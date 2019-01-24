Главные новости 24 января: приговор Януковичу, исчезновение Эмилиано Сала, протесты в Венесуеле
Суд признал президента-беглеца Януковича виновным и приговорил его к 13 годам тюрьмы. После поездки в школьном автобусе на Киевщине многие дети оказались в больнице. Полиция прекратила поиски футболиста Эмилиано Сала, чей самолет исчез над Ла-Маншем. В Венесуэле проходят масштабные протесты с требованием отстранить от власти действующего президента. Такими были главные новости четверга, 24 января.
Приговор Януковичу
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Бывшего президента Украины Виктора Януковича признали виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.
Приговор экс-президенту огласил Оболонский районный суд Киева.
Янукович получил смягчение наказания за совершение преступления под влиянием представителей российской власти.
В чем заключается государственная измена Виктора Януковича? После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.
Так, во время заседания судья Владислав Девятко отметил, что 1 марта 2014 года Янукович на территории России умышленно для содействия нарушению суверенитета Украины, а также для легитимации российской агрессии, составил и направил обращение к Путину с просьбой ввести Вооруженные силы России.
В тексте приговора также указано, что Януковича объявляли в розыск. Суд на первом же заседании дал экс-президенту возможность защищаться через видеосвязь, однако Янукович этим не воспользовался.
В свою очередь, адвокаты беглого президента заявили, что будут обжаловать приговор.
Мы будем обращаться с апелляционной жалобой и надеемся, что сможем установить истину в этом деле, в том числе в международных инстанциях. В ЕСПЧ мы также будем оспаривать по многим пунктам,
– сказал на заседании суда адвокат экс-президента Александр Горошинский.
Смотрите видео о биографии Виктора Януковича:
Отравление в школьном автобусе
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В Барышевском районе Киевской области 12 школьников попали в больницу с симптомами отравления, 2 из них оказались в реанимации. Произошло это после поездки на школьном автобусе, который вез детей в школу села Морозовка.
Школьники по пути чувствовали запах горелой пластмассы, а впоследствии детей с симптомами отравления доставили в районную больницу города Барышевка,
– рассказали в областной полиции.
Правоохранители уже нашли этот школьный автобус и работают над тем, чтобы изъять его для проведения автотехнической экспертизы.
Полиция открыла дело и расследует инцидент как выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или другое нарушение их эксплуатации.
Поиски Эмилиано Сала прекратили
Спасатели официально прекратили операцию по поискам пропавшего самолета, на борту которого находился нападающий футбольного клуба "Кардифф" Эмилиано Сала.
Полиции Гернси не удалось найти никаких следов самолета, пилота или пассажира.
Несмотря на усиленный поиск в зоне, примерная площадь которой составляет 1,7 тыс. миль, мониторинг мобильной связи и изображений со спутника, нам не удалось найти никаких следов самолета, пилота или пассажира. Проанализировав все имеющиеся данные, мы приняли непростое решение прекратить активную фазу операции по поиску Эмилиано Сала и пилота. Шансы на их выживание крайне низкие,
– говорится в заявлении полиции.
Отметим, что поиски пропавшего самолета, на борту которого находился футболист, длились 3 суток, однако никаких следов Эмилиано Сала и пилота так и не найдено.
Как обледенение крыльев влияет на самолет
По предварительной информации, самолет, на борту которого находился футболист, мог разбиться из-за обледенения крыльев. Также 35-летний самолет имел проблемы еще при перелете в Нанта из Уэльса.
Протесты в Венесуэле
В Венесуэле продолжается многотысячный митинг. Протестующие пытаются свергнуть диктатора Николаса Мадуро, правившего страной последние 5 лет. Новым президентом себя объявил лидер оппозиции Хуан Гуайдо.
Митинг в Венесуэле:
В его поддержку на улицы венесуэльской столицы Каракаса вышли тысячи жителей. Кроме этого, лидера оппозиции поддержали демократические страны, США и Евросоюз.
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О протестах в Венесуэле высказался и глава украинского МИД Павел Климкин.
У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Мы должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее,
– отметил он.
Жители Венесуэлы, которые вышли на протест, не согласны с узурпацией власти в руках Мадуро. Они подозревают, что выборы, в которых 10 января диктатор якобы победил, нелегитимны.
Полицейские и армия пытаются унять протестующих. Уже 16 человек погибли, демонстрантов арестовывают и бьют.
Если фактически весь цивилизованный мир поддерживает стремление венесуэльцев к демократическим переменам, то Россия, как всегда, остается в стороне. Власти РФ неоднократно выражали свою поддержку диктатору южноамериканской страны.
Смотрите видео о протестах в Венесуэле:
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