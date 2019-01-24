Главные новости 24 января: приговор Януковичу, исчезновение Эмилиано Сала, протесты в Венесуеле

Суд признал президента-беглеца Януковича виновным и приговорил его к 13 годам тюрьмы. После поездки в школьном автобусе на Киевщине многие дети оказались в больнице. Полиция прекратила поиски футболиста Эмилиано Сала, чей самолет исчез над Ла-Маншем. В Венесуэле проходят масштабные протесты с требованием отстранить от власти действующего президента. Такими были главные новости четверга, 24 января.

Приговор Януковичу

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Бывшего президента Украины Виктора Януковича признали виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

Приговор экс-президенту огласил Оболонский районный суд Киева.

Янукович получил смягчение наказания за совершение преступления под влиянием представителей российской власти.

В чем заключается государственная измена Виктора Януковича? После бегства в Россию во время Майдана в 2014 году Янукович попросил президента РФ Владимира Путина применить свои войска для "восстановления законности" в Украине. Следовательно, его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Так, во время заседания судья Владислав Девятко отметил, что 1 марта 2014 года Янукович на территории России умышленно для содействия нарушению суверенитета Украины, а также для легитимации российской агрессии, составил и направил обращение к Путину с просьбой ввести Вооруженные силы России.

В тексте приговора также указано, что Януковича объявляли в розыск. Суд на первом же заседании дал экс-президенту возможность защищаться через видеосвязь, однако Янукович этим не воспользовался.

В свою очередь, адвокаты беглого президента заявили, что будут обжаловать приговор.

Мы будем обращаться с апелляционной жалобой и надеемся, что сможем установить истину в этом деле, в том числе в международных инстанциях. В ЕСПЧ мы также будем оспаривать по многим пунктам,

– сказал на заседании суда адвокат экс-президента Александр Горошинский.

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