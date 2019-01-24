Головні новини 24 січня: вирок Януковичу, зникнення футболіста Сали і протести у Венесуелі
Суд визнав президента-утікача Януковича винним та засудив його до 13 років в'язниці. Після поїздки у шкільному автобусі на Київщині низка дітей опинилась у лікарні. Поліція припинила пошуки футболіста Еміліана Сали, чий літак зник над Ла-Маншем. У Венесуелі тривають масштабні протести з вимогою усунути від влади чинного президента. Такими були головні новини четверга, 24 січня, в Україні та світі.
Вирок Януковичу
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Колишнього президента України Віктора Януковича визнали винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.
Вирок екс-президенту оголосив Оболонський районний суд Києва.
Янукович отримав пом'якшення покарання через вчинення злочину під впливом представників російської влади.
У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.
Так, під час засідання суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що 1 березня 2014 року Янукович на території Росії навмисне і для сприяння порушенню суверенітету України, а також для легітимації російської агресії, склав і скерував звернення до Путіна з проханням ввести Збройні сили Росії.
У тексті вироку також вказано, що Януковича оголошували в розшук. Суд на першому ж засіданні дав екс-президентові можливість захищатися через відеозв'язок, проте Янукович цим не скористався.
Своєю чергою, адвокати президента-утікача заявили, що оскаржуватимуть вирок.
Ми звертатимемось із апеляційною скаргою і сподіваємося, що зможемо встановити істину в цій справі, в тому числі в міжнародних інстанціях. В ЄСПЛ ми також будемо оскаржувати по багатьох пунктах,
– сказав на засіданні суду адвокат екс-президента Олександр Горошинський.
Дивіться відео про біографію Віктора Януковича:
Отруєння у шкільному автобусі
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У Баришівському районі Київщини 12 школярів потрапили до лікарні із симптомами отруєння, 2 з них опинились у реанімації. Сталося це після поїздки на шкільному автобусі, який віз дітей у школу села Морозівка.
Школярі по шляху чули запах горілої пластмаси, а згодом дітей з симптомами отруєння доставили в районну лікарню міста Баришівка,
– розповіли в обласній поліції.
Пошуки Сали припинили
Рятувальники офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував нападник футбольного клубу "Кардіфф" Еміліано Сала.
Поліції Гернсі не вдалося знайти ніяких слідів літака, пілота або пасажира.
Незважаючи на посилений пошук в зоні, приблизна площа якої становить 1,7 тис. миль, моніторинг мобільного зв'язку та зображень із супутника, нам не вдалося знайти ніяких слідів літака, пілота або пасажира. Проаналізувавши всі наявні дані, ми прийняли непросте рішення припинити активну фазу операції з пошуку Еміліано Сали та пілота. Шанси на їх виживання вкрай низькі,
– йдеться у заяві поліції.
Зазначимо, що пошуки зниклого літака, на борту якого перебував футболіст, тривали 3 доби, проте жодних слідів Еміліано Сали та пілота так і не знайдено.
Як обледеніння крил впливає на літак
За попередньою інформацією, літак, на борту якого перебував футболіст, міг розбитися через обледеніння крил. Також 35-літній літак мав проблеми ще при перельоті до Нанта з Уельсу.
Протести у Венесуелі
У Венесуелі триває багатотисячний мітинг. Протестувальники намагаються скинути диктатора Ніколаса Мадуро, який правив країною останні 5 років. Новим президентом себе оголосив лідер опозиції Хуан Гуайдо.
Мітинг у Венесуелі:
На його підтримку на вулиці венесуельської столиці Каракаса, вийшли тисячі жителів. Окрім того, лідера опозиції підтримали демократичні країни, США та Євросоюз.
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Про протести у Венесуелі висловився і глава українського МЗС Павло Клімкін.
У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюсь уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості та тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє,
– зазначив він.
Жителі Венесуели, які вийшли на протест, не згодні з узурпацією влади в руках Мадуро. Вони підозрюють, що вибори, в яких 10 січня диктатор нібито переміг, є нелегітимні.
Поліцейські та армія намагаються вгамувати протестувальників. Вже 16 людей загинули, демонстрантів заарештовують та б'ють.
Якщо фактично весь цивілізований світ підтримує прагнення венесуельців до демократичних змін, то Росія, як завжди, залишається осторонь. Влада РФ неодноразово висловлювала свою підтримку диктатору південноамериканської країни.
Дивіться відео про протести у Венесуелі:
Як вберегтися від кору?
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