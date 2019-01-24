Головні новини 24 січня: вирок Януковичу, зникнення футболіста Сали і протести у Венесуелі

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Колишнього президента України Віктора Януковича визнали винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

Вирок екс-президенту оголосив Оболонський районний суд Києва.

Янукович отримав пом'якшення покарання через вчинення злочину під впливом представників російської влади.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відтак, його визнали винним у вчиненні злочинів, передбачених статями Кримінального кодексу про державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Так, під час засідання суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що 1 березня 2014 року Янукович на території Росії навмисне і для сприяння порушенню суверенітету України, а також для легітимації російської агресії, склав і скерував звернення до Путіна з проханням ввести Збройні сили Росії.

У тексті вироку також вказано, що Януковича оголошували в розшук. Суд на першому ж засіданні дав екс-президентові можливість захищатися через відеозв'язок, проте Янукович цим не скористався.

Своєю чергою, адвокати президента-утікача заявили, що оскаржуватимуть вирок.

Ми звертатимемось із апеляційною скаргою і сподіваємося, що зможемо встановити істину в цій справі, в тому числі в міжнародних інстанціях. В ЄСПЛ ми також будемо оскаржувати по багатьох пунктах,

– сказав на засіданні суду адвокат екс-президента Олександр Горошинський.

Дивіться відео про біографію Віктора Януковича:

Отруєння у шкільному автобусі

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У Баришівському районі Київщини 12 школярів потрапили до лікарні із симптомами отруєння, 2 з них опинились у реанімації. Сталося це після поїздки на шкільному автобусі, який віз дітей у школу села Морозівка.

Школярі по шляху чули запах горілої пластмаси, а згодом дітей з симптомами отруєння доставили в районну лікарню міста Баришівка,

– розповіли в обласній поліції.

Правоохоронці вже знайшли цей шкільний автобус та працюють над тим, щоб вилучити його для проведення автотехнічної експертизи.

Поліція відкрила справу і розслідує інцидент як випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації.

Пошуки Сали припинили