Главные новости 24 января: коронавирус мог добраться до Украины, Дугарь изменили меру пресечения

В Украине трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус. Подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яне Дугарь изменили меру пресечения. В мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Такими были главные новости 24 января.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Первые жертвы коронавируса в Украине

Новый коронавирус (2019-nCoV), первый случай которого зафиксировали в прошлом году в Китае, продолжает распространяться по миру. Достался он уже и до Украины. В частности, здесь зафиксировали три случая подозрения на это вирус.

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Если мы говорим о том, что на сегодня в Украине – мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус, из них два были не подтверждены. Сейчас один еще случай, где продолжается эпидемическое расследование с привлечением специалистов-эпидемиологов. Каждый сегодня случай будет как расследован, так и донесен населению,

– рассказала руководительница МОЗ Зоряна Скалецкая.

К слову, накануне исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин рассказал, что пассажиров, прибывающих в аэропорт "Борисполь", будут встречать и проверять санитарные подразделения.

Между тем в Китае пока подтвержден 901 случай заболевания и уже вследствие вируса погибли 26 человек. В то же время, врачи впервые смогли вылечить пациента от смертельного нового вида коронавируса. Кроме того, здесь закрыли 13 городов, среди которых: Ухань, Хуанган, Эчжоу, а также провинции Чиби, Чжэцзян, Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзян, Сяньнине и другие.

Смотрите видео из госпиталя в Ухане:

Что касается других стран, то болезнь была зафиксирована в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме и США. Также коронавирус добрался до Европы – во Франции обнаружили два случая заражения.

Как диагностируют коронавирус в Украине

Если пациент обращается к врачу с подозрением на новый коронавирус, у него сначала должны исключить все ОРВИ;

Затем установить коронавирус с помощью ПЦР (общий тест);

В случае подтверждения коронавируса, Центр общественного здоровья будет отправлять образец в лаборатории в Европе (сейчас ВОЗ определила две такие лаборатории).

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Убийство Шеремета: суд принял новое решение в отношении Яны Дугарь

Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству Павла Шеремета, изменили меру пресечения. Теперь она будет находиться под ночным домашним арестом. Такое решение суда предусматривает, что девушка должна находиться в воинской части в Гвардейске с 20:00 до 7:00. Также обязана носить электронный браслет.

Во время суда прокуроры подчеркивали, есть риск, что Яна Дугарь может выехать из страны, ведь замужем за гражданином Ирака. Адвокаты такие опасения опровергли. Ведь женщина сдала загранпаспорт.

По данным следствия, удалось установить связь Дугарь с Владиславом Грищенко. Он является подозреваемым в покушении на жизнь бизнесмена из Ивано-Франковской области. Именно его голос звучал в телефонных разговорах, которые обнародовало МВД по делу убийства Павла Шеремета. Следствие также подтвердило, что Дугарь осуществляла разведку. В то же время это могли делать и другие люди, но следствию пока неизвестны детали.

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Международный день памяти жертв Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский также присоединился к чествованию памяти жертв Холокоста. В частности, он в пределах своего визита в Израиль посетил соответствующий мемориал "Яд Вашем" в Иерусалиме.

Также президент вместе с супругой осмотрел фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса. На выставке представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц. Кроме того, Владимир и Елена Зеленские возложили цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященным памяти еврейских общин Украины и Польши, частично или полностью уничтоженных во время Холокоста

Визит Зеленского к мемориалу "Яд Вашем" в Иерусалиме

Также президент во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал ему 3 истории о Холокосте.

История первая

Это история семьи, где было 4 братьев. Трое из них, а также их родители и их семьи стали жертвами Холокоста. Их расстреляли немецкие оккупанты, ворвавшиеся в Украину. Остался четвертый брат, в то время он был на фронте. Он вернулся живым. Прошел Вторую мировую войну, сделав вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через 2 года после войны у него родился сын. А через 31 год у него родился внук. Через 40 лет внук стал президентом и сегодня он стоит перед Вами, господин премьер-министр.

Истрия вторая

Они – не евреи, они – караимы. Такие показания под угрозой расстрела она дала ССовцам о соседке Воле Поляковой и ее отце Мордехае Зенгине. Семью Моисея Ховайло, его жену, маленького ребенка она спрятала в деревне неподалеку Бахчисарая.

Она – заведующая детского сада в оккупированном нацистами Крыму – скрыла национальность своих воспитанников. Выдала их за крымских татар, давала им татарские имена, научила их крымскотатарскому языку и обычаям, получала фальшивые документы и медицинские справки.

Она – мусульманка по вероисповеданию – спасла 88 евреев и звали ее Саиде Арифова.

История третья

Его тюремный номер – 2399. Он, как и остальные пленники концлагеря, содержался в ужасных условиях. В 14-м бараке 3-го поля жили до 700 заключенных. Он отказался от досрочного освобождения.

Если не буду здесь, кто поможет этим людям перейти все страдания? Они пойдут в вечность со своими грехами в глубоким неверием, сопровождающим их в ад,

– он написал об этом в письме к своим 6 детям, ожидавшим его дома.

Он – украинский священник греко-католической церкви. Он спасал евреев, выдав им более 600 церковных метрик о крещении. Он был за это отправлен в концлагерь "Майданек". Его звали Емельян Ковч.

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