриту травму живота і грудної клітини, його доставили в "Охматдит". Його мати Анжелу також госпіталізували зі струсом головного мозку, переломом кісток тазу.

Вам буде цікаво: Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка

Аварія трапилась, коли 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів, бо переплутала педалі. Як виявилося, за кермом була Лілія Сопельник – мама дружини шоумена Сергія Притули Катерини та дружини екс-регіонала Віталія Хомутинніка Вікторії. Відтак, вона є бабусею доньки Притули Соломії та сина Хомутинніка Артема.

Момент моторошної ДТП: дивіться відео

Згодом, Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Лілії Сопельник. Вона пробуде під нічним домашнім арештом протягом двох місяців.

Суд обрав запобіжний захід (Лілії Сопельник, – 24 канал) у вигляді домашнього арешту з забороною покидати місце проживання з 23:00 до 6:00. Термін дії запобіжного заходу – до 22 жовтня 2019 року,

– сказали у прокуратурі Києва. Водночас, прокуратура просила для Сопельник домашній арешт з носінням електронного браслету. Відтак, суд лише частково задовольнив клопотання прокурора. Жінку підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Жінці загрожує до 8 років ув'язнення.

Лілія Сопельник переїхала дитину з матір'ю у Києві

Нові деталі звільнення полонених

Росія та Україна домовилися про обмін полоненими у форматі "33 на 33", який може відбутися вже наступного тижня – 28-29 серпня.

Важливо: Путін і Макрон обговорювали обмін полоненими між Україною і РФ, – Кремль

Президент Зеленський розповів, що переговори з РФ щодо обміну полоненими тривають, а їх результати будуть вже незабаром.

Ми очікуємо результатів крок за кроком. Перші результати мають бути вже протягом найближчих днів. Не хочу загадувати,

– зазначив гарант.

Глава держави відзначив, що особисто займається питанням повернення українців додому і "працює над цим уже два місяці".

"Я обіцяв українському народові, що ми повернемо полонених, моряків, що ми закінчимо війну. Я цим займаюся особисто. Я не знаю, хто там що говорить і хто чим займається. Дайте мені зробити мою справу", – підсумував Зеленський.



Українські моряки, які перебувають у російському полоні: інфографіка 24 каналу

Тим часом, до Києва прилетіла уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова вночі прилетіла до Києва. Проте мета її візиту наразі не відома.

До теми: В питанні обміну полоненими треба остерігатися пасток Путіна, – експерт

Водночас, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зауважив, що поки обмін полоненими не відбувся, прогнозувати щось важко. Коли йдеться про Путіна, ніколи не можна бути впевненим до кінця, адже він не раз уже зривав домовленості.

За словами експерта, процес переговорів, судячи з усього, почався з моменту приходу Зеленського до влади. Він закритий і йде по кількох каналах.

Зеленський продемонстрував активізацію переговорів особливо зі звільнення моряків, виконання ряду позицій, чого не було протягом останніх трьох років. Зокрема, розведення озброєння в Станиці Луганській. І Москва також повинна здійснити якісь жести у відповідь. Захід – Макрон, Меркель, Трамп Путіну про це постійно нагадували,

– сказав Фесенко.

Політолог наголосив, що обмін полоненими треба розглядати в контексті обговорення Заходом теми повернення Росії в G8. Окрім того, якщо Росія сприятиме встановленню миру на Донбасі, захід може послабити антиросійькі санкції.

Що відомо про обмін полоненими?Конкретної інформації не надають ані українська, ані російська сторони. Щоправда, і лідери обидвох держав, і представники МЗС наголошують: переговори про обмін активно ведуться та невдовзі буде видно їх результат.



Захисники українських бранців Кремля повідомили, що під кінець серпня багатьох ув’язнених українців етапували з віддалених російських колоній до московських СІЗО. Це може свідчити про позитивні зрушення в їх звільненні. Відтак, невдовзі вийти на волю можуть такі українці: Балух, Гриб, Карпюк, Клих і Кольченко.Окрім того, найімовірніше, серед 33 звільнених Росією українських бранців можуть опинитися 24 українські моряки. Проте, Росія поки не збирається віддавати Україні режисера Олега Сенцова.



Водночас, у списку не буде українського журналіста із подвійним громадянством Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді. Вишинського можуть звільнити за іншою – "особливою" – схемою. Москва начебто не наполягає на обов'язковому обміні Вишинського – для Росії лиш є принциповим факт його звільнення.

День прапора

Вранці у Києві президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття жовто-блакитного прапора до Дня Державного прапора України. Разом з главою держави стяг підіймали українські воїни та донька загиблого у російсько-українській війні героя.

Підняття прапора України у Києві / фото сайт президента

Після церемонії Зеленський урочисто присвоїв почесні найменування низці підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Це неймовірно: 28-метровий прапор України з розмахом розгорнули в Одесі: яскраві фото

Зауважимо, чи не першою національне свято відзначила окупована Ялта. Там у ніч проти 23 серпня невідомі проукраїнські патріоти розфарбували знак готелю "Ялта" у жовто-блакитні тони.

Тільки на окупованих теріторіях розуміють справжне значення ПРАПОРА твоєї країни...

Бажаю усім цінувати і розуміти!

Криму-підняти найскоріше,щоб більше ніколи не втратити!

Україні-стати єдиною під Прапором!

С Днем нашого Прапора,Країна! pic.twitter.com/yR6FDuSEDR — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 23 серпня 2019 р.

Долучилися до святкувань й інші міста України, де замайорів державний стяг. На урочисті заходи запросили військових, нацгвардійців та дітей.

День прапора в Україні: відео